[{"available":true,"c_guid":"f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","shortLead":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","id":"20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296876c4-4681-4f32-a511-64f6adb41774","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:11","title":"Magyarellenes szólamok miatt büntették a bukaresti focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e01654-b529-49d5-875f-99fef2b72bc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti férfi Szlovákiában próbált megfújni egy drága kocsit, de az foglyul ejtette.","shortLead":"A budapesti férfi Szlovákiában próbált megfújni egy drága kocsit, de az foglyul ejtette.","id":"20190919_BMWt_akart_lopni_de_a_bena_tolvaj_bent_ragadt_a_kocsiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55e01654-b529-49d5-875f-99fef2b72bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2a7cfd-9505-49d6-afd7-ef686837cb92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_BMWt_akart_lopni_de_a_bena_tolvaj_bent_ragadt_a_kocsiban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:07","title":"BMW-t akart lopni a tolvaj, de végül a kocsiban ragadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d5adb5-2c97-4c96-af43-e3bf33f98a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú üzemidő és megnövelt hatótávolság jellemzi a Huawei új okosóráját, ami a víz alatt is képes pulzust mérni.","shortLead":"Hosszú üzemidő és megnövelt hatótávolság jellemzi a Huawei új okosóráját, ami a víz alatt is képes pulzust mérni.","id":"20190919_huawei_watch_gt_2_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3d5adb5-2c97-4c96-af43-e3bf33f98a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d05bcb-0f3e-4737-868b-d406229742d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_huawei_watch_gt_2_okosora","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:23","title":"Nem álltak meg a telefonnál: megjött a Huawei új okosórája, a Watch GT 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológiai Tanszékének három kutatója arra volt kíváncsi, mi alapján hisszük el egy álhírről, hogy valódi.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociálpszichológiai Tanszékének három kutatója arra volt kíváncsi, mi alapján...","id":"20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91cd7a0-8b81-472d-9196-dd52ace69504","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_elte_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_kutatas_alhir_fake_news","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:03","title":"Az ELTE tudósai megfejtették, miért hisszük el az álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Sony nem egy, hanem két PlayStationt mutat be jövőre, ami felborítaná az eddig megszokott menetrendet.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Sony nem egy, hanem két PlayStationt mutat be jövőre, ami felborítaná az eddig megszokott...","id":"20190920_sony_playstation_5_ps5_playstation_5_pro_ps5_pro_jatekkonzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48faf2e-3588-4a3a-800d-4d47c96ff25f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_sony_playstation_5_ps5_playstation_5_pro_ps5_pro_jatekkonzol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:03","title":"Várja már a PlayStation 5-öt? Óriási meglepetésre készülhet a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a Központi Nyomozó Főügyészség az előkészítő ülésre azt az ajánlatot teszi Simonka elé, ha lemond a védekezésről, 8,5 év börtönt kap és teljes vagyonelkobzást.","shortLead":"A lap szerint a Központi Nyomozó Főügyészség az előkészítő ülésre azt az ajánlatot teszi Simonka elé, ha lemond...","id":"20190919_Magyar_Narancs_85_evet_kert_Simonka_Gyorgynek_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5c5bfc-ca86-4977-b222-a0ea76f22b73","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Magyar_Narancs_85_evet_kert_Simonka_Gyorgynek_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:59","title":"Magyar Narancs: 8,5 évet kért Simonka Györgyre az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c24687-7462-4337-aa31-e68d24f68e2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy én ilyen friss vagyok! címmel megjelent egy kétszer 67 perces bestof album Hofi Géza legismertebb, legikonikusabb előadásrészleteiből.","shortLead":"Hogy én ilyen friss vagyok! címmel megjelent egy kétszer 67 perces bestof album Hofi Géza legismertebb, legikonikusabb...","id":"20190920_Hofi_orok__osszegyujtottek_legjobb_poenjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5c24687-7462-4337-aa31-e68d24f68e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105d816b-f3cc-4181-aaed-fec29a140ec0","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Hofi_orok__osszegyujtottek_legjobb_poenjait","timestamp":"2019. szeptember. 20. 09:55","title":"Hofi örök – összegyűjtötték a legjobb poénjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél azért megélénkülhet.","shortLead":"A szél azért megélénkülhet.","id":"20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fc4f7-6e17-4fdd-bea1-89703168b696","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:06","title":"Fagyos éjjel után kellemes őszi nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]