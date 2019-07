Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b2ce4c5-4fea-4878-8c2c-a8eccf85f918","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"2017 után 2022-ben is Budapest rendezi a cselgáncs-világbajnokságot.","shortLead":"2017 után 2022-ben is Budapest rendezi a cselgáncs-világbajnokságot.","id":"20190711_Ujra_cselgancsvb_lesz_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b2ce4c5-4fea-4878-8c2c-a8eccf85f918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db782cd-c6ae-4a3f-9a96-2c4e9a7fb00c","keywords":null,"link":"/sport/20190711_Ujra_cselgancsvb_lesz_Budapesten","timestamp":"2019. július. 11. 15:54","title":"Újra cselgáncs-vb lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f0e775-5dc7-4de6-bcb1-076e96b55f58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete még maga a Nintendo söpörte le az ezzel kapcsolatos pletykákat, most azonban közölték: tényleg megcsinálják a Switch kisebb és olcsóbb verzióját. És nem is kell rá sokat várni.","shortLead":"Néhány hete még maga a Nintendo söpörte le az ezzel kapcsolatos pletykákat, most azonban közölték: tényleg megcsinálják...","id":"20190710_nintendo_switch_lite_kezi_konzol_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f0e775-5dc7-4de6-bcb1-076e96b55f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b490ff6-856d-4fbe-bd4a-34f58849e8f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_nintendo_switch_lite_kezi_konzol_vasarlas","timestamp":"2019. július. 10. 16:03","title":"Új, olcsóbb kézi konzolt ad ki a Nintendo, itt a Switch Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47af8ba-ae49-45ae-8ded-cd0be956af7d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Magyar Államvasutaknál nem találják nyomát annak, hogy hónapokkal korábban bárki figyelmeztette volna őket az elektronikus jegyértékesítési rendszer hibáira. A MÁV-nál állítják, a panaszkezelésben nem hibáztak, mivel nem is volt panasz.","shortLead":"A Magyar Államvasutaknál nem találják nyomát annak, hogy hónapokkal korábban bárki figyelmeztette volna őket...","id":"20190711_mav_eticket_hiba_email_helpdesk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d47af8ba-ae49-45ae-8ded-cd0be956af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea25ffe-19bb-4630-afc7-2f4c5e67565b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_mav_eticket_hiba_email_helpdesk","timestamp":"2019. július. 11. 14:33","title":"MÁV: Nem ültünk a hibán, nem kaptunk jelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","shortLead":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","id":"20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8c1dd3-e266-4891-9f49-b0bac60fcced","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","timestamp":"2019. július. 11. 15:24","title":"A kormány szerint olyan erős a társadalmi egyeztetés, hogy már a kormány oldalára sem kell kitenni a jogszabálytervezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bfd643-175d-40fc-9455-814f106c0713","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen egyszerűbbé teheti a hidak tömeges állapotfelmérését az a műholdképekre alapozó technológia, melyet amerikai és brit kutatók dolgoztak ki.","shortLead":"Jelentősen egyszerűbbé teheti a hidak tömeges állapotfelmérését az a műholdképekre alapozó technológia, melyet amerikai...","id":"20190712_muholdfelvetel_nasa_muholdkep_hidak_allapota_hidomlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bfd643-175d-40fc-9455-814f106c0713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c14f5d-fe83-4f8d-9184-2fcea1d84b8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_muholdfelvetel_nasa_muholdkep_hidak_allapota_hidomlas","timestamp":"2019. július. 12. 10:33","title":"Genovai hídkatasztrófa: ha hamarabb néznek a műholdképekre, tudták volna, hogy össze fog omlani a híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04420c1a-7527-4f31-8ec0-8a2f035ddb11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapítók szándéka szerint a lengyel és a magyar kultúráról tanulhatnak ott a gyerekek.","shortLead":"Az alapítók szándéka szerint a lengyel és a magyar kultúráról tanulhatnak ott a gyerekek.","id":"20190711_Vasarnapi_iskolat_nyit_egy_lengyelmagyar_bisztro_Angliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04420c1a-7527-4f31-8ec0-8a2f035ddb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367217bc-5ec0-4fb2-87e5-ca74f8a53076","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Vasarnapi_iskolat_nyit_egy_lengyelmagyar_bisztro_Angliaban","timestamp":"2019. július. 11. 12:55","title":"Vasárnapi iskolát nyit egy lengyel-magyar bisztró Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3896a5-54ce-4d7e-9087-1438a11f6be6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédia helyszínén a dél-koreai áldozatokra koszorúval emlékeznek.","shortLead":"A tragédia helyszínén a dél-koreai áldozatokra koszorúval emlékeznek.","id":"20190712_Ma_bucsuztatjak_a_Hableany_magyar_kapitanyat_es_matrozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb3896a5-54ce-4d7e-9087-1438a11f6be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6f2a90-c179-4877-b1cb-4b545665dd03","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Ma_bucsuztatjak_a_Hableany_magyar_kapitanyat_es_matrozat","timestamp":"2019. július. 12. 06:02","title":"Ma búcsúztatják a Hableány magyar kapitányát és matrózát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","shortLead":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","id":"20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762f324-2ef2-41b4-91a5-ddd4d725c7c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","timestamp":"2019. július. 10. 18:13","title":"Kivizsgáltatja a Miniszterelnökség a 7 órás késéssel érkező londoni Wizz Air-járat ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]