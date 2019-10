Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6386619f-b8b2-4f1d-9a09-7c555abd83b8","c_author":"Baumit","category":"brandcontent","description":"Megfelelő hőszigeteléssel nemcsak a környezetet, de a pénztárcánkat is kímélhetjük. Megkérdeztünk egy szakembert, hogy mire kell odafigyelni, és hogyan lehet elkerülni a gyakori hibákat. ","shortLead":"Megfelelő hőszigeteléssel nemcsak a környezetet, de a pénztárcánkat is kímélhetjük. Megkérdeztünk egy szakembert...","id":"20191008_Hoszigeteles_szempontok_az_alacsonyabb_futesszamlatol_a_fenntarthatosagig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6386619f-b8b2-4f1d-9a09-7c555abd83b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81cfa43-925e-43a3-8cc5-a2a7a9badf56","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191008_Hoszigeteles_szempontok_az_alacsonyabb_futesszamlatol_a_fenntarthatosagig","timestamp":"2019. október. 10. 07:30","title":"Hőszigetelés: szempontok az alacsonyabb fűtésszámlától a fenntarthatóságig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951597ae-f43e-4182-9c47-366ac4b50cf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A megváltott jegyek érvényesek. Az új időpont május 28.","shortLead":"A megváltott jegyek érvényesek. Az új időpont május 28.","id":"20191010_November_helyett_majusban_jon_Lara_Fabian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=951597ae-f43e-4182-9c47-366ac4b50cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23340c9e-836b-4a72-aaca-16204e8fe9e1","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_November_helyett_majusban_jon_Lara_Fabian","timestamp":"2019. október. 10. 10:53","title":"November helyett májusban jön Lara Fabian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","shortLead":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","id":"20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade63a2-19b8-45f8-8bdd-0e19456b581b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","timestamp":"2019. október. 10. 06:41","title":"A nap fotója: nehezen, de csak sikerült beparkolni a gyalogossávra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkatársaknak írt levélben igyekezett megmagyarázni Tim Cook, miért távolítottak el az App Store-ból egy hongkongi tüntetők által használt alkalmazást. A törlés előtti órákban a kínai kormány saját propagandalapjában ment neki a cupertinói cégnek.","shortLead":"A munkatársaknak írt levélben igyekezett megmagyarázni Tim Cook, miért távolítottak el az App Store-ból egy hongkongi...","id":"20191011_apple_tim_cook_kina_alkalmazas_tuntetes_app_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0c018-be18-44cb-ba0c-5f7b5a949d1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_apple_tim_cook_kina_alkalmazas_tuntetes_app_store","timestamp":"2019. október. 11. 12:03","title":"Levélben magyarázkodik az Apple feje, miért töröltek egy appot Kína utasítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gajda Péter továbbra is állítja, hogy nem ismeri fel párttársa hangját a kormánypárti sajtóban megszellőztetett felvételen, de ha azon tényleg Lackner Csaba beszél, távoznia kell a közéletből.","shortLead":"Gajda Péter továbbra is állítja, hogy nem ismeri fel párttársa hangját a kormánypárti sajtóban megszellőztetett...","id":"201941_leporoltak_akispesti_aktat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c135c0d-e43c-4ee1-b7ba-3a6c4b188f74","keywords":null,"link":"/360/201941_leporoltak_akispesti_aktat","timestamp":"2019. október. 10. 12:32","title":"Megváltozott a kispesti MSZP-s polgármester véleménye a Lackner-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A névtelen blog szerzője új anyaggal állt elő, ebben folytatja a történetét. ","shortLead":"A névtelen blog szerzője új anyaggal állt elő, ebben folytatja a történetét. ","id":"20191010_borkai_maldiv_szigetek_korrupcio_vagyon_bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4407e462-fd92-4782-97e4-0f6f1df1c82d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_borkai_maldiv_szigetek_korrupcio_vagyon_bank","timestamp":"2019. október. 10. 08:30","title":"Újabb vádak Borkaiék ellen: állítólag itt tárolták a pénzüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56313f76-7012-4006-a599-fe7a090f5d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot néztek a rajongók a Star Wars: Jedi Fallen Order ajánlott gépigényén, egy tévedés miatt ugyanis kirívóan sokat, 32 gigabájtot kért a rendszertől.","shortLead":"Nagyot néztek a rajongók a Star Wars: Jedi Fallen Order ajánlott gépigényén, egy tévedés miatt ugyanis kirívóan sokat...","id":"20191009_32_gb_ram_star_wars_jedi_fallen_order_gepigeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56313f76-7012-4006-a599-fe7a090f5d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec4b86f-5ef2-4b7e-b384-ae0a0e67edf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_32_gb_ram_star_wars_jedi_fallen_order_gepigeny","timestamp":"2019. október. 09. 15:03","title":"32 GB RAM? A szívbajt hozta a rajongókra az új Star Wars-játék fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8572df59-686d-4525-8e4b-9784cf84b24b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látszólag üres papírt adott be dolgozatként, és mellé egy tanácsot.","shortLead":"Látszólag üres papírt adott be dolgozatként, és mellé egy tanácsot.","id":"20191010_Lathatatlan_tintaval_irt_dolgozatot_a_nindzsakrol_egy_japan_diak_a_legjobb_jegyet_kapta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8572df59-686d-4525-8e4b-9784cf84b24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e79e8a-d11c-4773-bb4b-ecdfcb277743","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Lathatatlan_tintaval_irt_dolgozatot_a_nindzsakrol_egy_japan_diak_a_legjobb_jegyet_kapta","timestamp":"2019. október. 10. 16:08","title":"Láthatatlan tintával írt dolgozatot a nindzsákról egy japán diák, a legjobb jegyet kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]