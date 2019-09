Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A komikust hátsérülésekkel szállították kórházba.","shortLead":"A komikust hátsérülésekkel szállították kórházba.","id":"20190902_Sulyos_autobalesetet_szenvedett_Kevin_Hart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d137889b-2011-4b3f-8ff4-ffcbdca09352","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Sulyos_autobalesetet_szenvedett_Kevin_Hart","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:18","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett Kevin Hart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Képzeljük el, hogy harminc év telt el, és 2050-et írunk! Nemes Orsolya generációkutató könyvében ezt a forgatókönyvet is számba veszi annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a jövő közös erőfeszítéseket kívánó kihívásaira.","shortLead":"Képzeljük el, hogy harminc év telt el, és 2050-et írunk! Nemes Orsolya generációkutató könyvében ezt a forgatókönyvet...","id":"20190901_Milyen_elet_var_rank_2050","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557a48d7-9ba9-426e-a8f2-4861517b56c5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190901_Milyen_elet_var_rank_2050","timestamp":"2019. szeptember. 01. 19:15","title":"Milyen élet vár ránk 2050-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e484a7d-40d4-4a27-893f-f8512d4fbb28","c_author":"Szepesi András","category":"tudomany","description":"Az egyelőre csak a fantasztikus művekben megvalósítható csillagközi utazások motorja lehet a NASA által a hetvenes években lesöpört technológia, melynek gyakorlati lehetőségeit most egy apró műholddal tesztelik az űrben.","shortLead":"Az egyelőre csak a fantasztikus művekben megvalósítható csillagközi utazások motorja lehet a NASA által a hetvenes...","id":"201933__muhold_vitorlaval__gyorsitosav__napszallta__zaszlot_bontott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e484a7d-40d4-4a27-893f-f8512d4fbb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9287a330-eb64-48a1-a522-363249cc3077","keywords":null,"link":"/tudomany/201933__muhold_vitorlaval__gyorsitosav__napszallta__zaszlot_bontott","timestamp":"2019. szeptember. 01. 12:30","title":"A titokzatos technológia, amely elrepíthet minket távoli bolygókra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak iPhone-okat igyekeztek megfertőzni trükkös kódokkal teli weboldalak, melyekre a Google bukkant rá. Új információk szerint androidos készülékek is veszélyben voltak.","shortLead":"Nem csak iPhone-okat igyekeztek megfertőzni trükkös kódokkal teli weboldalak, melyekre a Google bukkant rá. Új...","id":"20190902_android_iphone_hackeles_weboldal_kemprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db97a3a5-b5ac-4fca-ba50-606d5908f256","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_android_iphone_hackeles_weboldal_kemprogram","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:03","title":"Az androidos mobilokat is betámadták az iPhone-hackelő weboldalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévéből kimaradt egyik jelenetet tette fel a YouTube-ra.","shortLead":"A tévéből kimaradt egyik jelenetet tette fel a YouTube-ra.","id":"20190902_Bodocs_Tibor_egyutt_erez_a_diakokkal_kuldott_is_nekik_egy_videot_az_elso_tanitasi_napra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3d2e4e-38c3-432d-815e-7481b463df81","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Bodocs_Tibor_egyutt_erez_a_diakokkal_kuldott_is_nekik_egy_videot_az_elso_tanitasi_napra","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:30","title":"Bödőcs Tibor együttérez a diákokkal, küldött is nekik egy videót az első tanítási napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bceb1cf6-9cd2-438a-9d2c-f0b12fae5b97","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egészen különleges környezetben kezdte meg 56 gyerek az új tanévet Debrecenben, ahol pénteken átadták az állami pénzből épült, de csak milliós tandíjakért hozzáférhető nemzetközi iskolát. Az ünnepélyes iskolaavatón többek közt beszélt Gulyás miniszter, Kósa képviselő, Papp polgármester – szerencsére a kortesbeszédeket nem kellett a gyerekeknek a tűző napon végighallgatniuk. ","shortLead":"Egészen különleges környezetben kezdte meg 56 gyerek az új tanévet Debrecenben, ahol pénteken átadták az állami pénzből...","id":"20190902_debrecen_magainsikola_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bceb1cf6-9cd2-438a-9d2c-f0b12fae5b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68785c97-213e-49a8-8412-fbd71e51bbf3","keywords":null,"link":"/elet/20190902_debrecen_magainsikola_oktatas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:20","title":"Nem átlagos jövedelmű családoknak – így adták át az állami magániskolát Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d175d2a-e641-4e93-b169-760ee42f0e39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megfordult a trend. A fővárosban annyit javult a helyzet, hogy „felzárkózott mellé” az ország többi része.","shortLead":"Megfordult a trend. A fővárosban annyit javult a helyzet, hogy „felzárkózott mellé” az ország többi része.","id":"20190902_Megfordult_a_trend_mar_nem_Budapestrol_lopjak_a_jarmuveket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d175d2a-e641-4e93-b169-760ee42f0e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a4adfc-e4d9-4277-94a5-ec3da0167e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_Megfordult_a_trend_mar_nem_Budapestrol_lopjak_a_jarmuveket","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:20","title":"Már nem Budapestről lopják a járműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","shortLead":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","id":"20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3203b6e-e554-4e88-83a1-9b759207a4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:32","title":"Aktív törésvonalat találtak Los Angeles alatt, és ez rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]