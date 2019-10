Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve meddig tartott.","shortLead":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve...","id":"20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be32e90-2ff9-444b-b8e4-43ca31a1ae4a","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","timestamp":"2019. október. 29. 05:58","title":"A tengerbe szórták az amerikaiak Abu Bakr al-Bagdadi hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7e18e-a1ff-4986-96fe-1d173783c084","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedd délután tart a Mol és a Lukoil aláírási ceremóniát, a Reuters szerint a tavaszi olajszennyezés utáni kártalanításról állapodhattak meg.","shortLead":"Kedd délután tart a Mol és a Lukoil aláírási ceremóniát, a Reuters szerint a tavaszi olajszennyezés utáni...","id":"20191029_Reuters_a_szennyezett_olaj_ugyeben_egyezhetett_meg_a_Mol_es_a_Lukoil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7e18e-a1ff-4986-96fe-1d173783c084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1cf2c6-68dc-415e-acf3-4c2f343f846e","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Reuters_a_szennyezett_olaj_ugyeben_egyezhetett_meg_a_Mol_es_a_Lukoil","timestamp":"2019. október. 29. 10:37","title":"A szennyezett olaj ügyében egyezhetett meg a Mol és a Lukoil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9757fadc-f30d-4735-ad5e-aa99ff7fbb0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csipogó kiskacsákat vödörrel vitték biztonságos helyre. ","shortLead":"A csipogó kiskacsákat vödörrel vitték biztonságos helyre. ","id":"20191028_Huszezer_kiskacsat_mentettek_ki_a_tuzoltok_egy_hajduboszormenyi_tuzbol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9757fadc-f30d-4735-ad5e-aa99ff7fbb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac771e3-999d-4298-9327-d909032f830f","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Huszezer_kiskacsat_mentettek_ki_a_tuzoltok_egy_hajduboszormenyi_tuzbol__video","timestamp":"2019. október. 28. 13:20","title":"Húszezer kiskacsát mentettek ki a tűzoltók egy hajdúböszörményi tűzből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy négytagú család utazott az egyik személyautóban, amivel a kamion ütközött.","shortLead":"Egy négytagú család utazott az egyik személyautóban, amivel a kamion ütközött.","id":"20191028_Muszaki_hiba_vezethetett_a_hajnali_het_halalos_aldozattak_jaro_balesethez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f529d29-7afc-44ca-affa-177e7439f08b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Muszaki_hiba_vezethetett_a_hajnali_het_halalos_aldozattak_jaro_balesethez","timestamp":"2019. október. 28. 15:51","title":"Műszaki hiba vezethetett a hajnali halálos balesethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60a07d0-765d-4816-b81b-c1d6327d6a93","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A stressz hatással van a teljesítményre, és sokszor olyan szintű probléma alakulhat ki, hogy szakembert is ajánlott bevonni. Az esetek nagy részében azonban az ember magán is segíthet. Kenyeres András coach könyvében négy pontba szedve mutatja be a stresszkezelés lehetőségeit.","shortLead":"A stressz hatással van a teljesítményre, és sokszor olyan szintű probléma alakulhat ki, hogy szakembert is ajánlott...","id":"20191027_Hogyan_kuzdjunk_meg_a_nemkivanatos_stresszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f60a07d0-765d-4816-b81b-c1d6327d6a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eada63b5-e206-48a1-9ea9-9c2cdbfda0b2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191027_Hogyan_kuzdjunk_meg_a_nemkivanatos_stresszel","timestamp":"2019. október. 27. 19:15","title":"Hogyan küzdjünk meg a nemkívánatos stresszel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri ellenzék szerint nem biztos, hogy annyi szavazólapot szállítottak a választókerületekbe, mint amennyi visszakerült onnan.","shortLead":"A győri ellenzék szerint nem biztos, hogy annyi szavazólapot szállítottak a választókerületekbe, mint amennyi...","id":"20191028_Eltuntek_Gyorben_a_szavazolapok_osszesitesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30067a4f-9d0b-415e-86a6-44217cdfddb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Eltuntek_Gyorben_a_szavazolapok_osszesitesei","timestamp":"2019. október. 28. 13:38","title":"Eltűnhettek Győrben a szavazólapok összesítései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő év elején lép hatályba az az új törvény, ami megtiltja az olyan titkosítás használatát, ami \"árthat a kínai államnak\".","shortLead":"Jövő év elején lép hatályba az az új törvény, ami megtiltja az olyan titkosítás használatát, ami \"árthat a kínai...","id":"20191028_kina_titkositas_torveny_cenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dda97d8-419a-4e29-8ae9-d235101d5ea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_kina_titkositas_torveny_cenzura","timestamp":"2019. október. 28. 10:33","title":"Szabályozni fogja Kína, hogy milyen titkosítást használhatnak az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","shortLead":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","id":"20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84695c5-d64a-481f-8a6d-e54fb7d01b25","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","timestamp":"2019. október. 28. 13:46","title":"Szegeden és Kecskeméten is veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]