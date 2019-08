Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c46d2cd1-69de-49cf-acde-9199b729c388","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hát, ez nem egy hétköznapi kétkerekű az biztos.","shortLead":"Hát, ez nem egy hétköznapi kétkerekű az biztos.","id":"20190731_Biciklibol_csinalt_Kawasaki_Ninjat_egy_delkeletazsiai_fanatikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c46d2cd1-69de-49cf-acde-9199b729c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba70eaa-3e28-4a67-96e9-ef3b9e73f434","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Biciklibol_csinalt_Kawasaki_Ninjat_egy_delkeletazsiai_fanatikus","timestamp":"2019. július. 31. 10:41","title":"Bicikliből csinált Kawasaki Ninját egy délkelet-ázsiai fanatikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95654cb5-61f0-490c-afd7-e635a6fef0c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még hosszú évek munkáját kell beleölni a tökéletesítésbe, a Kaliforniai Egyetem kutatóinak sikerült egy olyan kontaktlencsét készíteniük, ami sokak látásproblémáját oldhatja meg.","shortLead":"Bár még hosszú évek munkáját kell beleölni a tökéletesítésbe, a Kaliforniai Egyetem kutatóinak sikerült egy olyan...","id":"20190731_kontaktlencse_kaliforniai_egyetem_kozelre_latas_tavolra_latas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95654cb5-61f0-490c-afd7-e635a6fef0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5504dcd0-c80b-4eda-98c2-b5f9de9a8c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_kontaktlencse_kaliforniai_egyetem_kozelre_latas_tavolra_latas","timestamp":"2019. július. 31. 09:03","title":"Megcsinálták a kontaktlencsét, amivel zoomolni is lehet, mint egy fényképezővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 52 rab meghalt hétfőn egy börtönlázadásban az észak-brazíliai Pará államban.","shortLead":"Legalább 52 rab meghalt hétfőn egy börtönlázadásban az észak-brazíliai Pará államban.","id":"20190730_Tizenhat_rabot_lefejeztek_egy_brazil_bortonlazadasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d465c814-3eb8-4047-bfef-e9ef643879ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Tizenhat_rabot_lefejeztek_egy_brazil_bortonlazadasban","timestamp":"2019. július. 30. 09:45","title":"Tizenhat rabot lefejeztek egy brazil börtönlázadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új automatát helyeztek üzembe Rómában, ami a bedobott üdítős palackokat leutazható metrójegyre váltja.","shortLead":"Olyan új automatát helyeztek üzembe Rómában, ami a bedobott üdítős palackokat leutazható metrójegyre váltja.","id":"20190730_roma_metrojegy_muanyaghulladek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1909937e-8e5d-4352-8b7a-13c0cde42902","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_roma_metrojegy_muanyaghulladek","timestamp":"2019. július. 30. 08:03","title":"Ilyen kellene itthon is: Rómában műanyaghulladékkal is lehet fizetni a metrójegyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter és Hollik István szóvivő. Kiderült, nem kellett átengednünk a fegyvereket szállító orosz gépet, csak átrepült. A miniszter péntektől szabadságra megy, Franciaországba. A miniszter azt mondta a reptérről, szidni szeretné a Budapest Airportot, szidja is, a legjobb lenne, ha eladnák és elmennének.","shortLead":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter és Hollik István szóvivő. Kiderült, nem kellett átengednünk a fegyvereket...","id":"20190731_Kormanyinfo_Nem_kellett_atengednunk_a_fegyvereket_szallito_orosz_gepet_csak_atrepult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499ee554-9eab-4b88-98b3-abda7644902b","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Kormanyinfo_Nem_kellett_atengednunk_a_fegyvereket_szallito_orosz_gepet_csak_atrepult","timestamp":"2019. július. 31. 10:35","title":"A Kormányinfón Orbán fapados repülése: A miniszterelnök majd eldönti, mivel akar utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f80a951-f1ae-46bf-91de-3417b99c6f44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 2000-nél is nagyobb babaváró darabszámnál tartanak a pénzintézetnél.","shortLead":"Már 2000-nél is nagyobb babaváró darabszámnál tartanak a pénzintézetnél.","id":"20190731_babavaro_hitel_erste_budapest_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f80a951-f1ae-46bf-91de-3417b99c6f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a36bed-77db-4ba8-b381-464ebc79ac6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_babavaro_hitel_erste_budapest_bank","timestamp":"2019. július. 31. 13:26","title":"Erste-vezér: \"érdekes és szórakoztató megközelítés\" a babaváró hitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai gyilkosság áldozata egy Kolozsvári utcai bolt eladójaként dolgozó 23 éves lány lehet, írja a Kőbánya Blues nevű oldal.\r

\r

","shortLead":"A kőbányai gyilkosság áldozata egy Kolozsvári utcai bolt eladójaként dolgozó 23 éves lány lehet, írja a Kőbánya Blues...","id":"20190731_Egy_23_eves_eladot_olhettek_meg_Kobanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e450ee-bd6d-4aa0-964e-50b390de2036","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Egy_23_eves_eladot_olhettek_meg_Kobanyan","timestamp":"2019. július. 31. 16:31","title":"Egy 23 éves eladót ölhettek meg Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5a7d83-ccb6-4fd2-81ad-d274cf16f869","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak – és a Nubia által készített tesztfotónak –, a kínai cég hamarosan piacra dobhatja a világ első, 20x hibrid zoommal szerelt okostelefonját.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak – és a Nubia által készített tesztfotónak –, a kínai cég hamarosan piacra dobhatja a világ...","id":"20190731_nubia_z20_tesztfoto_20x_hibrid_zoom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f5a7d83-ccb6-4fd2-81ad-d274cf16f869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89b589f-da1c-4e3f-b999-81661b1b91be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_nubia_z20_tesztfoto_20x_hibrid_zoom","timestamp":"2019. július. 31. 11:03","title":"20x-os zoom: csinált két fotót a Nubia az érkező csúcsmobiljával, magukért beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]