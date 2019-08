Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 15 éve változatlan szabály okozott felháborodást.","shortLead":"Egy 15 éve változatlan szabály okozott felháborodást.","id":"20190816_Jo_elore_csalast_kialtottak_az_onkormanyzati_valasztasok_ele__feleslegesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c27b67-9a10-4fb8-b825-608e0227f8c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Jo_elore_csalast_kialtottak_az_onkormanyzati_valasztasok_ele__feleslegesen","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:13","title":"Jó előre csalást kiáltottak az önkormányzati választások elé – feleslegesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cb7172-a205-4b06-9753-3f4030e97815","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Luxemburg lehet az első európai ország, ahol legalizálják a cannabis, más néven marihuána rekreációs használatát. A kontinens többi állama még habozik, Magyarország egyelőre nem hallgat a hívó szóra.","shortLead":"Luxemburg lehet az első európai ország, ahol legalizálják a cannabis, más néven marihuána rekreációs használatát...","id":"201933__cannabiskorkep__kezdemenyezok__magyar_ellenallas__az_elso_fecskek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64cb7172-a205-4b06-9753-3f4030e97815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0585acc8-cceb-404a-bea9-ede6c9742716","keywords":null,"link":"/elet/201933__cannabiskorkep__kezdemenyezok__magyar_ellenallas__az_elso_fecskek","timestamp":"2019. augusztus. 18. 11:00","title":"Európát megcsapja a marihuána füstje, de a magyarok legfeljebb átvitt értelemben fognak szívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancellár a harminc évvel ezelőtti páneurópai piknikre emlékezik.","shortLead":"A kancellár a harminc évvel ezelőtti páneurópai piknikre emlékezik.","id":"20190817_Videouzenetben_mondott_koszonetet_Merkel_a_magyaroknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f54b31a-369f-46f2-93fe-7d80e38beb98","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Videouzenetben_mondott_koszonetet_Merkel_a_magyaroknak","timestamp":"2019. augusztus. 17. 12:59","title":"Videóüzenetben mondott köszönetet Merkel a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a13d3a-c1e0-4f96-863f-b09c480ce0e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hála a fagyott talajnak, lényegében tökéletes állapotban maradtak azok az edények, amelyekben ritka leletet találtak a tudósok.","shortLead":"Hála a fagyott talajnak, lényegében tökéletes állapotban maradtak azok az edények, amelyekben ritka leletet találtak...","id":"20190816_mongolia_regeszet_ritka_lelet_tejfol_vaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4a13d3a-c1e0-4f96-863f-b09c480ce0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259ad64c-3c58-490c-968a-8c4ef06aa554","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_mongolia_regeszet_ritka_lelet_tejfol_vaj","timestamp":"2019. augusztus. 16. 19:03","title":"700-800 éves tejfölt és vajat találtak Mongóliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzését is megnyerte a Debrecen, amely az OTP Bank Liga 3. fordulójának szombati találkozóján hazai pályán 3-2-re győzött az újonc Zalaegerszeg ellen.","shortLead":"Második mérkőzését is megnyerte a Debrecen, amely az OTP Bank Liga 3. fordulójának szombati találkozóján hazai pályán...","id":"20190817_Masodik_meccset_is_megnyerte_a_DVSC","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7625a054-fbfa-408c-87f2-1fdfc7e08000","keywords":null,"link":"/sport/20190817_Masodik_meccset_is_megnyerte_a_DVSC","timestamp":"2019. augusztus. 17. 21:13","title":"Második meccsét is megnyerte a DVSC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503eeafd-e488-4470-b0cd-de336451da09","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Henry Fonda fiát, Jane Fonda öccsét az ötven éve bemutatott Szelíd motorosok tette világhírűvé.","shortLead":"Henry Fonda fiát, Jane Fonda öccsét az ötven éve bemutatott Szelíd motorosok tette világhírűvé.","id":"20190817_79_eves_koraban_Meghalt_Peter_Fonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=503eeafd-e488-4470-b0cd-de336451da09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3753586-384e-4b99-be97-e762465de0ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190817_79_eves_koraban_Meghalt_Peter_Fonda","timestamp":"2019. augusztus. 17. 07:49","title":"79 éves korában meghalt Peter Fonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e473bb9-df78-49d6-a2ea-e2e46dcff185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5,34 méter hosszú és 1,83 méter magas luxus-SUV-ot az egyik helyi kikötőben kapták lencsevégre.","shortLead":"Az 5,34 méter hosszú és 1,83 méter magas luxus-SUV-ot az egyik helyi kikötőben kapták lencsevégre.","id":"20190817_110_millio_forintos_magyar_rollsroyce_divatterepjarot_fotoztak_korcula_szigeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e473bb9-df78-49d6-a2ea-e2e46dcff185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7304c4-8563-412c-8b2c-eea5d43e35e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190817_110_millio_forintos_magyar_rollsroyce_divatterepjarot_fotoztak_korcula_szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 17. 06:41","title":"110 millió forintos magyar Rolls-Royce divatterepjárót fotóztak Korcula szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32943185-69fe-47a0-b411-9df461d0c19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többször próbálták elárverezni, sikertelenül. Most egy elektromos autókat összeszerelő vállalkozás jelentkezett be.","shortLead":"Többször próbálták elárverezni, sikertelenül. Most egy elektromos autókat összeszerelő vállalkozás jelentkezett be.","id":"20190817_Kinai_kezbe_kerul_a_matyasfoldi_Ikarustelep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32943185-69fe-47a0-b411-9df461d0c19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad35f3c7-57d3-43eb-8afd-7bff159db854","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Kinai_kezbe_kerul_a_matyasfoldi_Ikarustelep","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:38","title":"Kínai kézbe kerül a mátyásföldi Ikarus-telep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]