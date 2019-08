Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Környéki Törvényszék elnöke előbb listát csináltatott a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) nevű bírói érdekvédelmi szervezet tagjairól.","shortLead":"A Budapest Környéki Törvényszék elnöke előbb listát csináltatott a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) nevű bírói...","id":"20190822_Fegyelmi_jogkorevel_elt_Hando_Tunde_a_birosagi_listazas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba34c7f-dd02-4030-905c-3a2b926290d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Fegyelmi_jogkorevel_elt_Hando_Tunde_a_birosagi_listazas_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:44","title":"Fegyelmi jogkörével élt Handó Tünde a bírósági listázás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház vezetésének felelőssége is felmerül a Honvédkórházban meghalt beteg ügyében - véli Kunetz Zsombor szakértő. A kórházban komoly rendszerhibák vannak, de nemcsak ott, hanem az összesben, dől össze az egész rendszer.

","shortLead":"A kórház vezetésének felelőssége is felmerül a Honvédkórházban meghalt beteg ügyében - véli Kunetz Zsombor szakértő...","id":"20190824_Kunetz_a_Honvedkorhazban_meghalt_betegrol_Komoly_rendszerhibak_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54a6263-72b3-4c76-b65e-9ac24fca0043","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Kunetz_a_Honvedkorhazban_meghalt_betegrol_Komoly_rendszerhibak_vannak","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:29","title":"Kunetz a Honvédkórházban meghalt betegről: Komoly rendszerhibák vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e418b6f-2ff7-4bcf-813a-5d6482f761f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A másodikos Lucy képeit már több mint tízezren látták az interneten.","shortLead":"A másodikos Lucy képeit már több mint tízezren látták az interneten.","id":"20190823_Ha_a_gyereke_azt_mondja_semmi_izgalmas_nem_volt_az_iskolaban_es_igy_nez_ki_ne_higgyen_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e418b6f-2ff7-4bcf-813a-5d6482f761f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad4ba69-e953-4d46-afb2-34ebecc8b626","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Ha_a_gyereke_azt_mondja_semmi_izgalmas_nem_volt_az_iskolaban_es_igy_nez_ki_ne_higgyen_neki","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:53","title":"Ha a gyereke azt mondja, semmi izgalmas nem volt az iskolában, és így néz ki, ne higgyen neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 50 ezer forintos bírságot is fizethet, aki a főváros V. kerületében parkba, játszótérre bevisz és elenged kutyát.","shortLead":"Akár 50 ezer forintos bírságot is fizethet, aki a főváros V. kerületében parkba, játszótérre bevisz és elenged kutyát.","id":"20190823_Nem_lesz_egyszeru_kutyat_setaltatni_a_Belvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a1808-abff-4c8f-a8e2-96c0309070cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Nem_lesz_egyszeru_kutyat_setaltatni_a_Belvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:44","title":"Nem lesz egyszerű kutyát sétáltatni a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Disney közzétette A mandalori első előzetesét.

","shortLead":"A Disney közzétette A mandalori első előzetesét.

","id":"20190824_Itt_az_uj_Star_Warssorozat_elso_hosszu_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37acf4d-a0d0-4393-93a8-d1b4ce04d29d","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Itt_az_uj_Star_Warssorozat_elso_hosszu_elozetese","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:10","title":"Itt az új Star Wars-sorozat első hosszú előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Társát még keresik. ","shortLead":"Társát még keresik. ","id":"20190823_Holtan_talaltak_az_egyik_eltunt_barlangaszt_a_lengyel_Tatraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d9de12-d669-4960-8297-18f1950341bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Holtan_talaltak_az_egyik_eltunt_barlangaszt_a_lengyel_Tatraban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:45","title":"Holtan találták az egyik eltűnt barlangászt a lengyel Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A francia elnök azt akarja, hogy a világ vezetői erről elfogadjanak egy dokumentumot a szombaton kezdődő G7-es csúcson.","shortLead":"A francia elnök azt akarja, hogy a világ vezetői erről elfogadjanak egy dokumentumot a szombaton kezdődő G7-es csúcson.","id":"20190823_Macron_Biodiverzitasi_alapokmany_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9fba56-b5fa-4d5c-a116-b304eaa05268","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Macron_Biodiverzitasi_alapokmany_kell","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:57","title":"Macron: Biodiverzitási alapokmány kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"37 éves lett a világ legöregebb, fogságban élő pandája, Hszinghszing. Utódai több mint 20 országba kerültek el. \r

\r

","shortLead":"37 éves lett a világ legöregebb, fogságban élő pandája, Hszinghszing. Utódai több mint 20 országba kerültek el. \r

\r

","id":"20190823_37_eves_evtizedek_ota_fogsagban_el_137_tagu_csalad_tagja_mi_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7ed5d1-8c49-4193-a864-9d98ea8737cc","keywords":null,"link":"/elet/20190823_37_eves_evtizedek_ota_fogsagban_el_137_tagu_csalad_tagja_mi_az","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:59","title":"37 éves, évtizedek óta fogságban él, 137 tagú család tagja, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]