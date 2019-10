Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem végeztek hétre a településen.","shortLead":"Nem végeztek hétre a településen.","id":"20191013_Alsoszentmartonban_100_szavazo_all_meg_sorba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcec6c6a-7cd1-4775-871e-baff675b11f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Alsoszentmartonban_100_szavazo_all_meg_sorba","timestamp":"2019. október. 13. 19:36","title":"Alsószentmártonban 100 szavazó áll még sorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","shortLead":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","id":"20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7467ff7-964a-43e1-8319-061fedd6f494","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","timestamp":"2019. október. 13. 11:09","title":"A Fidesz és az ellenzék jelöltje is szavazott már Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b71024-b252-4598-8e54-d3581db02e24","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Októbertől már csak a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.-nél lehet 2019-re érvényes éves, országos e-matricát vásárolni, a szolgáltató viszonteladói körében, például benzinkutakon nem. ","shortLead":"Októbertől már csak a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.-nél lehet 2019-re érvényes éves, országos...","id":"20191012_eves_utdij_orszagos_matrica_nusz_utdijfizetes_benzinkut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3b71024-b252-4598-8e54-d3581db02e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9b8cef-df31-4758-ad98-39bb30ad557c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_eves_utdij_orszagos_matrica_nusz_utdijfizetes_benzinkut","timestamp":"2019. október. 12. 12:59","title":"Eltűnnek egy időre a benzinkutakról az éves útdíjmatricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4108802-b458-4ee8-9a94-9f578698bfca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ez is stadion, de azért nagyon más.","shortLead":"Ez is stadion, de azért nagyon más.","id":"20191012_Megnyilt_az_elso_magyar_rogbistadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4108802-b458-4ee8-9a94-9f578698bfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15244af8-ff4d-4b9a-861d-23ae3c4fa17b","keywords":null,"link":"/sport/20191012_Megnyilt_az_elso_magyar_rogbistadion","timestamp":"2019. október. 12. 16:26","title":"Megnyílt az első magyar rögbistadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós István főpolgármester szombat este 9 órára hívott össze. A Városháza előtt, majd később odabenn is, tüntetés zajlott.","shortLead":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós...","id":"20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf54e56-8927-4608-a201-3c80c1e0c059","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","timestamp":"2019. október. 12. 21:48","title":"Karácsony: Méltó ez az alkalom Tarlós távozásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Justin Trudeau pártja fenyegetést kapott, nem bíztak semmit sem a véletlenre. ","shortLead":"Justin Trudeau pártja fenyegetést kapott, nem bíztak semmit sem a véletlenre. ","id":"20191013_Durva_kampany_Kanadaban_golyoallo_mellenyt_viselt_egy_gyulesen_a_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7a6201-2148-4f6e-afbb-6a58a2c66b59","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Durva_kampany_Kanadaban_golyoallo_mellenyt_viselt_egy_gyulesen_a_kormanyfo","timestamp":"2019. október. 13. 07:26","title":"Durva kampány? Kanadában golyóálló mellényt viselt egy gyűlésen a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d693d9f6-8a7f-4842-ae59-edaa71d95edb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"57 éves volt.","shortLead":"57 éves volt.","id":"20191013_Meghalt_Sara_Danius_az_irodalmi_Nobeldijat_odaitelo_testulet_elso_noi_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d693d9f6-8a7f-4842-ae59-edaa71d95edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe51c79-35f4-49c0-9d36-af11741233e8","keywords":null,"link":"/kultura/20191013_Meghalt_Sara_Danius_az_irodalmi_Nobeldijat_odaitelo_testulet_elso_noi_vezetoje","timestamp":"2019. október. 13. 14:25","title":"Meghalt Sara Danius, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testület első női vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995a6d77-bebb-440b-b1bb-6fa0d76189fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester délben adta le a szavazatát.","shortLead":"A főpolgármester délben adta le a szavazatát.","id":"20191013_Tarlos_Istvan_nem_akar_csatateret_a_varoshazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=995a6d77-bebb-440b-b1bb-6fa0d76189fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cc9b9c-e186-413b-95da-ad999192f28b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tarlos_Istvan_nem_akar_csatateret_a_varoshazan","timestamp":"2019. október. 13. 12:45","title":"Tarlós István nem akar csatateret a városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]