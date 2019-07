Hangfelvétel készült arról, ahogy tavaly október 18-án Moszkvában a Metropol Hotelben három orosz és három olasz férfi arról beszél, hogy egy olajügylet keretében hogyan finanszírozzák Matteo Salvini olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes pártját, a Ligát az európai parlamenti választások előtt - írja a BuzzFeed, amely közzé is tette a hangfelvételt. A hangfelvétel angol leirata itt olvasható!

A hangfelvételen Matteo Salvini egy bizalmasa, Gianluca Savoini hallható két másik olasz és orosz férfi társaságában. A felvételen Savoini arról beszél, hogy pártjával meg akarják változtatni Európát, és egy olyan Európát akarnak, amely szövetséges Oroszországgal és nem függ Brüsszeltől és az Egyesült Államoktól. Savoini név szerint említi Orbánt is, mint szövetségesüket:

Salvini az első ember, aki meg akarja változtatni egész Európát, közösen a szövetségeseinkkel és a kollégáinkkal és más európai pártokkal. Az Osztrák Szabadságpárttal Ausztriában, a német Alternative für Deutschlanddal, Franciaországban Le Pen asszony, és más országokban is, Magyarország Orbánnal, Svédországban a Sverigedemokraterna. Megvannak a szövetségeseink. Szeretnénk egy nagy szövetséget létrehozni ezekkel a pártokkal, amelyek Oroszország-pártiak, de nem Oroszországért, hanem a saját országainkért. Mert jóban lenni Oroszországgal, a jó kapcsolatok vele az országainkat is szolgálják

- fejtegeti Savoini a felvételen.

A felvétel szerint arról tárgyaltak, hogy egy orosz olajvállalattól, a Rosznyefttől vagy a Lukoiltól több közvetítőn keresztül üzemanyagot venne az olasz olajvállalat, az Eni, de kedvezményesen, a kedvezmény mértékét pedig pártfinanszírozásra költhetné a Liga. A tárgyalás szerint 3 millió tonna üzemanyagot vennének, amit egy év alatt szállítanának le az olasz Eni-nek kedvezményes áron, a BuzzFeed számításai szerint összesen mintegy 65 millió dollárral olcsóbban, és ezt a pénzt fordítanák aztán a pártra és az EP-kampányra.

Az egyik olasz tárgyalófél közli is a beszélgetés során, hogy "ez nagyon egyszerű, a politikusaink terve az volt, hogy 4 százalékos kedvezménnyel számolva 250 ezer (tonnára) havonta egy éven át, fenn tudjuk tartani a kampányt". Az ügylet letárgyalása során az egyik olasz meg is jegyzi, hogy nem szakmai-üzleti, hanem kizárólag politikai kérdésről van szó, nem pénzt akarnak csinálni a dologból, hanem egy politikai kampányt akarnak folytatni, amely "kölcsönösen előnyös mindkét országnak".

Szó esik arról is, hogy az oroszok szeretnének maguknak is némi pénzt az üzletből, mire Savoini olasz partnereinek kifejti, hogy ez már mindegy, ez csak egy garancia lenne arra nézve, hogy ezt mindig meg is fogják tenni nekik, így ha ők megkapják a 4 százalékos kedvezményt, az oroszok ha több kedvezményt adnak, megtarthatják maguknak.

A pénzügyi részt brit, svájci, osztrák bankon, vagy az olasz Intesán keresztül intéznék, ez utóbbi azért is tűnik jó ötletnek a tárgyalófeleknek, mert egy bizonyos Andrea Mascetti, a Liga egyik volt vezetője az Intesa orosz leányvállalatának a vezetésében van.

A felvételen elhangzik az is, hogy minél gyorsabban kell lezavarni az ügyletet, mert a választások közelednek, így hogy június-júliusban mi történik, az tulajdonképpen már mindegy is. Savoini megjegyzi, hogy meg fogják változtatni a májusi EP-választásokon Európát, a történelem halad előre, nem is lehet megállítani, de sok az ellenségük, támadja őket Brüsszel, a globalisták, és az "Obama-rendszer" is erős Olaszországban, de harcolni akarnak, mert szerintük igazuk van.

Az egyik olasz tárgyalófél megjegyzi, hogy ha van még Gulag Oroszországban, szívesen küldenének oda embereket Olaszországból, bár hozzáteszi, hogy csak viccelt. Az oroszok Salviniről azt mondják egymás között, hogy ő az "európai Trump", és az "európai ultrajobboldal vezetője".

A beszégletés során arról is szó esik, hogy egy bizonyos Vlagyimir Nyikolajevics Pligint ugyan nincs rajta az Interpol listáján, de szankciók vannak életben vele szemben, ennek ellenére az olaszok azt ígérik, ha akar, akkor el tudják intézni neki, hogy senki ne nézze meg az útlevelét és elutazhasson Olaszországba. Az oroszok többször is utalnak arra, hogy Pligintől várják a végső döntést az ügyletről, ő egyébként Putyin pártjának erős embere.

Salvini a találkozón ugyan nem vett részt, de szintén Moszkvában volt a tárgyalás idején, sőt, találkozott a felvételen is említett Vlagyimir Pliginnel is. Gianluca Savoini egyébként 1991 óta tagja a Ligának, Salvini szóvivője is volt, és többször is intézte és szervezte Salvini oroszországi utazásait és ügyeit, valamint elnöke a lombard-orosz kulturális szövetségnek is.

A találkozóról korábban egy olasz lap, a L'Espresso is írt már, akkor Salvini teljes mértékben a képzelet szüleményének nevezte a dolgot, Savoini pedig tagadta, hogy bármi ilyen eseményen részt vett volna, puszta kitalációnak nevezve a dolgot.

Azt nem tudni, hogy amúgy a letrágyalt ügylet valaha is megvalósult-e, de az Eni határozottan tagadta a BuzzFeednek, hogy bármilyen pártfinanszírozási ügyletben valaha is részt vett volna, és azt is közölték, hogy a felvételen letárgyalt üzlet soha nem jött létre.