[{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Mindenki_visszaelesre_gyanakszik_Egerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d68bc3-18f1-460e-9ff1-024e2ee2c93d","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Mindenki_visszaelesre_gyanakszik_Egerben","timestamp":"2019. szeptember. 14. 20:43","title":"Mindenki visszaélésre gyanakszik Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","shortLead":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","id":"20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b47bc4d-4141-411c-ae4a-3684526825fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:57","title":"Sztrájkolnak a General Motors dolgozói az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 2,4 karátos gyémántgyűrűt kellett kiműteni egy kaliforniai menyasszony gyomrából. Ijesztő, hogy mikre nem vagyunk képesek álmunkban. ","shortLead":"Egy 2,4 karátos gyémántgyűrűt kellett kiműteni egy kaliforniai menyasszony gyomrából. Ijesztő, hogy mikre nem vagyunk...","id":"20190916_Almaban_nyelte_le_a_jegygyurujet_egy_menyasszony_Kaliforniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c343f2e8-8e76-447b-a248-3dd5c838d49f","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Almaban_nyelte_le_a_jegygyurujet_egy_menyasszony_Kaliforniaban","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:05","title":"Mennyi az esélye annak, hogy egy menyasszony álmában lenyeli a jegygyűrűjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee4ec86-e34d-423f-bca9-9f597ebb8484","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb stuttgarti hibriddel egy feltöltéssel közel 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromosan.","shortLead":"A legújabb stuttgarti hibriddel egy feltöltéssel közel 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromosan.","id":"20190916_ujabb_zold_rendszamos_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_glc_300e","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ee4ec86-e34d-423f-bca9-9f597ebb8484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa468794-f07c-4649-aca6-ae0003550b0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_ujabb_zold_rendszamos_mercedes_itt_a_plugin_hibrid_glc_300e","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:21","title":"Újabb zöld rendszámos Mercedes: itt a plugin hibrid GLC 300e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eurostat felmérése szerint még mindig az autó dominálja a belföldi tömegközlekedést az összes uniós országban. A leginkább Litvániában ülnek autóba az emberek, de mennyire népszerű Magyarországon a négykerék?","shortLead":"Az Eurostat felmérése szerint még mindig az autó dominálja a belföldi tömegközlekedést az összes uniós országban...","id":"20190916_Magyarorszagon_buszoznak_a_legtobbet_az_unios_tagallamok_kozul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d23609-b58f-4d6e-9aa8-19d28b15c9b5","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Magyarorszagon_buszoznak_a_legtobbet_az_unios_tagallamok_kozul","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:14","title":"Magyarországon buszoznak a legtöbbet az uniós tagállamok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump egy kölcsönös védelmi szerződés lehetőségéről egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel - közölte maga az amerikai elnök szombaton.","shortLead":"Donald Trump egy kölcsönös védelmi szerződés lehetőségéről egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel...","id":"20190914_Trump_Netanjahu_hona_ala_nyult_a_valasztas_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f274a8b-22de-4122-88e2-3713ef857c40","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Trump_Netanjahu_hona_ala_nyult_a_valasztas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:48","title":"Trump Netanjahu hóna alá nyúlt a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57c9d31-9250-47ac-bb15-f9d0eec77c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ami azt is jelenti, hogy a 900 millió forintos, Mercedes-AMG csodaautót nem feltétlenül a hangjáért fogjuk szeretni. ","shortLead":"Ami azt is jelenti, hogy a 900 millió forintos, Mercedes-AMG csodaautót nem feltétlenül a hangjáért fogjuk szeretni. ","id":"20190916_Video_Hangban_hozza_a_mai_Forma1es_autokat_a_MercedesAMG_szuperrika_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e57c9d31-9250-47ac-bb15-f9d0eec77c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63bb4c5-9a3b-4cf2-82f9-6c299e108de7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Video_Hangban_hozza_a_mai_Forma1es_autokat_a_MercedesAMG_szuperrika_autoja","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:24","title":"Videó: A hangja teljesen olyan, mint egy mai Forma–1-es kocsié a Mercedes-AMG szuperritka utcai autójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfajult a szópárbaj.","shortLead":"Elfajult a szópárbaj.","id":"20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e333274-8271-4a99-a725-d82847fd49fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:41","title":"Negatív kampányt kezdett Karácsony Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]