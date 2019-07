Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8bdd7d8-21bc-4844-9c5a-0ae36a669ab1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására induló űrhajósokat. Egy amerikai–brit csapatnak most támadt egy ötlete.","shortLead":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására...","id":"20190717_mars_felszin_klima_elhetove_tetele_aerogel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8bdd7d8-21bc-4844-9c5a-0ae36a669ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fb58cb-4381-4565-aaab-447a9cbf45a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_mars_felszin_klima_elhetove_tetele_aerogel","timestamp":"2019. július. 17. 19:03","title":"Fontos felfedezésre jutottak amerikai és brit kutatók a Mars meghódításával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f2a711-f1e3-4360-829c-bd8795b116b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A máltai Valletta FC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi F91 Dudelange csapatával a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának keddi visszavágóján, így idegenben szerzett több góllal továbbjutott.","shortLead":"A máltai Valletta FC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi F91 Dudelange csapatával a labdarúgó Bajnokok...","id":"20190717_Maltai_csapat_var_a_Fradira_ha_ma_tovabbjut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5f2a711-f1e3-4360-829c-bd8795b116b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcb622d-9874-4bca-bda3-1380ed2b88b7","keywords":null,"link":"/sport/20190717_Maltai_csapat_var_a_Fradira_ha_ma_tovabbjut","timestamp":"2019. július. 17. 08:44","title":"Máltai csapat vár a Fradira, ha ma továbbjut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Grezsa István nem akar negatív kampányt.","shortLead":"Grezsa István nem akar negatív kampányt.","id":"20190716_Leveteti_a_Sorosplakatokat_MarkiZay_fideszes_kihivoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7cf3bf-7a11-42f9-bb5c-5f54671b46fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Leveteti_a_Sorosplakatokat_MarkiZay_fideszes_kihivoja","timestamp":"2019. július. 16. 12:32","title":"Leveteti a Soros-plakátokat Márki-Zay fideszes kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állítólag amfetamin, diazepám és a köznyelvben Ginaként ismert GHB is volt a 35 éves sofőr vérében.","shortLead":"Állítólag amfetamin, diazepám és a köznyelvben Ginaként ismert GHB is volt a 35 éves sofőr vérében.","id":"20190716_Tobbfele_kabitoszert_is_fogyasztott_a_BMWs_aki_Horvatorszagban_okozott_balesetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47d4561-b647-4171-8f2d-052fcaf0f947","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Tobbfele_kabitoszert_is_fogyasztott_a_BMWs_aki_Horvatorszagban_okozott_balesetet","timestamp":"2019. július. 16. 12:47","title":"Többféle kábítószert is fogyaszthatott a BMW-s, aki Horvátországban okozott balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows-telefonok sikertelensége után a Microsoft a két nagy, sikeres platform, az Android és az iOS felé fordult, ezekre fejleszt alkalmazásokat. A letöltési számokat látva egyértelmű, hogy jól teszi.","shortLead":"A Windows-telefonok sikertelensége után a Microsoft a két nagy, sikeres platform, az Android és az iOS felé fordult...","id":"20190717_microsoft_word_androidra_egymilliard_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b1547a-b5b7-45fb-91ac-5bb304548659","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_microsoft_word_androidra_egymilliard_letoltes","timestamp":"2019. július. 17. 12:03","title":"Androidra már 1 000 000 000-szor letöltötték, mobilon is közkedvelt a Word","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5b2161-4ccf-40a5-bd86-09781d06c9ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem teljesültek a feltételek.","shortLead":"Nem teljesültek a feltételek.","id":"20190716_A_kormany_targyalt_de_nem_dontott_a_Budapest_Bank_privatizaciojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b2161-4ccf-40a5-bd86-09781d06c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835943e9-cb8f-47fa-9f49-4708249af3d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_A_kormany_targyalt_de_nem_dontott_a_Budapest_Bank_privatizaciojarol","timestamp":"2019. július. 16. 09:47","title":"A kormány tárgyalt, de nem döntött a Budapest Bank privatizációjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1a20d2-cfd6-4380-bf17-992a79db217c","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Képtelenség visszafejteni, hogy ez a vékonykának tűnő önbizalom hányszor lett újraalapozva, szilánkosra törve, hogy hány templomszagú vasárnapi kórus, éjjeli séta és teleírt papír jutott egy-egy verésre. De énekelni mindig jó volt. És a szégyent is ez tudta elnyomni végül. Likó Marcell írása. ","shortLead":"Képtelenség visszafejteni, hogy ez a vékonykának tűnő önbizalom hányszor lett újraalapozva, szilánkosra törve...","id":"20190717_Nem_vagy_egyedul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b1a20d2-cfd6-4380-bf17-992a79db217c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8721228c-1b5b-4b1d-b1c0-ea9c57f87fbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190717_Nem_vagy_egyedul","timestamp":"2019. július. 17. 09:30","title":"A szégyen az, ami megakadályozta ezeket a családokat a kiút keresésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni a kutatókat. Ezúttal egy roncssügér támadása okozott ilyesmit.","shortLead":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni...","id":"20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e40624b-28bf-4df3-80e3-592b731b3226","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","timestamp":"2019. július. 17. 11:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: a szemük előtt ragadta el a cápát egy óriási hal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]