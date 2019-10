"Itt van-e a mögöttünk lévő épületben az az istenfélő, hazaszerető, családapa polgármester" - tette fel a kérdést Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke a győri városháza előtt összegyűlt több száz embernek, akikre rengeteg rendőr vigyáz.

A politikus szerint a Borkai-ügy az egész ország ügye lett, egy egész politikai kultúra lenyomata, amit úgy hivnak, Fidesz. A párt a fiataloké volt, akik kiálltak a rendőrállam, a korrupció, az embereket semmibe vevő államszervezet ellen, most viszont épp az ellenkezőjét teszik.

A "borkaizás" nem kisiklás, hanem maga a cél a Fideszben - mondja Fekete-Győr, aki szerint ma nem az ország jobbátételéért lépnek be a Fideszbe, hanem a pártban azért vannak az emberek, hogy

lopott pénzből dőzsölhessenek, mind a disznók."

Őt a képmutatás dühíti legjobban az ügyben - hangsúlyozta a Momentum-elnök.

Orbán sem különb - mondja Fekete-Győr -, luxusban lakik, magángéppel repked, nincs érték az életében. "Azért vagyunk itt, hogy kimondjuk: Borkainak és társainak ezért le kell mondania és el kell tűnnie a közéletből, mindörökké!"

Fekete-Győr azt állítja, a Momentum máshogy politizálna: nem kokainra, jachtra költene, hanem az ország problémáinak megoldására.

A politikus szerint ellenzéki polgármesterrel sokkal jobban tud fejlődni egy település vagy egy kerület, mint fideszessel, aki haza vagy épp Horvátországba viszi a fejlesztésre szánt pénzeket.

Garantálom nektek, hogy aki momentumosként lopni merészel, az megy. Először a pártból, majd a bíróság elé, aztán börtönbe"

- jelentette ki. Hozzátette: nem szabad engedni, hogy a tisztességes Győrt lejárassa Borkai és a Fidesz, az ott lakók botrány- és korrupciómentes önkormányzatot érdemelnek.

Az ellenzéki politikus azt mondta, péntek délután azt hitte, Borkai lemond, érkezett a selyemzsinór a Magyar Nemzettől, majd azt a cikket is leszedték. Ez is mutatja, hogy "teljes morális káosz van a Fideszben". Elég a Borkai Zsoltokból, korrupció helyett igazságot, lopás helyett rendet, maffiakormányzás helyett önkormányzást - mondta Fekete-Győr, aki arra szóította fel a jelenlévőket, hogy szavazzanak Glázer Tímea ellenzéki polgármesterjelöltre.

Kedernai János, az LMP társelnöke arról beszélt, hogy a köz szolgálata nem előjog és nem is ajándék, hanem bizalomra épül, és az egyik legfontosabb alapja a tisztesség és az alázat. Ezek nélkül könnyű eltévedni. A köz szolgálata tisztakezűséget, feddhetetlenséget feltételez. A győrieknek szerinte most hatalmas a felelőssége, mert ha a Fidesz a választás eredményéből azt a következtetést vonja le, hogy a Borkai-botrányt is túléli, akkor nem lesz számára határ.

Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy Győrben a párt nevét négy ember besározta, a választókat becsapta. (Ahogy korábban megírtuk, a négy győri egyéni választókerületi képviselő visszalépett a választástól, az ellenzéki összefogást "moslékkoalíciónak" nevezve.)

Ezen a ponton a Vadhajtások bloggerét, Bede Zsoltot - akinek a jelenlétére a jobbikos politikus hívta fel a figyelmet - rengegen kezdték szidalmazni, félő volt, hogy tettlegességig fajul a feszültség. Az országgyűlési képviselő beszédét teljesen elnyomta a Bedére zúduló szidalomáradat, végül a blogger hagyta magát kikísérni a tömegből. A férfit aztán rendőrsorfal választotta el a tüntetőktől.

A jobbikos politikus azzal folytatta, hogy Borkainak bocsánatot kellene kérnie a győriektől, mert besározta a város nevét, és amiből luxuséletet él, azt a helyiektől lopta. A polgármester szerinte csak egy a NER kiskirályai közül, a rendszert pedig Orbán Viktor élteti, a rendszer lebontását viszont holnap el lehet kezdeni.

Arra szólította fel a tüntetőket, hogy mozgósítsanak, és ne adják fel a Fidesz elleni harcot, és "döntsük meg együtt Orbán diktatórikus rendszerét".

Gulyás Balázs győri publicista Petőfi Sándor Dicsőséges nagyurak című verséből idézve lépett a színpadra, majd azt mondta, Borkai Zsolt Pornóapátiban, esetleg Cseszneken lehetne polgármester. Azt is kérdezte, hogyan lehet még szabadlábon a polgármester, hol van a rendőrség, az ügyészség? Hol van, mit tesz a helyi média, a Kisalföld, amelynek a legutóbbi számában az volt a fő hír, hogy milyen jó az egészségügy helyzete, miközben Borkai nevét a botránya kipattanása óta le sem írták.

