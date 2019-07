Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról hallani.","shortLead":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról...","id":"20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281610ba-ec05-4b54-a762-46bf15af5b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","timestamp":"2019. július. 22. 11:03","title":"Lángra kapott egy 11 éves kislány iPhone-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4775691-6d3f-4a45-9814-95652ad90781","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több dokumentum alapján azt állítja a The Washington Post, hogy a Huawei Észak-Koreával közösen hozhatta létre a Koryolink nevű mobilhálózatot a koreai rezsimben.","shortLead":"Több dokumentum alapján azt állítja a The Washington Post, hogy a Huawei Észak-Koreával közösen hozhatta létre...","id":"20190722_eszak_korea_mobilhalozat_huawei_panda_koryolink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4775691-6d3f-4a45-9814-95652ad90781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4748cf7d-d899-4009-8b46-cdafc563167b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_eszak_korea_mobilhalozat_huawei_panda_koryolink","timestamp":"2019. július. 22. 18:03","title":"Észak-Koreának segíthetett mobilhálózatot építeni a Huawei, kémkedhetett a felhasználók után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kínában élő muszlim ujgur kisebbség boldog, mondta a török elnök Kínában, vagy nem, a török fél szerint csak reményét fejezte ki ez ügyben – fordítási ügy borzolja a török–kínai kapcsolatokat.



","shortLead":"A Kínában élő muszlim ujgur kisebbség boldog, mondta a török elnök Kínában, vagy nem, a török fél szerint csak reményét...","id":"20190723_Rosszul_ideztek_Erdogant_Kinaban_es_nem_hajlandoak_korrigalni_a_szavait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef96eb-1b9f-4c06-8b5d-c17ae033f610","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Rosszul_ideztek_Erdogant_Kinaban_es_nem_hajlandoak_korrigalni_a_szavait","timestamp":"2019. július. 23. 08:33","title":"Ankara: Rosszul idézték Erdogant Kínában, és nem hajlandóak korrigálni a szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai kvalifikációs férfi vízilabda tornájának keddi negyeddöntőjében.","shortLead":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai...","id":"20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5a3873-2c6d-4c68-a70b-9d783626d83a","keywords":null,"link":"/sport/20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"Kizuhantak a szerb pólósok a vébéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fadb73c-1cc6-4ec9-bb9e-534f66509abf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég szép kollekció jött össze a napokban Röszkénél lopott autókból. ","shortLead":"Elég szép kollekció jött össze a napokban Röszkénél lopott autókból. ","id":"20190723_Ebbol_a_svajci_Bentleybol_nem_lesz_most_a_Balkanon_hasznaltauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fadb73c-1cc6-4ec9-bb9e-534f66509abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1150b545-425b-4f6b-b9bc-f2dcb60d68d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Ebbol_a_svajci_Bentleybol_nem_lesz_most_a_Balkanon_hasznaltauto","timestamp":"2019. július. 23. 09:17","title":"Ebből a svájci Bentleyből nem lesz most a Balkánon úri használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d9573e-ffdb-4519-a793-b5964ae6bd7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nagyjából olyan mennyiség, mint amennyit a svéd gyártó egy év alatt kibocsát.","shortLead":"Ez nagyjából olyan mennyiség, mint amennyit a svéd gyártó egy év alatt kibocsát.","id":"20190722_500_ezer_Volvot_kell_szervizelni_tuzveszely_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14d9573e-ffdb-4519-a793-b5964ae6bd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec8ab12-0786-4b99-8301-7ead0833e564","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_500_ezer_Volvot_kell_szervizelni_tuzveszely_miatt","timestamp":"2019. július. 22. 15:25","title":"500 ezer Volvót kell visszavinni tűzveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"A múltban rendre bizonyítottunk\" - vágott vissza a külügyminisztérium szóvivője a Lázár János bécsi túráját megszégyenítő vádakra.","shortLead":"\"A múltban rendre bizonyítottunk\" - vágott vissza a külügyminisztérium szóvivője a Lázár János bécsi túráját...","id":"20190721_Visszavagott_a_finn_kormany_az_orszagot_leszolni_probalo_Kovacs_Zoltannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b00eb2-b931-4cfd-bc06-d37b1671c9fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Visszavagott_a_finn_kormany_az_orszagot_leszolni_probalo_Kovacs_Zoltannak","timestamp":"2019. július. 21. 16:40","title":"Visszavágott a finn kormány az országot leszólni próbáló Kovács Zoltánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Erre vajon mit lép Washington?","shortLead":"Erre vajon mit lép Washington?","id":"20190721_kereskedelmi_haboru_trump_altmaier_vamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241edd9d-10c2-4a59-bd41-7b0ec8336412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_kereskedelmi_haboru_trump_altmaier_vamok","timestamp":"2019. július. 21. 18:00","title":"Békülne az EU Donald Trumppal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]