[{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 50 ezer forintos bírságot is fizethet, aki a főváros V. kerületében parkba, játszótérre bevisz és elenged kutyát.","shortLead":"Akár 50 ezer forintos bírságot is fizethet, aki a főváros V. kerületében parkba, játszótérre bevisz és elenged kutyát.","id":"20190823_Nem_lesz_egyszeru_kutyat_setaltatni_a_Belvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a1808-abff-4c8f-a8e2-96c0309070cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Nem_lesz_egyszeru_kutyat_setaltatni_a_Belvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:44","title":"Nem lesz egyszerű kutyát sétáltatni a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfdd8a2-307e-48ca-beae-98935411c520","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Több százezer forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépe legalább három órát késett, vagy törölték a járatát, esetleg elveszett vagy megrongálódott a feladott csomagja. Ám ha mégsem akar kompenzálni a légitársaság, erre egy fizetési meghagyással, Dániát kivéve, az egész EU-ban rá lehet kényszeríteni. ","shortLead":"Több százezer forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépe legalább három órát késett, vagy törölték...","id":"mokk_20190822_Igy_kaphat_karteritest_ha_kesik_a_gep_vagy_eltunik_a_poggyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcfdd8a2-307e-48ca-beae-98935411c520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd7ca97-d999-47e6-bfe9-01f5e446b84e","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190822_Igy_kaphat_karteritest_ha_kesik_a_gep_vagy_eltunik_a_poggyasz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:30","title":"Így kaphat kártérítést, ha késik a gép, vagy eltűnik a poggyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint a brit tanároknak nem sikerült megvédeniük őket az idegengyűlölettől a Brexit-szavazás után.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a brit tanároknak nem sikerült megvédeniük őket az idegengyűlölettől a Brexit-szavazás után.","id":"20190822_A_keleteuropai_gyerekek_a_sajat_borukon_tapasztaljak_meg_a_rasszizmust_a_brit_iskolakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e013e-35b5-4840-9058-a3b98310c41f","keywords":null,"link":"/elet/20190822_A_keleteuropai_gyerekek_a_sajat_borukon_tapasztaljak_meg_a_rasszizmust_a_brit_iskolakban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:45","title":"A kelet-európai gyerekek a saját bőrükön tapasztalják meg a rasszizmust a brit iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d2875a-52d9-4f4c-bfb2-d3275e0009b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rejtélyes idegrendszeri betegség okozhatja, hogy sok párduc és hiúz hátsó lábát húzva furcsán tántorog floridai vadkamerák felvételein. Az amerikai hatóságok vizsgálják, mi lehet az idegrendszeri zavar oka.

","shortLead":"Rejtélyes idegrendszeri betegség okozhatja, hogy sok párduc és hiúz hátsó lábát húzva furcsán tántorog floridai...","id":"20190822_idegrendszeri_betegseg_florida_parducok_hiuzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d2875a-52d9-4f4c-bfb2-d3275e0009b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5919d28-b925-44b4-add2-876955247b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_idegrendszeri_betegseg_florida_parducok_hiuzok","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:03","title":"Rejtélyes idegrendszeri betegség miatt támolyognak az állatok Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy budai címen érnek össze a szálak.","shortLead":"Egy budai címen érnek össze a szálak.","id":"20190822_Mfor_Szaraz_Istvan_az_Origo_volt_tulaja_allhat_az_MKB_uj_rejtelyes_reszvenyese_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d443950e-5917-434c-9013-537be27dfc0f","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Mfor_Szaraz_Istvan_az_Origo_volt_tulaja_allhat_az_MKB_uj_rejtelyes_reszvenyese_mogott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 13:05","title":"Mfor: Száraz István, az Origo volt tulaja állhat az MKB új, rejtélyes részvényese mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa161e-293b-40d2-ae10-f772abdd6d22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztráliában felbukkannak egy átlagos hétköznapon is furcsa állatok, de ez azért meglepő volt.","shortLead":"Ausztráliában felbukkannak egy átlagos hétköznapon is furcsa állatok, de ez azért meglepő volt.","id":"20190822_Kibontottak_az_almennyezetet_hatvanezer_mehet_talaltak_mogotte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79fa161e-293b-40d2-ae10-f772abdd6d22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919dd87f-5c71-4526-9718-7ccb666e293c","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Kibontottak_az_almennyezetet_hatvanezer_mehet_talaltak_mogotte","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:50","title":"Kibontották az álmennyezetet, hatvanezer méhet találtak mögötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy szoros és egy nagyon sima szettben nyerte meg Babos Tímea a második selejtezőt.","shortLead":"Egy szoros és egy nagyon sima szettben nyerte meg Babos Tímea a második selejtezőt.","id":"20190822_Egyetlen_meccs_valasztja_mar_csak_el_Babost_a_US_Opentol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb26199-4f42-4c3e-8b6d-b60a05e6271c","keywords":null,"link":"/sport/20190822_Egyetlen_meccs_valasztja_mar_csak_el_Babost_a_US_Opentol","timestamp":"2019. augusztus. 22. 21:43","title":"Egyetlen meccs választja már csak el Babost a US Opentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőröket a lakás tulajdonosa hívta ki, mert nem tudta elérni a bérlőit. Emberölés miatt indult nyomozás. ","shortLead":"A rendőröket a lakás tulajdonosa hívta ki, mert nem tudta elérni a bérlőit. Emberölés miatt indult nyomozás. ","id":"20190823_Harom_holttestet_talaltak_egy_budai_lakasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494d3d27-1cd3-40e1-94dc-aabdb3068207","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Harom_holttestet_talaltak_egy_budai_lakasban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:25","title":"Egy férfi, egy nő és egy kisgyerek a budai gyilkosság áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]