"Ne a pornó, hanem a szemérmetlen lopás miatt legyetek dühösek, amiatt, hogy el lehet sikkasztani egy egész várost, egy egész országot!' - mondta, megjegyezve: ha egy polgármester milliárdokat tud lopni, akkor a miniszterelnök vajon mennyit?

Gulyás után Pollreisz Balázs, az MSZP győri képviselője lépett színpadra, és arról beszélt, hogy ami Győrben történik, az szégyen és gyalázat: a polgármester a városházából a szó minden értelmében kuplerájt csinált.

Pollreisz felemlegette, hogy Borkai pénteken sajtótájékoztatót hívott össze, majd a sajtósa lemondta azt, és úgy fogalmazott: a Fidesz elengedte, hiszen Orbán Viktor nem ment el Győrbe mellette kampányolni, Tarlós István főpolgármester pedig méltatlannak nevezte. A szocialista politikus azt is mondta, hogy harcba mennek, vasárnap Győrben azonban nem a kormánypárt és az ellenzék küzd meg egymással, hanem a tisztességteleneké és a becsületeseké.

Köszönetet mondott az országos Jobbiknak is, amiért elítélte a négy helyi képviselőjelölt visszalépését.

A DK európai parlamenti képviselője is felszólalt az eseményen, és arról beszélt, hogy nincs két Fidesz: az országban mindenhol ott vannak a Borkaik, és sokaknak van elege a lopásból, az urizálásból és a képmutatásból. "De a vidékieknek nemcsak ebből van elegük, hanem abból is, hogy Orbán dolgozószobájából akarják megmondani, hogy mi jó nekik." Elvették a vidéktől a kórházakat, az iskolákat, de kiderült, hogy nem tudják ezt jobban Pestről, mert bajban vannak ezek az intézmények, a helyi fideszes polgármesterek pedig végignézték, ahogy minden tönkremegy.

Szerinte, "ha valami szörnyű baleset folytán" vasárnap mégis megválasztanák Borkait polgármesternek, akkor az utódjáról is Pesten döntenének, hiszen Borkai megbukott, nem maradhat a város élén, és Orbán fogja kijelölni, ki vezesse tovább a települést.

A DK-s politikus is felidézte, hogy "Orbán budapesti bábja", Tarlós méltatlannak nevezte Borkait, majd úgy folytatta: "talán maga Orbán Viktor mondatta ezt ki vele." Szerinte azt, hogy Orbán "egy másik fideszes bűnözőt" küldjön Győrbe, csak azzal lehet kivédeni, ha a helyiek Glázer Tímeát választják meg polgármesternek.

Glázer Tímea szerint vége van annak, hogy Győrt Borkai Zsolt tarjta a kezében, szerinte a történtek után biztosan nem maradhat polgármester, nem adhat át kitüntetést, fotózkodhat iskolásookal. "Ennek vége, ez a hajó elment" - mondta az ellenzéki polgármesterjelölt. Ő is úgy látja, hogy Borkait, ha nyerne is, biztosan leváltaná Orbán Viktor, de holnap még dönthetnek úgy a győriek, hogy maguk határoznak arról, ki vezesse a várost.

A polgármesterjelölt azt mondta, ő nem háborúzni akar, nem legyőzni a város egyik felét, hanem szövetségben akarja vezetni a várost. "Borkai Zsolt már elbukott, az a kérdést, hogy elveszítjük-e a becsületünket mi is" - mondta, hozzátéve, fáj neki, hogy az egész ország a győri polgármester ügyén csámcsog. Fel van háborodva, hogy Borkai ezt tette a várossal, és mindenkinek ki kell mondania, tartozzon bármelyik oldalra is, hogy szégyent hozott a városra.

Ezt mindenkinek ki kell mondania, különben azt sem fogjuk észrevenni, hogy lesütött szemmel éljük az életünket."

Úgy fogalmazott, be kell látnia, hogy soha nem lehet majd olyan népszerű, mint egy olimpikon. Ő viszont soha nem hozna szégyent a városára, nem kerülhetnek róla elő olyan felvételek, amelyeken másik arcát mutatja.

"Ez a választás most nem a jobb- vagy a baloldalról vagy a városvezetői programokról fog szólni, és mivel már elbukott, nem is Borkairól. Ez a választás még csak nem is a kormányról vagy az ellenzékről fog szólni, hanem a mi becsületünkrő!"

Rajtunk múlik, hogy szánalmas balekok leszünk, akik annyira ragaszkodnak egy bukott polgármesterhez, hogy ezt is benyelik, vagy tökös győri polgárok, akik büszkén, egyenesen járhatnak az országban, mert velük nem lehet ezt megcsinálni

- fűzte hozzá.