Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42d690bd-6b44-45c0-91be-373bf1859b84","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron szeretné meggyőzni a G7-es országcsoport szombat esti csúcsértekezletén a partnereket arról, hogy a kereskedelmi feszültségek mindenkinek csak ártanak.","shortLead":"Emmanuel Macron szeretné meggyőzni a G7-es országcsoport szombat esti csúcsértekezletén a partnereket arról...","id":"20190824_Macron_a_kereskedelmi_haboruk_senkinek_sem_jok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d690bd-6b44-45c0-91be-373bf1859b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf83038-9fe4-4f63-a16b-4b9fba4ebfa9","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Macron_a_kereskedelmi_haboruk_senkinek_sem_jok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 16:46","title":"Macron: a kereskedelmi háborúk senkinek sem jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Válófélben lévő házastársa azzal gyanúsít egy amerikai asztronautát, hogy engedély nélkül hozzáfért a bankszámlájához. A Nemzetközi Űrállomásról.

","shortLead":"Válófélben lévő házastársa azzal gyanúsít egy amerikai asztronautát, hogy engedély nélkül hozzáfért a bankszámlájához...","id":"20190824_Urbuncselekmennyel_gyanusitanak_egy_amerikai_asztronautat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785b6c8b-9d77-4a30-a87a-72813a7d4bcd","keywords":null,"link":"/kkv/20190824_Urbuncselekmennyel_gyanusitanak_egy_amerikai_asztronautat","timestamp":"2019. augusztus. 24. 14:18","title":"Űrbűncselekménnyel gyanúsítanak egy amerikai asztronautát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szó szerint fellélegezhetnek több településen, a nagy médiakritika miatt ugyanis Magyarország betiltja a szlovén szennyvíziszap importját. Szlovénia komoly bajba kerülhet, mert az európai feldolgozóüzemek be vannak táblázva.\r

\r

","shortLead":"Szó szerint fellélegezhetnek több településen, a nagy médiakritika miatt ugyanis Magyarország betiltja a szlovén...","id":"20190823_Europa_nyilvanos_veceje__Magyarorszag_betiltja_a_szloven_szennyviziszap_importjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a96450-6306-4436-aaa5-024b99d02370","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Europa_nyilvanos_veceje__Magyarorszag_betiltja_a_szloven_szennyviziszap_importjat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:02","title":"\"Európa nyilvános vécéje\" – Magyarország betiltja a szlovén szennyvíziszap importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2b158e-8d61-438f-b5b5-412e6af4bc14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy visszapillantó tükör segítségével haladt hátrafelé tiltakozásul az esőerdőkben történt erdőirtások miatt a protestáló férfi","shortLead":"Egy visszapillantó tükör segítségével haladt hátrafelé tiltakozásul az esőerdőkben történt erdőirtások miatt...","id":"20190824_Egy_indonez_ferfi_700_kilometert_gyalogolt_hatrafele_az_esoerdok_megmenteseert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb2b158e-8d61-438f-b5b5-412e6af4bc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0658ddc7-ed29-4824-b539-2d89aae4e91b","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Egy_indonez_ferfi_700_kilometert_gyalogolt_hatrafele_az_esoerdok_megmenteseert","timestamp":"2019. augusztus. 24. 16:19","title":"Egy indonéz férfi 700 kilométert gyalogolt hátrafelé az esőerdők megmentéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b18b79-9138-4b3c-a78f-9d0a74321bca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Különben Sergio Mattarella államfő választásokat ír ki","shortLead":"Különben Sergio Mattarella államfő választásokat ír ki","id":"20190822_Ot_napjuk_maradt_az_olasz_partoknak_hogy_kormanyt_alakitsanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09b18b79-9138-4b3c-a78f-9d0a74321bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab545a3b-66ca-4c02-95e8-17338700f815","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Ot_napjuk_maradt_az_olasz_partoknak_hogy_kormanyt_alakitsanak","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:50","title":"Öt napjuk maradt az olasz pártoknak, hogy kormányt alakítsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82b54b6-c231-4dfe-ac93-408b69cca543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fertőzésveszélyesek, sokan nem megfelelően használják, ráadásul szelektíven sem lehet gyűjteni a szemetet. ","shortLead":"Fertőzésveszélyesek, sokan nem megfelelően használják, ráadásul szelektíven sem lehet gyűjteni a szemetet. ","id":"20190823_Megszuntetne_a_panelhazak_szemetledoboit_a_Magyar_Kozos_Kepviselok_Egyesulete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d82b54b6-c231-4dfe-ac93-408b69cca543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d9b8d6-bc3d-4f0c-a377-0610c0f4d969","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Megszuntetne_a_panelhazak_szemetledoboit_a_Magyar_Kozos_Kepviselok_Egyesulete","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:26","title":"Megszüntetné a panelházak szemétledobóit a Magyar Közös Képviselők Egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2009-es rendelet alapján nagy összegű bírságot helyezett kilátásba a kutyatulajdonosoknak a belvárosi önkormányzat.

","shortLead":"Egy 2009-es rendelet alapján nagy összegű bírságot helyezett kilátásba a kutyatulajdonosoknak a belvárosi önkormányzat.

","id":"20190824_A_Belvarosban_elkezdtek_komolyan_venni_a_kutyak_kitiltasat_parkokbol_jatszoterekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf075cd-1ffe-466a-939e-4b9fc9d5a2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_A_Belvarosban_elkezdtek_komolyan_venni_a_kutyak_kitiltasat_parkokbol_jatszoterekrol","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:43","title":"A Belvárosban elkezdték komolyan venni a kutyák kitiltását parkokból, játszóterekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő a reformátusok szárszói konferenciáján arról is beszélt, az EU egy birodalom, és az egyenlősdiről a kereszténydemokrata gondolkodásban szó sem lehet.\r

\r

","shortLead":"A fideszes EP-képviselő a reformátusok szárszói konferenciáján arról is beszélt, az EU egy birodalom, és...","id":"20190823_Szajer_Jozsef_A_keresztenyseg_a_hit_ma_odivatu_dologkent_jelenik_meg_a_foaramu_mediaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841bba33-01a0-4488-a6ba-cf5d32f2beee","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Szajer_Jozsef_A_keresztenyseg_a_hit_ma_odivatu_dologkent_jelenik_meg_a_foaramu_mediaban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:27","title":"Szájer József: \"A kereszténység, a hit ma ódivatú dologként jelenik meg a főáramú médiában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]