[{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ásatáson dolgoztak, az egyik férfi fázott, felvette a másik pulóverét, mire az pénzt követelt tőle. Később megütötte, majd késsel mellkason szúrva megölte.\r

\r

","shortLead":"Egy ásatáson dolgoztak, az egyik férfi fázott, felvette a másik pulóverét, mire az pénzt követelt tőle. Később...","id":"20191021_Felvette_a_kollegaja_puloveret_aki_emiatt_leszurta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91875ae4-68fa-47db-9108-b33f2c1344bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Felvette_a_kollegaja_puloveret_aki_emiatt_leszurta","timestamp":"2019. október. 21. 07:48","title":"Felvette a kollégája pulóverét, aki emiatt leszúrta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d79840-bede-4d9c-abad-4680a678c4ab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar művész alkotására szavaztak a legtöbben. ","shortLead":"A magyar művész alkotására szavaztak a legtöbben. ","id":"20191022_Magyar_muvesz_lett_a_kozonseg_kedvence_a_berlini_fenyfesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19d79840-bede-4d9c-abad-4680a678c4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515d5745-8a52-4cb1-ac7f-2361bb61eb0d","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Magyar_muvesz_lett_a_kozonseg_kedvence_a_berlini_fenyfesztivalon","timestamp":"2019. október. 22. 16:36","title":"Magyar művész lett a közönség kedvence a berlini fényfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850141c-fe42-4fc7-9c8a-8f5a6b7bbd13","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Az utóbbi évek egyik legnagyobb hívószava az 5G, mégis kevesen tudják, mit is jelent valójában. Hogyan változtatja meg a menetrendszerű mobilhálózat-váltás az orvoslást, a közbiztonságot, az üzleti életet és a mindennapjainkat? Mikor lesz Magyarországon is a mostaninál tízszer gyorsabb mobilnet, és milyen megoldások teszik ezt most hirtelen lehetővé? Na és valójában mitől 5G az 5G?","shortLead":"Az utóbbi évek egyik legnagyobb hívószava az 5G, mégis kevesen tudják, mit is jelent valójában. Hogyan változtatja meg...","id":"invitech_20190904_Osszel_jon_az_5G_de_mit_kell_tudni_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1850141c-fe42-4fc7-9c8a-8f5a6b7bbd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87dcc546-bf92-4f46-9be3-ff95ebd9a38b","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190904_Osszel_jon_az_5G_de_mit_kell_tudni_rola","timestamp":"2019. október. 21. 11:30","title":"Ősszel jön az 5G, de mit kell tudni róla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sok hibát elkövettünk - mondta Kövér László, amikor kedd este a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a többi között arról beszélt, miért veszítette el a fővárost a Fidesz október 13-án. Kiderült, hogy ma már úgy érzi, Göncz Árpád köztársasági elnökké választása talán nem volt jó ötlet, egyébként pedig Biszku Béla “egy utolsó, mocskos gyilkos.”","shortLead":"Sok hibát elkövettünk - mondta Kövér László, amikor kedd este a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a többi között arról...","id":"20191022_Kover_Sajtoszabadsag_van_nagyobb_is_mint_kellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b820e7d-20fa-4657-a154-f5b229fedbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Kover_Sajtoszabadsag_van_nagyobb_is_mint_kellene","timestamp":"2019. október. 22. 21:20","title":"Kövér: Sajtószabadság van, nagyobb is, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a94d26d-449a-464d-8315-e67b8a712671","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hajózási társaság nem értékelte a nő mutatványát.","shortLead":"A hajózási társaság nem értékelte a nő mutatványát.","id":"20191021_Fenykep_miatt_tiltottak_ki_egy_not_egy_tengerjarorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a94d26d-449a-464d-8315-e67b8a712671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c4dc81-c8ab-4daa-a895-2c3f6d40bbca","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Fenykep_miatt_tiltottak_ki_egy_not_egy_tengerjarorol","timestamp":"2019. október. 21. 10:58","title":"Fénykép miatt tiltottak ki egy nőt egy tengerjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Márta 121 szavazattal nyert, a Fidesz megfellebbezte az eredményt. Mindhárom kifogásolt szavazókörbe leadott szavazatot átnéztek, nem volt semmi probléma. ","shortLead":"V. Naszályi Márta 121 szavazattal nyert, a Fidesz megfellebbezte az eredményt. Mindhárom kifogásolt szavazókörbe...","id":"20191021_Ujraszamoljak_az_I_kerulet_eredmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce7fc5c-bcef-4a2f-9993-125611661b64","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Ujraszamoljak_az_I_kerulet_eredmenyet","timestamp":"2019. október. 21. 19:26","title":"Újraszámolták a szavazatokat, de V. Naszályi maradt az I. kerület polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbadf4b-cbf3-40f8-a16f-f24645e91edd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi taxisok az Uber után most a Boltra akadtak ki, mert szerintük a szabadjelzőik nem felelnek meg a követelményeknek.\r

\r

","shortLead":"A fővárosi taxisok az Uber után most a Boltra akadtak ki, mert szerintük a szabadjelzőik nem felelnek meg...","id":"20191021_Tuntetesre_keszulnek_a_budapesti_taxisok_akar_hidlezarasok_is_johetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dbadf4b-cbf3-40f8-a16f-f24645e91edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8b9ffa-5f7b-45b4-a790-94b011b9cf5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Tuntetesre_keszulnek_a_budapesti_taxisok_akar_hidlezarasok_is_johetnek","timestamp":"2019. október. 21. 11:22","title":"Hídlezárást is belengettek a taxisok a Bolt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kívül lehet, hogy tiszta lesz a kocsi, de vajon belül is tiszta marad egy ilyen után? ","shortLead":"Kívül lehet, hogy tiszta lesz a kocsi, de vajon belül is tiszta marad egy ilyen után? ","id":"20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f59c20-6b10-4b08-ad2f-782c08a5eb3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","timestamp":"2019. október. 21. 15:47","title":"Videó: Üzletileg nagyon bejött a horror-autómosó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]