[{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Srí Lanka-i elnök szombattól ismét meghosszabbította egy hónappal a rendkívüli állapotot, amelyet a több mint 250 halálos és csaknem 500 sebesült áldozatot követelő összehangolt húsvétvasárnapi merényletsorozat miatt vezettek be.","shortLead":"A Srí Lanka-i elnök szombattól ismét meghosszabbította egy hónappal a rendkívüli állapotot, amelyet a több mint 250...","id":"20190622_Sri_Lankan_ismet_meghosszabbitottak_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111d5df5-f510-4bac-b390-b253a093da80","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Sri_Lankan_ismet_meghosszabbitottak_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. június. 22. 13:18","title":"Srí Lankán ismét meghosszabbították a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35562236-db98-4647-88ff-bfba431a8f8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Drága és kockázatos - így a külügyminiszter.","shortLead":"Drága és kockázatos - így a külügyminiszter.","id":"20190623_Szijjarto_is_megmagyarazta_miert_vetozta_meg_a_kormany_az_unios_klimacelokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35562236-db98-4647-88ff-bfba431a8f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e072673f-08a9-4dbe-a542-94936bff2735","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Szijjarto_is_megmagyarazta_miert_vetozta_meg_a_kormany_az_unios_klimacelokat","timestamp":"2019. június. 23. 11:30","title":"Szijjártó is megmagyarázta, miért vétózta meg a kormány az uniós klímacélokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0b2770-1240-4dce-8e1f-eaec273fd2c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett „pedagógus státusztörvény” kidolgozása várható az őszi jogalkotási időszakra – írja a Köznevelési Érdekegyeztető Tanács csütörtöki üléséről beszámolva a Népszava. A Pedagógusok Szakszervezete szerint mindez az életpályamodell kudarcának beismerését jelenti.","shortLead":"Úgynevezett „pedagógus státusztörvény” kidolgozása várható az őszi jogalkotási időszakra – írja a Köznevelési...","id":"20190622_Pedagogus_statustorveny_keszul_az_eletpalyamodell_kudarca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec0b2770-1240-4dce-8e1f-eaec273fd2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1487455-f547-4fb9-8d21-44e7709815ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Pedagogus_statustorveny_keszul_az_eletpalyamodell_kudarca","timestamp":"2019. június. 22. 09:55","title":"Pedagógus státustörvény készül: az életpályamodell kudarca?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99722a0-6999-4695-b26c-d060439b0290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választói ígéretek fontosabbak, mint a klímavédelem. ","shortLead":"A választói ígéretek fontosabbak, mint a klímavédelem. ","id":"20190621_Itt_a_magyarazat_a_rezsicsokkentes_miatt_vetozta_meg_a_kormany_az_unios_klimacelokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99722a0-6999-4695-b26c-d060439b0290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332f5988-65c1-4f25-b098-a36fe47e9992","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Itt_a_magyarazat_a_rezsicsokkentes_miatt_vetozta_meg_a_kormany_az_unios_klimacelokat","timestamp":"2019. június. 21. 13:05","title":"Itt a magyarázat: a rezsicsökkentés miatt vétózta meg a kormány az uniós klímacélokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","shortLead":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","id":"20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb536df3-0477-4b71-8975-ac0ee05537a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","timestamp":"2019. június. 22. 19:50","title":"Nem félnek eléggé az amerikaiak, szenvednek a fegyverkereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b44afa-ab76-4600-87ec-ca7eb0b98a48","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A hét közepén az egyik ellenzéki párt elnökségi tagja, egykori tévés személyiség azzal igyekezett kedvezőtlen színben föltüntetni egy rivális főpolgármester-jelöltet, hogy fölelevenítette annak korábbi pszichoterápiáját. A tévésből lett politikus követői ezután egymást túllicitálva vontak le messzemenő következtetéseket a jelölt szakmai-közéleti alkalmatlanságára vonatkozóan. ","shortLead":"A hét közepén az egyik ellenzéki párt elnökségi tagja, egykori tévés személyiség azzal igyekezett kedvezőtlen színben...","id":"20190622_hercsel_adel_lelke_van_alkalmatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b44afa-ab76-4600-87ec-ca7eb0b98a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e0a596-940e-4fe6-a968-28bd067607d2","keywords":null,"link":"/elet/20190622_hercsel_adel_lelke_van_alkalmatlan","timestamp":"2019. június. 22. 15:25","title":"Hercsel Adél: Lelke van. Alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ITM után a Budapest Airport is vizsgálja az incidenst.","shortLead":"Az ITM után a Budapest Airport is vizsgálja az incidenst.","id":"20190621_Egymast_erik_a_vizsgalatok_a_ferihegyi_kifutopalyaserules_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e59e74-b475-40a7-9e60-174b41f194cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Egymast_erik_a_vizsgalatok_a_ferihegyi_kifutopalyaserules_miatt","timestamp":"2019. június. 21. 17:47","title":"Egymást érik a vizsgálatok a ferihegyi kifutópálya-sérülés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump amerikai elnök kitalálmánynak nevezte azt a vádat, amely szerint az 1990-es évek közepén egy áruház próbafülkéjében megerőszakolta E. Jean Carroll amerikai írónőt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kitalálmánynak nevezte azt a vádat, amely szerint az 1990-es évek közepén egy áruház...","id":"20190622_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Trumpot_az_elnok_cafol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9735b994-2ce4-4568-b383-70e54e6af550","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Nemi_eroszakkal_vadoljak_Trumpot_az_elnok_cafol","timestamp":"2019. június. 22. 10:27","title":"Nemi erőszakkal vádolják Trumpot, az elnök cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]