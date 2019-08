Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45f4cae8-ba15-4f15-9f80-1987f1b91ef4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Piotr Wozniak-Starak holttestét egy tóban találták meg. ","shortLead":"Piotr Wozniak-Starak holttestét egy tóban találták meg. ","id":"20190822_Motorcsonakbalesetben_halt_meg_az_ismert_lengyel_filmproducer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f4cae8-ba15-4f15-9f80-1987f1b91ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58052d7-d002-417b-9817-3177e0910744","keywords":null,"link":"/kultura/20190822_Motorcsonakbalesetben_halt_meg_az_ismert_lengyel_filmproducer","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:21","title":"Motorcsónakbalesetben halt meg az ismert lengyel filmproducer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház vezetésének felelőssége is felmerül a Honvédkórházban meghalt beteg ügyében - véli Kunetz Zsombor szakértő. A kórházban komoly rendszerhibák vannak, de nemcsak ott, hanem az összesben, dől össze az egész rendszer.

","shortLead":"A kórház vezetésének felelőssége is felmerül a Honvédkórházban meghalt beteg ügyében - véli Kunetz Zsombor szakértő...","id":"20190824_Kunetz_a_Honvedkorhazban_meghalt_betegrol_Komoly_rendszerhibak_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54a6263-72b3-4c76-b65e-9ac24fca0043","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Kunetz_a_Honvedkorhazban_meghalt_betegrol_Komoly_rendszerhibak_vannak","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:29","title":"Kunetz a Honvédkórházban meghalt betegről: Komoly rendszerhibák vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Másfél-két órás késésekre érdemes felkészülni.","shortLead":"Másfél-két órás késésekre érdemes felkészülni.","id":"20190822_Halalos_gazolas_miatt_allnak_a_vonatok_a_Balaton_deli_partjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84791d78-070b-4a56-a696-2a9b387e24fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Halalos_gazolas_miatt_allnak_a_vonatok_a_Balaton_deli_partjan","timestamp":"2019. augusztus. 22. 21:21","title":"Halálos gázolás miatt állnak a vonatok a Balaton déli partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf28594-3032-40ce-bddc-6b83caf05d55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ahogy a legtöbb évben, úgy most is augusztus végén küldik a szeptemberi családtámogatást.","shortLead":"Ahogy a legtöbb évben, úgy most is augusztus végén küldik a szeptemberi családtámogatást.","id":"20190822_Mar_pentektol_erkeznek_a_szeptemberi_csaladtamogatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cf28594-3032-40ce-bddc-6b83caf05d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e799237-2f3d-43ef-9973-94cf509a6e15","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Mar_pentektol_erkeznek_a_szeptemberi_csaladtamogatasok","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:24","title":"Már péntektől érkeznek a szeptemberi családtámogatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8d749e-05c2-4cd0-9272-27fc9418bba7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautójuk a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtott a sínekre.","shortLead":"Személyautójuk a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtott a sínekre.","id":"20190822_Delkoreaiak_haltak_meg_a_kismarosi_vonatbalesetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba8d749e-05c2-4cd0-9272-27fc9418bba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19ee78a-656d-45ec-a32b-6ec068bfbb9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Delkoreaiak_haltak_meg_a_kismarosi_vonatbalesetben","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:43","title":"Dél-koreaiak haltak meg a kismarosi vonatbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2d640-7c07-4322-a6d2-456efdc942b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan sajtófőnök frappáns magyarázatot adott arra, hogy a miniszterelnök milyen szempontok alapján, kinek küld gratuláló vagy éppen részvétet nyilvánító üzenetet.","shortLead":"Havasi Bertalan sajtófőnök frappáns magyarázatot adott arra, hogy a miniszterelnök milyen szempontok alapján, kinek...","id":"20190823_Maig_nem_tudni_Orban_miert_nem_kuldott_gyasztaviratot_Heller_Agnesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2d640-7c07-4322-a6d2-456efdc942b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02103d2-7bed-46b4-94cd-7a0dde222294","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Maig_nem_tudni_Orban_miert_nem_kuldott_gyasztaviratot_Heller_Agnesnek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:28","title":"Máig nem tudni, Orbán miért nem küldött gyásztáviratot Heller Ágnes halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint mentális betegségek, köztük a depresszió és skizofrénia kialakulásával is kapcsolatba hozható. A tanulmány bírálói szerint azonban a megállapítások igazolására további kutatásokra van szükség.","shortLead":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint...","id":"20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dade082-be51-439a-bda2-496f2693f7fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:03","title":"Meglepő módon is betehet az emberiségnek a légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csinál különösebb ügyet a Fidesz Simonka György elleni vádemelésből: bár Békés megye 4-es választókörzetének fideszes képviselőjével szemben a magyar politikus ellen emelt eddigi legsúlyosabb vádat fogalmazta meg a szerdán benyújtott vádiratban az ügyészség, a párt a jelek szerint nem változtat az eddigi stratégián, és továbbra is ártatlannak tekinti a politikust, ameddig jogerős ítélet nem mondja ki ennek ellenkezőjét. Ez pedig, figyelembe véve, hogy még csak most került bírósági szakaszba az ügy, akár évekig is így maradhat.","shortLead":"Nem csinál különösebb ügyet a Fidesz Simonka György elleni vádemelésből: bár Békés megye 4-es választókörzetének...","id":"20190823_Simonka_Gyorgy_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4500490-849c-494f-ba93-539ae5688ade","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Simonka_Gyorgy_fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:35","title":"Nem rázza meg a Fideszt a Simonka György elleni, példátlan súlyú vád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]