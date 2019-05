Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08933e7d-b4e4-4ec2-9794-ea349fea2704","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Amikor ki sem látszunk az e-mailekből, az értekezletekből és a határidőkből, az evés lényegtelen dolognak tűnik, amit igyekszünk minél gyorsabban és lehetőleg viszonylag költséghatékonyan letudni. Az étel ilyenkor csak üzemanyag, ami ahhoz kell, hogy működjünk… meg hogy ne érezzük magunkat éhesnek.","shortLead":"Amikor ki sem látszunk az e-mailekből, az értekezletekből és a határidőkből, az evés lényegtelen dolognak tűnik, amit...","id":"HVG_Konferencia_20190507_Taplalkozas_a_munkahelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08933e7d-b4e4-4ec2-9794-ea349fea2704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b799c9-53c6-4623-941e-4bf2617a0d1b","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190507_Taplalkozas_a_munkahelyen","timestamp":"2019. május. 08. 11:28","title":"Táplálkozás a munkahelyen: így hat az irodai étkezde a dolgozók teljesítményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban az Emberi Jogok Bírósága ezt részben megakadályozta, de kiderült, hogy a Frontex légi kitoloncolási műveletében, több európai országgal közösen végül 22 társával együtt az afgánokat is kiutasították az unióból.","shortLead":"Korábban az Emberi Jogok Bírósága ezt részben megakadályozta, de kiderült, hogy a Frontex légi kitoloncolási...","id":"20190508_Tizenhet_afgan_allampolgart_toloncoltak_ki_Magyarorszagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea784f7-9c8b-407f-8cc5-724ab94ee977","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Tizenhet_afgan_allampolgart_toloncoltak_ki_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. május. 08. 16:18","title":"Csak kitoloncolták Magyarországról a tizenhét afgán állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A híres természetfilmes, David Attenborough szinte minden kalandján rögzítette a környezet zajait és zenéit. Utóbbi kapcsán fogalmazott most meg egy különös kérést. ","shortLead":"A híres természetfilmes, David Attenborough szinte minden kalandján rögzítette a környezet zajait és zenéit. Utóbbi...","id":"20190508_david_attenborough_93_eves_zene_remixpalyazat_dj_indonez_nepzene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b0a5a3-242c-4ee8-8692-c1915eff05f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_david_attenborough_93_eves_zene_remixpalyazat_dj_indonez_nepzene","timestamp":"2019. május. 08. 16:03","title":"Tőle szokatlan kéréssel állt elő az éppen születésnapját ünneplő David Attenborough","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9438f02b-e7b6-48ee-9c52-0902fb9a071e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis híján megfagytak a bulizók a Teknival nevű francia fesztiválon, miután szombaton nulla fok alá csökkent a hőmérséklet és havazni kezdett. ","shortLead":"Kis híján megfagytak a bulizók a Teknival nevű francia fesztiválon, miután szombaton nulla fok alá csökkent...","id":"20190507_Leesett_a_ho_30_bulizot_kellett_helyben_apolni_a_francia_technofesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9438f02b-e7b6-48ee-9c52-0902fb9a071e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c328b4-2b97-40dc-979a-2991ec735f1a","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Leesett_a_ho_30_bulizot_kellett_helyben_apolni_a_francia_technofesztivalon","timestamp":"2019. május. 07. 10:56","title":"Leesett a hó, 30 bulizót kellett helyben ápolni a francia technófesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517ca41f-72e6-430f-b708-75eeb47947d6","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Sokszor halljuk, „kimerült vagyok”, „fáradt vagyok”, „nem tudom az indulataimat mederben tartani”, „nincs erőm”, „úgysem sikerül”. Ilyenkor nem látjuk, hogy mire is lennénk képesek, mik azok az erőforrások, amikhez nyúlhatnánk, amik táplálnak minket. Mindez nem csak azért fontos, mert tehetetlenné válunk, hanem azért is, mert a kilátástalanság szorongássá alakulhat, és a szorongás, a félelmeink megbetegíthetnek. A betegség pedig újabb kihívások elé állít: felismerni a betegséget, kibírni erkölcsi és anyagi értelemben a munkahelyről való távolmaradást, elviselni a szeretteink aggodalmát és megtalálni az alkalmas „visszatérési stratégiát”. \r

\r

","shortLead":"Sokszor halljuk, „kimerült vagyok”, „fáradt vagyok”, „nem tudom az indulataimat mederben tartani”, „nincs erőm”...","id":"HVG_Konferencia_20190502_Lelki_egeszsegvedelem_luxus_vagy_alapveto_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517ca41f-72e6-430f-b708-75eeb47947d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c3c092-78b5-471c-b22c-fb2853574f28","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190502_Lelki_egeszsegvedelem_luxus_vagy_alapveto_jog","timestamp":"2019. május. 07. 12:47","title":"Lelki egészségvédelem: luxus vagy alapvető jog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"599c75b7-4aa0-4a53-a36f-e489459fa98f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Lucking talált egy 800 éves brosst csupán öt évvel azután, hogy egy 145 ezer font értékű aranyleletre bukkant.","shortLead":"Tom Lucking talált egy 800 éves brosst csupán öt évvel azután, hogy egy 145 ezer font értékű aranyleletre bukkant.","id":"20190507_Olyan_mazlija_keves_kincskeresonek_van_mint_ennek_a_brit_ferfinak_ezust_kozepkori_melltu_kincsvadasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=599c75b7-4aa0-4a53-a36f-e489459fa98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef88621-6804-4254-b577-8ceb083f3b89","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Olyan_mazlija_keves_kincskeresonek_van_mint_ennek_a_brit_ferfinak_ezust_kozepkori_melltu_kincsvadasz","timestamp":"2019. május. 07. 07:22","title":"Olyan mázlija kevés kincskeresőnek van, mint ennek a brit férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ae26fc-8eff-428d-846a-ac2230a55ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epson eddig is fejlesztett viselhető okoseszközöket, mostani termékük azonban a korábbiaknál is olcsóbb lett. Igaz, annyira azért nem, hogy rohanjanak érte a vásárlók. ","shortLead":"Az Epson eddig is fejlesztett viselhető okoseszközöket, mostani termékük azonban a korábbiaknál is olcsóbb lett. Igaz...","id":"20190508_epson_moverio_bt_30c_okosszemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ae26fc-8eff-428d-846a-ac2230a55ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdea584-77ef-4083-a56c-99f96b24e33b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_epson_moverio_bt_30c_okosszemuveg","timestamp":"2019. május. 08. 20:03","title":"Megcsinálták az olcsó okosszemüveget, bár nem fognak érte tolongani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5659f47c-d025-4496-a297-0c236f3d4156","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia által vezérelt fegyverek és rajokban tevékenykedő robotok vívnak majd a győzelemért a jövő harcterein, de hol lesznek az emberek? A Magyar Honvédség Modernizációs Intézete által szervezett Digital Soldier 2.0 konferencián rangos előadók kerestek választ a kérdésre.

","shortLead":"Mesterséges intelligencia által vezérelt fegyverek és rajokban tevékenykedő robotok vívnak majd a győzelemért a jövő...","id":"20190508_digital_soldier_2_0_konferencia_jovo_katonai_haditechnika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5659f47c-d025-4496-a297-0c236f3d4156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e1f537-3401-42ff-9720-7560d0ea1a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_digital_soldier_2_0_konferencia_jovo_katonai_haditechnika","timestamp":"2019. május. 08. 19:03","title":"Rajok és kentaurok: ilyen futurisztikus katonák vívják majd a (közel)jövő háborúit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]