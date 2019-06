Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állam és az érintett önkormányzatok is jól járnak.","shortLead":"Az állam és az érintett önkormányzatok is jól járnak.","id":"20190611_Hatalmas_olajmezot_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0176e0e1-cf64-404c-bce7-f85072ef7810","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Hatalmas_olajmezot_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 11. 12:39","title":"Hatalmas olajmezőt találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a teljes alap- és középfokú oktatás valamennyi évfolyamát lefedi.","shortLead":"A kormány a teljes alap- és középfokú oktatás valamennyi évfolyamát lefedi.","id":"20190612_2020tol_mindenki_ingyen_kapja_a_tankonyveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14cb440-7999-4102-9997-c64bccd2f963","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_2020tol_mindenki_ingyen_kapja_a_tankonyveket","timestamp":"2019. június. 12. 17:11","title":"2020-tól mindenki ingyen kapja a tankönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hableány kiemelésének idejére vezettek be forgalomkorlátozást.","shortLead":"A Hableány kiemelésének idejére vezettek be forgalomkorlátozást.","id":"20190611_savlezaras_margit_hid_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d610a1f-6e5d-4d20-9de4-bfd997555706","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_savlezaras_margit_hid_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 11. 06:57","title":"Sávot zártak le a Margit hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt próbálják kideríteni, hogy a Viking szállodahajó okozta-e a sérüléseit. ","shortLead":"Azt próbálják kideríteni, hogy a Viking szállodahajó okozta-e a sérüléseit. ","id":"20190611_Zart_helyisegben_vizsgaljak_a_Hableany_roncsat_mindent_atneznek_rajta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141a2081-4dea-42f6-beb1-066920da9cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Zart_helyisegben_vizsgaljak_a_Hableany_roncsat_mindent_atneznek_rajta","timestamp":"2019. június. 11. 21:25","title":"Zárt helyiségben vizsgálják a Hableány roncsát, mindent átnéznek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy amerikai pályázatból arra lehet következtetni, hogy fontolóra vették Washingtonban, a Szabad Európa Rádió magyar adásának újraindítását.","shortLead":"Egy amerikai pályázatból arra lehet következtetni, hogy fontolóra vették Washingtonban, a Szabad Európa Rádió magyar...","id":"20190612_Ujraindulhat_a_Szabad_Europa_Radio_magyar_adasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c030088-060d-4685-8f5e-09b65794704f","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Ujraindulhat_a_Szabad_Europa_Radio_magyar_adasa","timestamp":"2019. június. 12. 08:16","title":"Újraindulhat a Szabad Európa Rádió magyar adása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b942cf-4d46-43fb-b5e7-d989fd674221","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emellett 2020-ra minden szőnyegben, ágytakaróban, illetve bútorszövetben felhasznált poliészter anyag újrahasznosított poliészterből származik majd.","shortLead":"Emellett 2020-ra minden szőnyegben, ágytakaróban, illetve bútorszövetben felhasznált poliészter anyag újrahasznosított...","id":"20190612_Muanyagszemetbol_keszult_termekekkel_es_husmentes_husgolyoval_jon_az_IKEA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b942cf-4d46-43fb-b5e7-d989fd674221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b37aec2-17af-4d9a-8a55-9485b5e6ed62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Muanyagszemetbol_keszult_termekekkel_es_husmentes_husgolyoval_jon_az_IKEA","timestamp":"2019. június. 12. 09:35","title":"Műanyagszemétből készült termékekkel és húsmentes húsgolyóval jön az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tartós melegre lehet számítani, így még rövid időre sem ajánlott négylábú kedvenceinket a kocsiban hagyni.","shortLead":"Tartós melegre lehet számítani, így még rövid időre sem ajánlott négylábú kedvenceinket a kocsiban hagyni.","id":"20190612_ne_fozd_meg_a_kutyad__komoly_problemara_viccesen_figyelmeztet_a_kutyapart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d7eeb-0c6d-4e0d-960b-c9429a537529","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_ne_fozd_meg_a_kutyad__komoly_problemara_viccesen_figyelmeztet_a_kutyapart","timestamp":"2019. június. 12. 13:34","title":"Ne főzd meg a kutyád! – komoly problémára figyelmeztet a hőségben a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Terjeszkedik, ha nem is rohamléptekkel a Supercharger-hálózat. ","shortLead":"Terjeszkedik, ha nem is rohamléptekkel a Supercharger-hálózat. ","id":"20190611_tesla_supercharger_magyarorszg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad215274-2591-49f2-a364-ecfe358b1b41","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_tesla_supercharger_magyarorszg","timestamp":"2019. június. 11. 09:20","title":"Jön a harmadik Tesla kút is Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]