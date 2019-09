Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit távolodunk a történelmi mélyponttól.","shortLead":"Egy kicsit távolodunk a történelmi mélyponttól.","id":"20190904_Erosodik_a_forint_mar_329_az_euroarfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5213cc09-76c0-44e0-a524-bf2f33c34a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_Erosodik_a_forint_mar_329_az_euroarfolyam","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:36","title":"Erősödik a forint, egyre távolabb vagyunk a 330-as eurótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1f9c1c-45ad-4918-a15e-36630a152aea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőre nem sikerült a teljes útfelújítás.","shortLead":"Elsőre nem sikerült a teljes útfelújítás.","id":"20190904_parkolo_auto_aszfaltozas_buhera_pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f1f9c1c-45ad-4918-a15e-36630a152aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d3d86d-6cf2-4c0f-a506-4d5cfd0ba334","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_parkolo_auto_aszfaltozas_buhera_pecs","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:20","title":"Ott maradt az út mellett egy autó Pécsen az aszfaltozáskor, a munkások megoldották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. ","shortLead":"Gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. ","id":"20190905_idojaras_nyar_vege_csutortok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09083805-6f84-478e-98fd-ed89034da14a","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_idojaras_nyar_vege_csutortok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 05:14","title":"Kellemes nyár végi időt hoz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a17fba-58ac-44dd-9742-f382f5a335b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél-Koreában érdekes fordulatot vett egy bizottsági meghallgatás.","shortLead":"Dél-Koreában érdekes fordulatot vett egy bizottsági meghallgatás.","id":"20190905_Remek_az_eletrajza_de_teljesitse_a_kotelesseget_a_nemzet_fele_szuljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a17fba-58ac-44dd-9742-f382f5a335b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb62303-42c1-49a2-b260-2fd3e80e0c49","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Remek_az_eletrajza_de_teljesitse_a_kotelesseget_a_nemzet_fele_szuljon","timestamp":"2019. szeptember. 05. 09:29","title":"Remek az életrajza, de teljesítse a kötelességét a nemzet felé: szüljön!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","shortLead":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","id":"20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894eb402-564e-4944-8426-26b19ec1c724","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:04","title":"Több ezren akarnak grillezni egy nő háza előtt, aki perelt a sült hús szaga miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint tízezer ügyet kell visszamenőleg felülvizsgálniuk a dán hatóságoknak, miután kiderült, hogy a vádhoz felhasznált mobiltelefonos cellainformációk nem mindig voltak pontosak.","shortLead":"Több mint tízezer ügyet kell visszamenőleg felülvizsgálniuk a dán hatóságoknak, miután kiderült, hogy a vádhoz...","id":"20190905_teves_cellainformacio_buncselekmeny_dania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cd9e1c-da81-4a98-bd09-d067b74707a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_teves_cellainformacio_buncselekmeny_dania","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:03","title":"10 700 bűnügyet kell felülvizsgálni Dániában, mert a rendőrség benézte a mobilok adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összejött egy-két komolyabb autó Michael Ballack karrierje során. ","shortLead":"Összejött egy-két komolyabb autó Michael Ballack karrierje során. ","id":"20190903_Egymilliardert_arulja_LaFerraijat_a_volt_nemet_valogatott_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e54cc09d-29e4-4ed9-8967-a2fa95fc9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e9395d-2d60-46d8-bb3d-871b43e57747","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Egymilliardert_arulja_LaFerraijat_a_volt_nemet_valogatott_focista","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:30","title":"Egymilliárdért árulja LaFerrariját a volt német válogatott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"167ddf20-9ec9-42b7-8c27-480f48217ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem egyik helyszínén tartottak volna kerekasztal-beszélgetést, amelyen a soproni ellenzéki polgármester-jelölt is részt vett volna, két nappal az esemény előtt felmondták a szerződést. ","shortLead":"Az egyetem egyik helyszínén tartottak volna kerekasztal-beszélgetést, amelyen a soproni ellenzéki polgármester-jelölt...","id":"20190903_Ket_nappal_elotte_lemondta_Kesz_Zoltanek_rendezvenyet_a_Soproni_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=167ddf20-9ec9-42b7-8c27-480f48217ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca545d0-757a-4a98-8a8a-d33c4db457c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Ket_nappal_elotte_lemondta_Kesz_Zoltanek_rendezvenyet_a_Soproni_Egyetem","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:50","title":"Két nappal előtte mondta le Kész Zoltánék rendezvényét a Soproni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]