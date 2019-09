Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, milyen kérdésekre milyen válaszokat adott hétfőn Brüsszelben az igazságügyi miniszter.","shortLead":"Kiderült, milyen kérdésekre milyen válaszokat adott hétfőn Brüsszelben az igazságügyi miniszter.","id":"20190917_varga_judit_brusszel_7_es_cikkely_kesma_magyar_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355baa13-15fd-4b22-85ab-ae23436aece7","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_varga_judit_brusszel_7_es_cikkely_kesma_magyar_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:21","title":"Varga Judit szerint a magyar ügyészség kiemelten üldözi a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között interjúvolták meg egymást, a háttérben egy gyermekkel.\r

","shortLead":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között...","id":"20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c39078-534a-4b4f-9934-9e2c2f1a4060","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:44","title":"Egy fideszes képviselőjelölt játszóházában kampányolt Klausmann Viktor és Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzeti csapat öt helyet rontott, jelenleg az ötvenedik.","shortLead":"A nemzeti csapat öt helyet rontott, jelenleg az ötvenedik.","id":"20190919_FIFAvilagranglista_Csuszik_lefele_a_magyar_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02c6d5c-da1c-4163-9dd2-d05582d5d21e","keywords":null,"link":"/sport/20190919_FIFAvilagranglista_Csuszik_lefele_a_magyar_valogatott","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:22","title":"FIFA-világranglista: csúszik lefelé a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"DFP-Parking. Ezen a néven hozott létre egy vadiúj vállalatot szeptember elején Orbán Viktor vejének cége, a BDPST. Közben ma már azt is tudni lehet, mihez kezdtek a szintén hozzájuk tartozó, Andrássy úti palotaszinttel: egy 480 négyzetméteres lakást csináltak belőle, 8 szobával, 4 fürdőszobával, ujjlenyomatos belépőrendszerrel. ","shortLead":"DFP-Parking. Ezen a néven hozott létre egy vadiúj vállalatot szeptember elején Orbán Viktor vejének cége, a BDPST...","id":"20190918_tiborcz_bdpst_andrassy_turai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f3a64c-ae16-4d69-aea3-cc03f728cc27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_tiborcz_bdpst_andrassy_turai","timestamp":"2019. szeptember. 18. 05:43","title":"Újabb félmilliárd hitelt vettek fel Tiborczék a turai kastélyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdeb67a-00c2-4243-bfc0-01df5c151d27","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszáz éve, 1819. szeptember 18-án született Párizsban Jean Bertrand Léon Foucault francia fizikus, akit a Föld forgását igazoló ingakísérlete tette közismertté.","shortLead":"Kétszáz éve, 1819. szeptember 18-án született Párizsban Jean Bertrand Léon Foucault francia fizikus, akit a Föld...","id":"20190918_jean_bertrand_leon_foucault_inga_200_eve_szuletett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcdeb67a-00c2-4243-bfc0-01df5c151d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd8cbc-2409-4892-bfe8-1f7cd2084e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_jean_bertrand_leon_foucault_inga_200_eve_szuletett","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:33","title":"200 éve született az ember, akit minden laposföld-hívőnek figyelmen kívül kell hagynia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást a Twitteren. Hogy miért, azt még most is csak sejthetjük.","shortLead":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást...","id":"20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3ac5c2-bf37-4046-a33a-e5b7243fdcb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:03","title":"Twitteren keresett földalatti bunkert a titkos fejlesztéseket végző amerikai szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecf945d-3a4b-4caa-8909-d043cba70d3a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A világ harmadik legnagyobb olajtermelője, Oroszország rövid és hosszabb távon is komoly hasznot húzhat abból, hogy a hét végén drón-, vagy cirkálórakétatámadások érték Szaúd-Arábia két hatalmas olajfinomítóját, melynek következtében egy pillanat alatt öt százalékkal csökkent a világpiacra jutó fekete arany mennyisége. Moszkva a gazdasági mellett politikai hasznot is remélhet.","shortLead":"A világ harmadik legnagyobb olajtermelője, Oroszország rövid és hosszabb távon is komoly hasznot húzhat abból...","id":"20190917_Oroszorszag_nyerhet_a_legtobbet_a_szaudi_valsagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ecf945d-3a4b-4caa-8909-d043cba70d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad646384-ed7a-4d04-a9ab-4c7168a85c2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_Oroszorszag_nyerhet_a_legtobbet_a_szaudi_valsagon","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:15","title":"Oroszország nyerheti a legtöbbet a szaúdi olajválságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2a07b-0628-4c7a-a861-0334f1dc8be7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 60-as évek volt a hosszú távú autóversenyzés talán legnagyobb korszaka, olyan versenyautókkal mint a Ford GT40 és nagy riválisa, a Ferrari. Ketten 10 év alatt 10 Le Mans-t nyertek.","shortLead":"A 60-as évek volt a hosszú távú autóversenyzés talán legnagyobb korszaka, olyan versenyautókkal mint a Ford GT40 és...","id":"20190917_Megjott_a_Ford_vs_Ferrari_film_elozetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e2a07b-0628-4c7a-a861-0334f1dc8be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad69e6f-e455-4048-a4b4-1ac02f8b4e12","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_Megjott_a_Ford_vs_Ferrari_film_elozetese","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:29","title":"Megjött a Ford vs. Ferrari film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]