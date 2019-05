Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c4c6030-128f-4913-abe0-2c584cd6d43b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"7,5-ös erősségű földrengés rázta meg vasárnap reggel Peru jórészt esőerdő borította északi részét - közölte a perui geofizikai intézet. A természeti csapásban legalább egy ember életét vesztette, 11 ember megsérült.","shortLead":"7,5-ös erősségű földrengés rázta meg vasárnap reggel Peru jórészt esőerdő borította északi részét - közölte a perui...","id":"20190526_Nagyereju_foldrenges_volt_Peruban__legalabb_egy_ember_meghalt_tobben_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c4c6030-128f-4913-abe0-2c584cd6d43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025789a-12bd-4231-a9d3-f25c40a1dc54","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_Nagyereju_foldrenges_volt_Peruban__legalabb_egy_ember_meghalt_tobben_megserultek","timestamp":"2019. május. 26. 18:36","title":"Nagy erejű földrengés volt Peruban - legalább egy ember meghalt, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caf0150-0095-47af-8983-d2dd1a5f1041","c_author":"","category":"itthon","description":"Még benyújthatják kérelmüket a mozgásukban korlátozott választók.","shortLead":"Még benyújthatják kérelmüket a mozgásukban korlátozott választók.","id":"20190525_Vasarnap_delig_lehet_mozgournat_igenyelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8caf0150-0095-47af-8983-d2dd1a5f1041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc9480c-1671-4a58-853f-815d5f7cce06","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Vasarnap_delig_lehet_mozgournat_igenyelni","timestamp":"2019. május. 25. 11:05","title":"Vasárnap délig lehet mozgóurnát igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar belpolitikát is meghatározó választásnak nevezte Orbán Viktor a vasárnapi szavazást, a Fidesz pedig ennek megfelelően fel is pörgette a kampánygépezetet a kampány utolsó óráira. Győztek, de alighanem a 13-nál több mandátumra számítottak. Ellenzéki oldalon minden borult: a DK második lett, a Momentum majdnem 10 százalékot ért el, a Jobbik és az MSZP-P pedig a bejutási minimumot hozta ugyan, de hatalmas pofont kapott mindkettő. A legnagyobb vesztes mégis az LMP, amelyik alig haladta meg a 2 százalékot, még a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megelőzte őket. A zöld párt elnöksége le is mondott. ","shortLead":"A magyar belpolitikát is meghatározó választásnak nevezte Orbán Viktor a vasárnapi szavazást, a Fidesz pedig ennek...","id":"20190526_Tarolte_a_Fidesz_bejute_valamelyik_kispart__magyar_EPeredmenyek_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1bf9e4-e0e7-4fe5-90f2-390f6d8ea6ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Tarolte_a_Fidesz_bejute_valamelyik_kispart__magyar_EPeredmenyek_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 26. 19:00","title":"Megvan a végeredmény: Fidesz 52,14, DK 16,26, Momentum 9,92, MSZP-P 6,68, Jobbik 6,44 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak, Will Smith pedig nem akar Robin Williams lenni – és egészen elviselhető kékben. Pedig nem látszott annak előzetesen. Ha már muszáj remake-elni egy Disney-rajzfilmet, csakis úgy érdemes, ahogy Guy Ritchie csinálta. Kritika.","shortLead":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak...","id":"20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df61ca4d-669d-427a-9b12-11b4b594a107","keywords":null,"link":"/kultura/20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","timestamp":"2019. május. 25. 20:00","title":"Ennél kedvesebben nem lehetett volna újragondolni az Aladdint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Túl sok hegymászónak adtak engedélyt a hatóságok egy időben a Mount Everest meghódítására, a mászásra alkalmas idő pedig rövid ideig tart, így túl sokan indultak útnak egyszerre.","shortLead":"Túl sok hegymászónak adtak engedélyt a hatóságok egy időben a Mount Everest meghódítására, a mászásra alkalmas idő...","id":"20190526_Harom_nap_alatt_mar_hatan_haltak_meg_a_Himalajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6cec03-d8ff-46a4-9a93-06500603a4e0","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Harom_nap_alatt_mar_hatan_haltak_meg_a_Himalajaban","timestamp":"2019. május. 26. 11:06","title":"Három nap alatt már hatan haltak meg a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317f93ef-fa4a-46bb-8b7c-297874eca3ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Róna Dániel politológus szerint sem a Fidesz győzelmének mértékére, sem a \"kispártok\" esélyeire nem lehet következtetni a magas részvételi adatokból. ","shortLead":"Róna Dániel politológus szerint sem a Fidesz győzelmének mértékére, sem a \"kispártok\" esélyeire nem lehet következtetni...","id":"20190526_Rona_Daniel_Nem_biztos_hogy_a_Fidesz_jobban_nyer_mint_ot_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=317f93ef-fa4a-46bb-8b7c-297874eca3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddf847c-de88-447e-b72d-1f20a73efa4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Rona_Daniel_Nem_biztos_hogy_a_Fidesz_jobban_nyer_mint_ot_eve","timestamp":"2019. május. 26. 17:14","title":"Róna Dániel: Nem biztos, hogy a Fidesz jobban nyer, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538c2004-abbf-47b6-8e4a-1672b8c8481e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebookon mutatta meg, milyen az, ha ő maga is beáll az állampolgárokat szavazásra bíró telefonosok közé.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebookon mutatta meg, milyen az, ha ő maga is beáll az állampolgárokat szavazásra bíró...","id":"20190525_Orban_beallt_kampanytelefonosnak_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=538c2004-abbf-47b6-8e4a-1672b8c8481e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e78af5f-7189-47e5-9ac6-e19a773ae638","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Orban_beallt_kampanytelefonosnak_is","timestamp":"2019. május. 25. 14:33","title":"Orbán beállt kampány-telefonosnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671c77be-562b-4836-a960-f40db308beba","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201921_politikai_indittatasu_utcanevadok_ankara_utcatol_amoszkva_setanyon_at_aminszk_terig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=671c77be-562b-4836-a960-f40db308beba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccd3238-fad8-4c36-82a6-2ea9cf6b1610","keywords":null,"link":"/itthon/201921_politikai_indittatasu_utcanevadok_ankara_utcatol_amoszkva_setanyon_at_aminszk_terig","timestamp":"2019. május. 25. 08:00","title":"Mintha Orbán Viktor politikája miatt változnának a budapesti utcanevek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]