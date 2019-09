Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5073cdd8-f883-49ab-aedc-4d7386e43f26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Munkavacsorán fogadta a miniszterelnök szerda este a Karmelita kolostorban Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnököt, valamint Andrej Babis cseh és Peter Pellegrini szlovák kormányfőt.\r

","shortLead":"Munkavacsorán fogadta a miniszterelnök szerda este a Karmelita kolostorban Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnököt...","id":"20190905_orban_viktor_karmelita_kolostor_munkavacsora_aleksandar_vucic_andrej_babis_peter_pellegrini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5073cdd8-f883-49ab-aedc-4d7386e43f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370f1974-91dc-4efd-902c-89dde0c962d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_orban_viktor_karmelita_kolostor_munkavacsora_aleksandar_vucic_andrej_babis_peter_pellegrini","timestamp":"2019. szeptember. 05. 05:25","title":"Orbán megmutatta a pesti panorámát régiós kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6249de-cd9c-4e7a-b92a-0c078957d50f","c_author":"Garami Zoltán","category":"tudomany","description":"A UX designer napjaink egyik hiányszakmája, legalább annyira keresett egy-egy jó szakember ezen a területen, mint a programozók között, akikkel egyébként gyakran együtt dolgoznak. Azonban míg az utóbbiakról mindenki el tudja képzelni, nagyjából mit is csinálnak, a UX designer megnevezés nem sok mindent juttat a laikusok eszébe. Az világos, hogy az igény egyre nagyobb irántuk – de mit is csinálnak pontosan? ","shortLead":"A UX designer napjaink egyik hiányszakmája, legalább annyira keresett egy-egy jó szakember ezen a területen, mint...","id":"20190906_ux_designer_felhasznaloi_elmeny_tervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd6249de-cd9c-4e7a-b92a-0c078957d50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c781e936-fa65-4c0b-9b31-802bd2195308","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_ux_designer_felhasznaloi_elmeny_tervezes","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:03","title":"Hiányszakma, amiről sokan nem tudnak – Mi az a felhasználói élmény, és miért kell megtervezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember beszorult az autóba, a tűzoltók vágták ki.","shortLead":"Egy ember beszorult az autóba, a tűzoltók vágták ki.","id":"20190906_Busz_es_auto_utkozott_Csengersimanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74bd1a0-735b-488a-b04a-d54ecd386f30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Busz_es_auto_utkozott_Csengersimanal","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:45","title":"Busz és autó ütközött Csengersimánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b83cbda-f048-41b0-8966-daaf56d12c7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikusnőt köztisztviselő megsértésével, gyűlöletkeltéssel és ellenségeskedésre szítással is megvádoltak.","shortLead":"A politikusnőt köztisztviselő megsértésével, gyűlöletkeltéssel és ellenségeskedésre szítással is megvádoltak.","id":"20190906_Majd_tiz_ev_bortonre_iteltek_Torokorszagban_az_ellenzeki_Koztarsasagi_Neppart_egyik_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b83cbda-f048-41b0-8966-daaf56d12c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312934c1-e633-43eb-b4d8-11278b5bd559","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Majd_tiz_ev_bortonre_iteltek_Torokorszagban_az_ellenzeki_Koztarsasagi_Neppart_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:20","title":"Majd tíz év börtönre ítélték Törökországban az ellenzéki Köztársasági Néppárt egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194558be-74d5-4a57-901c-02e148bc14fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseléné Figula Edina választási plakátjait helyezték ki az aktivisták Miskolcon, amikor egy férfi rájuk fogta a duplacsövű puskáját.","shortLead":"Cseléné Figula Edina választási plakátjait helyezték ki az aktivisták Miskolcon, amikor egy férfi rájuk fogta...","id":"20190905_Fegyvert_szegeztek_ellenzeki_aktivistakra_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194558be-74d5-4a57-901c-02e148bc14fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c924f97-1fd2-445c-96ff-98cf8d89905b","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Fegyvert_szegeztek_ellenzeki_aktivistakra_Miskolcon","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:13","title":"Fegyvert szegeztek ellenzéki aktivistákra Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cadc20-b3c2-4bef-91b0-b36d7ffdcdc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányzó azt kérte, hogy vonuljanak a sziget magasabb részeire, amíg a vihar elvonul.","shortLead":"A kormányzó azt kérte, hogy vonuljanak a sziget magasabb részeire, amíg a vihar elvonul.","id":"20190906_Tobb_szaz_ember_esett_fogsagba_egy_eszakkarolinai_szigeten_a_Dorian_hurrikan_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78cadc20-b3c2-4bef-91b0-b36d7ffdcdc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6211194-985e-48f0-b87d-de5dbc9e06c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Tobb_szaz_ember_esett_fogsagba_egy_eszakkarolinai_szigeten_a_Dorian_hurrikan_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 06. 20:45","title":"Több száz ember esett fogságba egy észak-karolinai szigeten a Dorian hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Vasárnap rendezik a Wizz Air Budapest félmaratont, jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani.","shortLead":"Vasárnap rendezik a Wizz Air Budapest félmaratont, jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani.","id":"20190906_wizz_air_felmaraton_futoverseny_budapest_forgalomkorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53731dc-d86e-40c8-9228-64bf27cc0ea8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_wizz_air_felmaraton_futoverseny_budapest_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. szeptember. 06. 18:16","title":"Rendesen felbolydul Budapest a hétvégi futóverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen nyolcan buktak le, van köztük egyesületi elnök, edző és játékvezető is. Utóbbiak közül az egyik főállásban rendőr volt. ","shortLead":"Összesen nyolcan buktak le, van köztük egyesületi elnök, edző és játékvezető is. Utóbbiak közül az egyik főállásban...","id":"20190905_kezilabda_bunda_vesztegetes_ugyeszseg_jatekvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b720c14-750b-4f5a-b42e-565f59dbbeb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_kezilabda_bunda_vesztegetes_ugyeszseg_jatekvezeto","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:07","title":"Rendőr ellen is vádat emeltek a kézilabdás bundaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]