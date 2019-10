Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi békésen horgászott, amikor megjelent a medve a két bocsával.","shortLead":"A férfi békésen horgászott, amikor megjelent a medve a két bocsával.","id":"20191014_medve_vamosudvarhely_horgasz_halalos_medvetamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82b856c-1700-42e0-95d1-99f2553958bf","keywords":null,"link":"/elet/20191014_medve_vamosudvarhely_horgasz_halalos_medvetamadas","timestamp":"2019. október. 14. 15:49","title":"Anyamedve ölte meg a nyárádmagyarósi jegyzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a5739a-a17b-47ba-b4c0-41b802ddcd9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a kormány az esélyegyenlőséget - írta a Momentum.","shortLead":"Megsértette a kormány az esélyegyenlőséget - írta a Momentum.","id":"20191013_Kifogast_adott_be_a_Momentum_mert_a_kormany_tajekoztato_kampanya_olyan_mint_egy_Tarlosplakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a5739a-a17b-47ba-b4c0-41b802ddcd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c89280-8acf-4b31-baa5-1a0b72c03c57","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Kifogast_adott_be_a_Momentum_mert_a_kormany_tajekoztato_kampanya_olyan_mint_egy_Tarlosplakat","timestamp":"2019. október. 13. 17:28","title":"Kifogást adott be a Momentum, mert a kormány tájékoztató kampánya olyan, mint egy Tarlós-plakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt egy gyorsétteremlánccal.","shortLead":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt...","id":"20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393c3d75-3b2e-454f-89e3-268c633447fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","timestamp":"2019. október. 13. 14:03","title":"Úgy néz ki és ízre is olyan, mint a marhahúspogácsa – ígérik növényi kreálmányukról az ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja – a fogyasztóvédelem a reklámtörvény e pontjára hivatkozva bírságolta meg a Coca-Colát augusztusban indított plakátkampánya miatt.\r

","shortLead":"Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését...","id":"20191014_coca_cola_birsag_fogyasztovedelem_fiatalok_fejlodesenek_karositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c2a16a-5813-4985-8a48-8f032b40e0aa","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_coca_cola_birsag_fogyasztovedelem_fiatalok_fejlodesenek_karositasa","timestamp":"2019. október. 14. 14:29","title":"Megbírságolták a Coca-Colát a meleg párokat szerepeltető reklámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204","c_author":"HVG","category":"360","description":"Zalaegerszegen egészen abszurd módon zajlott egy önkormányzati cég privatizációja.","shortLead":"Zalaegerszegen egészen abszurd módon zajlott egy önkormányzati cég privatizációja.","id":"201941_annora_sun_kozbeszerzes_alol_kibujva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03ce866-c701-4c61-8e40-1bd6f605b9ef","keywords":null,"link":"/360/201941_annora_sun_kozbeszerzes_alol_kibujva","timestamp":"2019. október. 14. 13:30","title":"Tanítanivaló, ahogy a Fidesz-többség megment egy céget a közbeszerzéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telefon akkumulátorának töltöttsége közvetve vagy közvetlenül, de az egyéni komfort- és biztonságérzetet is nagyban befolyásolja, derül ki a Samsung legfrissebb kutatásából, melyben ezer magyart is megkérdeztek.","shortLead":"A telefon akkumulátorának töltöttsége közvetve vagy közvetlenül, de az egyéni komfort- és biztonságérzetet is nagyban...","id":"20191015_samsung_akkumulator_toltottseg_uzemido_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9deb8529-344c-45ab-b4b8-bd178075584c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_samsung_akkumulator_toltottseg_uzemido_kutatas","timestamp":"2019. október. 15. 09:03","title":"Amikor a telefon töltöttsége 26%-hoz ér, valami elpattan a magyar felhasználókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252f4e0f-3052-4955-b53d-c2919e679997","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többször átfordult az autója, ő pedig kirepült a szélvédőn, mert nem volt bekötve.","shortLead":"Többször átfordult az autója, ő pedig kirepült a szélvédőn, mert nem volt bekötve.","id":"20191014_Kikerult_egy_video_s_bokszvilagbajnok_a_Ferrarijaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=252f4e0f-3052-4955-b53d-c2919e679997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d3d79e-5bc3-4a3d-90b7-64f5abe264c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Kikerult_egy_video_s_bokszvilagbajnok_a_Ferrarijaval","timestamp":"2019. október. 14. 11:13","title":"Egy utcányit repült a váltósúlyú bokszvilágbajnok Ferrarija, amikor balesetezett - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3226876-d31c-4628-ae67-0534b0613d86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabornak köszönhetően mostantól már nemcsak fotó-, hanem hangminőség fronton is könnyen össze lehet hasonlítani egymással a mobilokat.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabornak köszönhetően mostantól már nemcsak fotó-, hanem hangminőség fronton is könnyen össze...","id":"20191014_dxomark_audio_telefonok_hangminosege_osszehasonlitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3226876-d31c-4628-ae67-0534b0613d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ee05b4-0717-42d9-9e91-d9c121649c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_dxomark_audio_telefonok_hangminosege_osszehasonlitas","timestamp":"2019. október. 14. 11:33","title":"Erről a listáról kiderül, melyik telefont érdemes megvennie, ha fontos a szép hangzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]