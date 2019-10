Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88c37611-7ed1-4e5c-898b-7aaa2fee8cf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az önkormányzati és nemzetiségi választásra.","shortLead":"Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az önkormányzati és nemzetiségi választásra.","id":"20191013_Delig_meg_lehet_mozgournat_igenyelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88c37611-7ed1-4e5c-898b-7aaa2fee8cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72ed7c4-0855-4e38-8edc-3f227ee1d234","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Delig_meg_lehet_mozgournat_igenyelni","timestamp":"2019. október. 13. 07:29","title":"Délig még lehet mozgóurnát igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért látja másképp a migrációs politikát. Közös sajtónyilatkozatukat azonban egy szokatlan dicsérettel kezdte Macron felé.","shortLead":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért...","id":"20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a9cbe5-b740-45f5-806f-e3e2a41b9f42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","timestamp":"2019. október. 11. 16:06","title":"Orbán Macronnak: Magyarország egy klímabajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ea8c43-d35e-410a-b51c-3f19570c3e68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több nagy NER-es üzletben tűnik fel ugyanaz a luxemburgi ügyvéd és adótanácsadó, a magyar származású Kacsóh Gábor. Ilyen a győri Audi-telkek eladása, egy milliárdos mélygarázsos mutyi, a Semjén-vadászatot finanszírozó vállalkozó pénzügyei, illetve a Borkai fiának egymilliós apanázst fizető cég. \r

","shortLead":"Egyre több nagy NER-es üzletben tűnik fel ugyanaz a luxemburgi ügyvéd és adótanácsadó, a magyar származású Kacsóh...","id":"20191012_Kacsoh_Gabor_a_NER_elit_titokzatos_luxemburgi_kapcsolata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ea8c43-d35e-410a-b51c-3f19570c3e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47edca6a-8fde-40c9-9c82-3093d0c11458","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Kacsoh_Gabor_a_NER_elit_titokzatos_luxemburgi_kapcsolata","timestamp":"2019. október. 12. 10:24","title":"Kacsóh Gábor: a NER elit titokzatos luxemburgi kapcsolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze péntek délutánra Győr polgármestere, majd lemondta azt. A Magyar Nemzet.hu ezután nem sokkal cikket jelentetett meg arról, hogy Borkainak távoznia kell, de később a cikk eltűnt az oldalról.","shortLead":"Rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze péntek délutánra Győr polgármestere, majd lemondta azt. A Magyar Nemzet.hu...","id":"20191011_A_Magyar_Nemzet_Borkai_tavozasat_koveteli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fb3095-0c90-42c9-bc71-5c9f95fdd08c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_A_Magyar_Nemzet_Borkai_tavozasat_koveteli","timestamp":"2019. október. 11. 19:04","title":"A Magyar Nemzet Borkai távozását követelte, majd eltűnt az erről szóló cikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b58cb9-2702-446b-84f8-f59f9b198e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó egy drónnal repült fölébe. ","shortLead":"Az Átlátszó egy drónnal repült fölébe. ","id":"20191012_Igy_fest_a_levegobol_a_Borkaibirtok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b58cb9-2702-446b-84f8-f59f9b198e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a76b39-1375-4cce-bded-27f0261cdfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Igy_fest_a_levegobol_a_Borkaibirtok__video","timestamp":"2019. október. 12. 15:02","title":"Így fest a levegőből a Borkai-birtok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitartóan erős kereslet mellett tovább drágultak az új lakások Budapesten 2019 harmadik negyedévében, az átlagos négyzetméterár immár eléri a 925 ezer forintot. Az árak további emelkedésének irányába hat, hogy az újonnan induló projektek száma csökken, a még 5 százalékos áfakulcs mellett megvásárolható otthonok kínálata egyre szűkül, miközben a szigorodó energetikai előírások tovább növelik a kivitelezési költségeket.","shortLead":"Kitartóan erős kereslet mellett tovább drágultak az új lakások Budapesten 2019 harmadik negyedévében, az átlagos...","id":"20191011_Elerte_a_925_ezer_forintot_a_lakasok_atlagos_negyzetmeterara_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8960872-2785-4640-a443-12f5d3ab528e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Elerte_a_925_ezer_forintot_a_lakasok_atlagos_negyzetmeterara_Budapesten","timestamp":"2019. október. 11. 15:05","title":"Elérte a 925 ezer forintot a lakások átlagos négyzetméterára Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7ca629-f744-42ba-91cc-0d35c92c6796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JerryRigEverything csatorna üzemeltetője általában más témában készít videókat, de ezúttal kivételt tett, és életben hagyta a tesztkészüléket. A főszerepben a Galaxy Fold.","shortLead":"A JerryRigEverything csatorna üzemeltetője általában más témában készít videókat, de ezúttal kivételt tett, és életben...","id":"20191011_samsung_galaxy_fold_jerryrigeverything_strapateszt_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa7ca629-f744-42ba-91cc-0d35c92c6796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d765ee-9d5d-4338-b85b-32d7b70bbf1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_samsung_galaxy_fold_jerryrigeverything_strapateszt_video","timestamp":"2019. október. 11. 19:03","title":"Szétkapták a Samsung 700 ezres mobilját, most megnézheti, mit rejt belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c357c8-14cf-4069-9ad1-25dab4ae9e7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Eritreával folytatott háború lezárásáért kapta elsősorban.","shortLead":"Az Eritreával folytatott háború lezárásáért kapta elsősorban.","id":"20191011_Ahmed_Abij_etiop_miniszterelnoke_a_Nobelbekedij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c357c8-14cf-4069-9ad1-25dab4ae9e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6477457-6b94-43e6-92f3-fdc09f284a47","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Ahmed_Abij_etiop_miniszterelnoke_a_Nobelbekedij","timestamp":"2019. október. 11. 11:07","title":"Ahmed Abij etióp miniszterelnöké a Nobel-békedíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]