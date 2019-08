Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi Széchenyi téren mutatta be augusztus 20-án az ellenzéki jelöltjeit Botka László, aki egyúttal hivatalosan is bejelentette, hogy újra indul a polgármesteri címért.","shortLead":"A szegedi Széchenyi téren mutatta be augusztus 20-án az ellenzéki jelöltjeit Botka László, aki egyúttal hivatalosan is...","id":"20190820_Vegul_beallt_a_teljes_ellenzek_Botka_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480fcf25-b326-4294-a1c8-b45ec918a26c","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Vegul_beallt_a_teljes_ellenzek_Botka_moge","timestamp":"2019. augusztus. 20. 18:57","title":"Beállt a teljes ellenzék Botka mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bc813c-5cf7-420b-b233-769ed7970685","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik végén már vihar tombol, a másikon még a kánikula.","shortLead":"Az egyik végén már vihar tombol, a másikon még a kánikula.","id":"20190821_17_fok_a_kulonbseg_Kelet_es_NyugatMagyarorszag_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06bc813c-5cf7-420b-b233-769ed7970685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d2235d-dd00-4958-8ace-8e18bb186c49","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_17_fok_a_kulonbseg_Kelet_es_NyugatMagyarorszag_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 21. 18:27","title":"17 fok a különbség Kelet- és Nyugat-Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc411c1-59f3-40f1-8ca4-bd4ead30eb0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiffán Zsolt fakadt ki korábban, hogy miért hívnak Tusványosra olyan „hülyegyerekeket”, mint Kiss Tibi. A Quimby-frontember válaszában a gyűlölet túlfogyasztásával magyarázza a fideszes borász szavait.","shortLead":"Tiffán Zsolt fakadt ki korábban, hogy miért hívnak Tusványosra olyan „hülyegyerekeket”, mint Kiss Tibi...","id":"20190820_Mertektelen_gyuloletfogyasztas_Kiss_Tibi_visszaszolt_Tusvanyosugyben_Tiffan_Zsoltnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc411c1-59f3-40f1-8ca4-bd4ead30eb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e86374-bdc0-4b6b-8093-49b62a32a060","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Mertektelen_gyuloletfogyasztas_Kiss_Tibi_visszaszolt_Tusvanyosugyben_Tiffan_Zsoltnak","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:43","title":"\"Mértéktelen gyűlöletfogyasztás\" – Kiss Tibi visszaszólt Tusványos-ügyben Tiffán Zsoltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c663fbaa-e989-4d34-b5a5-111d4d00729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főpolgármester-jelölt nem lett, megtalálta az új helyét.","shortLead":"Főpolgármester-jelölt nem lett, megtalálta az új helyét.","id":"20190821_Olyan_helyen_indul_KerpelFronius_ahol_ot_eve_csak_a_baloldal_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c663fbaa-e989-4d34-b5a5-111d4d00729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96e9492-3e82-4b1d-8e38-d6669257bd84","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Olyan_helyen_indul_KerpelFronius_ahol_ot_eve_csak_a_baloldal_nyert","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:38","title":"Kerpel-Fronius azért így is nekifut az önkormányzati választásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A két barlangásszal még nem sikerült kapcsolatot létesíteni, így azt sem tudni, hogy egyáltalán milyen állapotban vannak. ","shortLead":"A két barlangásszal még nem sikerült kapcsolatot létesíteni, így azt sem tudni, hogy egyáltalán milyen állapotban...","id":"20190820_Helikopterrel_erkezett_mentoegyseg_a_Tatra_barlangjaban_rekedt_ket_ferfihoz__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a72f2c6-c9b3-4b26-b330-77763b126a95","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Helikopterrel_erkezett_mentoegyseg_a_Tatra_barlangjaban_rekedt_ket_ferfihoz__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:57","title":"Helikopterrel érkezett mentőegység a Tátra barlangjában rekedt két férfihoz - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem tragédiába fulladt az énekes balatoni hétvégéje.","shortLead":"Majdnem tragédiába fulladt az énekes balatoni hétvégéje.","id":"20190821_Tobb_metert_zuhant_a_betonra_Delhusa_Gjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d263daac-624a-4a97-9caa-4151ccf2081e","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Tobb_metert_zuhant_a_betonra_Delhusa_Gjon","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:21","title":"Több métert zuhant a betonra Delhusa Gjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","shortLead":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","id":"20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53e5b4a-3bba-4600-8a92-7feb4f663f1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:21","title":"Zöld rendszám és 7 üléses kedvezmény egyszerre: íme a Mercedes EQV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f2630-dd43-4740-a13a-599c837b5e42","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik kislány egyre jobban van, a másik viszont még mindig nem ébredt fel.","shortLead":"Az egyik kislány egyre jobban van, a másik viszont még mindig nem ébredt fel.","id":"20190821_Tucatnyi_mutet_var_meg_a_szetvalasztott_bangladesi_ikrekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=514f2630-dd43-4740-a13a-599c837b5e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b08d71b-6b12-43d5-87d4-54626d4f9d1a","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Tucatnyi_mutet_var_meg_a_szetvalasztott_bangladesi_ikrekre","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:42","title":"Tucatnyi műtét vár még a szétválasztott bangladesi ikrekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]