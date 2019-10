A francia elnök azt is bejelentette, Erdogan elnökkel és a német és brit vezetőkkel négyoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.

Őrültségnek nevezte Törökország északkelet-szíriai katonai offenzíváját Emmanuel Macron francia államfő pénteken az európai uniós tagállamok brüsszeli csúcsértekezletét követően.

Sajtótájékoztatóján Macron arról számolt be, hogy a következő hetekben négyoldalú találkozót tartanak Angela Merkel német kancellár, Boris Johnson brit kormányfő és Recep Tayyip Erdogan török elnök részvételével, s addig is szoros kapcsolatban lesznek a felek egymással és Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

Kijelentette, hogy a Közel-Kelet stratégiai fontossággal bír Európa számára, önálló katonai képességeket kellene kiépíteni a térségben.

Törökország saját állítása szerint terrorellenes hadműveleteket hajt végre egy hete Északkelet-Szíriában. Több száz halálos áldozatról tudni. Egy napja tűzszünetet jelentett be Mike Pence amerikai alelnök, de 13 órára rá már arról számoltak be kurd források, hogy a török hadsereg megszegte azt.