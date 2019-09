Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérte a sofőr, nem volt hajlandó leszállni a buszról, ami nem is ment tovább.","shortLead":"Hiába kérte a sofőr, nem volt hajlandó leszállni a buszról, ami nem is ment tovább.","id":"20190831_buszsofor_veres_ujpalota_rendorseg_nyomozas_ismeretlen_tettes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6af33c-9168-4f33-b9c3-97454320b1bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_buszsofor_veres_ujpalota_rendorseg_nyomozas_ismeretlen_tettes","timestamp":"2019. augusztus. 31. 11:30","title":"Buszsofőrt vert Újpalotán, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8327cb77-3b00-4083-85cf-3662a16c3721","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam már eddig is szórta a pénzt az FTC-re, most pedig az Európa Liga-indulással az UEFA-tól is milliárdokat kaphat a klub. Már ahhoz is furcsa pénzügyi műveletre volt szükség, hogy ne kerüljön veszélybe az indulás, de most hátradőlhetnek.","shortLead":"Az állam már eddig is szórta a pénzt az FTC-re, most pedig az Európa Liga-indulással az UEFA-tól is milliárdokat kaphat...","id":"20190830_Ferencvaros_Europa_Liga_tamogatas_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8327cb77-3b00-4083-85cf-3662a16c3721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb4fa4f-b5ef-4c87-87fe-8c4d7a880722","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Ferencvaros_Europa_Liga_tamogatas_foci","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:30","title":"Honnan lett pénze a Ferencvárosnak az Európa Ligára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41fd9ca-72ad-4f7c-ad57-e4788b7fbb39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan jön az olasz sportkocsigyártó csúcsmodelljének utóda, de előtte érdemes elmerülni ebben a remek Aventador-történeti videóban. ","shortLead":"Hamarosan jön az olasz sportkocsigyártó csúcsmodelljének utóda, de előtte érdemes elmerülni ebben a remek...","id":"20190831_Csupa_V12es_hang_a_Lamborghini_Aventador_sztorija__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41fd9ca-72ad-4f7c-ad57-e4788b7fbb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540bed42-425f-4182-acfd-8446599a33ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190831_Csupa_V12es_hang_a_Lamborghini_Aventador_sztorija__video","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:44","title":"V12-es ritkaságok sorozata a leköszönő Lamborghini Aventador története - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az alábbi javaslatok segítségével olyanná alakíthatjuk a munkahelyeket, ahol kortól függetlenül minden munkatárs jól érzi magát.","shortLead":"Az alábbi javaslatok segítségével olyanná alakíthatjuk a munkahelyeket, ahol kortól függetlenül minden munkatárs jól...","id":"20190830_Mit_kell_tudnia_egy_irodanak_ahol_minden_generacio_jol_erzi_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf67ddf-9aa1-405b-9c93-55dc880515d8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190830_Mit_kell_tudnia_egy_irodanak_ahol_minden_generacio_jol_erzi_magat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:15","title":"Mit kell tudnia egy irodának, ahol minden generáció jól érzi magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","shortLead":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","id":"20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98361981-292c-43d5-9b67-49ad9231c857","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:03","title":"Hiába kiabált segítségért, egyedül szült a börtöncellában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5964d64b-6159-474b-ab0f-da67bb67ac5b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"\"Brexit-főpróbát\" tartanak a teherszállító járműveknek az észak-franciaországi kikötővárosban, Calais-nál a francia-brit határon – jelentette be pénteken Gérald Darmanin francia költségvetési miniszter két hónappal a brit EU-tagság megszűnésének október 31-én esedékes határideje és a határellenőrzés visszaállítása előtt.","shortLead":"\"Brexit-főpróbát\" tartanak a teherszállító járműveknek az észak-franciaországi kikötővárosban, Calais-nál...","id":"20190830_brexit_calais_teherszallitas_kereskedelem_franciaorszag_nagy_britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5964d64b-6159-474b-ab0f-da67bb67ac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196f1209-d5db-4946-b8b5-3ee05737d5c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_brexit_calais_teherszallitas_kereskedelem_franciaorszag_nagy_britannia","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:43","title":"Kipróbálják Calais-nál, mekkora káoszt okoz majd a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A postások naponta átlagosan 200 iskolába kézbesítettek. ","shortLead":"A postások naponta átlagosan 200 iskolába kézbesítettek. ","id":"20190831_posta_konyvtarellato_tankonyv_iskola_iskolakezdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e6c510-932d-4a24-9dec-32ef3a12728d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_posta_konyvtarellato_tankonyv_iskola_iskolakezdes","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:53","title":"A posta szerint minden iskolába megérkeztek a tankönyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban még igazi nyári időre lehet számítani, kánikulával indul az ősz – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzéséből. Hétfőn délután nyugatra már megérkezik egy hidegfront erős, helyenként viharos széllel. Lelassul majd térségünkben, de kedden eléri a keleti országrészt is.","shortLead":"A következő napokban még igazi nyári időre lehet számítani, kánikulával indul az ősz – derül ki az Országos...","id":"20190830_meteorologia_idojaras_kanikula_hidegfront","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361a85da-8abc-4d72-9f9e-6818588a8343","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_meteorologia_idojaras_kanikula_hidegfront","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:55","title":"Meteorológia: még/már csak három nap a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]