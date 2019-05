Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f96895ac-7677-45a7-b4ab-1678608cf26f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselőjelöltje azt mondta a DK-éra: később szüksége lehet a mentelmi jogára, ezért akar uniós képviselő lenni.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselőjelöltje azt mondta a DK-éra: később szüksége lehet a mentelmi jogára, ezért akar uniós képviselő...","id":"20190522_Deutsch_Tamas_Dobrev_Klara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f96895ac-7677-45a7-b4ab-1678608cf26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047ba1c0-8bf1-4374-b3f2-583a4667d4f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Deutsch_Tamas_Dobrev_Klara","timestamp":"2019. május. 22. 17:04","title":"Dobrev Klára pert nyert Deutsch Tamással szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a napokban indított el egy új programot, amire bárki jelentkezhet, aki szeretné, hogy a nevét elvigyék a Marsra.","shortLead":"A NASA a napokban indított el egy új programot, amire bárki jelentkezhet, aki szeretné, hogy a nevét elvigyék a Marsra.","id":"20190523_nasa_mars_2020_beszallokartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8107b566-1d2c-452b-a7cb-5e9a3ef9f402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_nasa_mars_2020_beszallokartya","timestamp":"2019. május. 23. 09:33","title":"Önt is \"elviszi\" a NASA a Marsra, csak jelentkezni kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple frissítette a MacBook Prókat, a csúcsváltozat szokás szerint a valaha volt leggyorsabb almás laptop.","shortLead":"Az Apple frissítette a MacBook Prókat, a csúcsváltozat szokás szerint a valaha volt leggyorsabb almás laptop.","id":"20190522_apple_macbook_pro_intel_processzor_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec7cde-681c-432d-8c22-a10c2fb930b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_apple_macbook_pro_intel_processzor_frissites","timestamp":"2019. május. 22. 19:03","title":"Brutális erőt pakolt az Apple az új MacBook Prókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azóta lemondott osztrák kormány belügyminisztere az ibizai videó nyilvánosságra kerülése után még hozott egy a közmunkát végző menedékkérők fizetését csökkentő rendeletet, ezt, az összes többi a videó megjelenése óta hozott rendelettel együtt érvénytelenítette az ideiglenes kormány.","shortLead":"Az azóta lemondott osztrák kormány belügyminisztere az ibizai videó nyilvánosságra kerülése után még hozott...","id":"20190524_Az_ideiglenes_osztrak_kormany_visszavonta_Stracheek_egyik_utolso_a_menedekkerokre_vonatkozo_rendeletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04f22a7-6f77-497c-bb79-fe3bc7a763f3","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Az_ideiglenes_osztrak_kormany_visszavonta_Stracheek_egyik_utolso_a_menedekkerokre_vonatkozo_rendeletet","timestamp":"2019. május. 24. 05:57","title":"Az ideiglenes osztrák kormány visszavonta Stracheék egyik utolsó, a menedékkérőkre vonatkozó rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jean-Claude Juncker bátor nőnek nevezte a brit miniszterelnököt. ","shortLead":"Jean-Claude Juncker bátor nőnek nevezte a brit miniszterelnököt. ","id":"20190524_Brusszel_szerint_semmin_nem_valtoztat_Theresa_May_lemondasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab65bb54-33e2-4d69-a1bd-50edecd49474","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Brusszel_szerint_semmin_nem_valtoztat_Theresa_May_lemondasa","timestamp":"2019. május. 24. 14:13","title":"Brüsszel szerint semmin nem változtat Theresa May lemondása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eec5866-4d3a-4470-bc9c-d091d2b0cd0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani MediaTek május végéig mutathatja be hivatalosan az új lapkakészletét, amiről állítják: nemcsak gyors, de okos is lesz.","shortLead":"A tajvani MediaTek május végéig mutathatja be hivatalosan az új lapkakészletét, amiről állítják: nemcsak gyors, de okos...","id":"20190522_mediatek_helio_m70_chip_lapkakeszlet_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eec5866-4d3a-4470-bc9c-d091d2b0cd0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533b2277-30b8-4962-9414-c81e03057586","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_mediatek_helio_m70_chip_lapkakeszlet_5g","timestamp":"2019. május. 22. 15:35","title":"Nagy leleplezésre készül a MediaTek: jön az első 5G-s chipjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85271471-9ab6-4720-9a03-3d8b1fe79f1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meglódult budapesti lakáspiac és az Airbnb térhódítása miatt megnőtt a kereslet a lakberendezők iránt, de ez az árakban még nem igazán jelent meg.","shortLead":"A meglódult budapesti lakáspiac és az Airbnb térhódítása miatt megnőtt a kereslet a lakberendezők iránt, de...","id":"20190523_Napi_50_ezer_forintot_elkerhet_egy_lakberendezo_es_meg_igy_sem_draga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85271471-9ab6-4720-9a03-3d8b1fe79f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea05637a-61e4-46a4-806a-f110dcb4d4ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Napi_50_ezer_forintot_elkerhet_egy_lakberendezo_es_meg_igy_sem_draga","timestamp":"2019. május. 23. 17:57","title":"Napi 50 ezer forintot elkérhet egy lakberendező, és még így sem drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szexuális zaklatással vádolt producer 44 millió dollárt ad a peren kívüli megállapodásért.



","shortLead":"A szexuális zaklatással vádolt producer 44 millió dollárt ad a peren kívüli megállapodásért.



","id":"20190524_Harvey_Weinsteinugy_a_producer_hatalmas_osszeget_ajanl_aldozatainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b23d67e-cf27-490e-98e3-b274d2f07bb3","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Harvey_Weinsteinugy_a_producer_hatalmas_osszeget_ajanl_aldozatainak","timestamp":"2019. május. 24. 11:12","title":"Harvey Weinstein-ügy: a producer hatalmas összeget ajánlott fel áldozatainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]