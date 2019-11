Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rambo-kések, Munkácsy-festmény, Andy Vajna máig szivarszagú autója – ilyen értéktárgyakra lehet licitálni december elején egy nagyszabású aukción, ahol a januárban elhunyt filmproducer-kormánybiztos életének, munkájának személyes relikviái is kalapács alá kerülnek. Ezt az özvegye, Vajna Tímea jelentette be a Tv2-n, közben többször sírva fakadt, és arra utalt, hogy nem akarja sajnáltatni magát, de senkinek nem kívánja, amit vele csináltak.","shortLead":"Rambo-kések, Munkácsy-festmény, Andy Vajna máig szivarszagú autója – ilyen értéktárgyakra lehet licitálni december...","id":"20191105_vajna_timea_andy_vajna_arveres_szemelyes_targyak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae822a1-968b-4b30-9a73-e5f6d99ee37c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_vajna_timea_andy_vajna_arveres_szemelyes_targyak","timestamp":"2019. november. 05. 10:18","title":"Élő adásban, zokogva jelentette be Vajna Tímea: elárverezik Andy személyes tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon leállt a forgalom egy baleset miatt.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon leállt a forgalom egy baleset miatt.","id":"20191106_Keresztbe_fordult_kamion_miatt_zartak_le_az_M7es_autopalyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc969fba-0399-41ab-9052-f01619761c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Keresztbe_fordult_kamion_miatt_zartak_le_az_M7es_autopalyat","timestamp":"2019. november. 06. 05:42","title":"Keresztbe fordult kamion miatt zárták le az M7-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b659cb-c489-4dc4-b2e4-0c251f396283","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mevlüt Cavusoglu török külügyminisztert korábban dicsérték, milyen gyorsan felfogta, mi a probléma Boszniában, most a „fasizmus fővárosának” tartja Hollandiát.","shortLead":"Mevlüt Cavusoglu török külügyminisztert korábban dicsérték, milyen gyorsan felfogta, mi a probléma Boszniában, most...","id":"201944_mevlut_cavusoglu_lojalis_torok_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58b659cb-c489-4dc4-b2e4-0c251f396283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb25bb7-4219-49ba-8599-4901080dc128","keywords":null,"link":"/360/201944_mevlut_cavusoglu_lojalis_torok_kulugyminiszter","timestamp":"2019. november. 06. 10:01","title":"Beszél japánul, Tiger Woodsszal golfozik, Szijjártóval tárgyal Erdogan bizalmasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy haszna mindenképpen van annak, hogy Orbán Viktor 2010 óta évente legalább egyszer találkozik Vlagyimir Putyinnal: így jobban nyomon lehet követni azt, miképpen próbál dacolni az öregedéssel az orosz államfő. Az október 30-ai budapesti látogatásra botoxszal jól feltöltve érkezett. Nem Putyin az egyetlen, aki a botoxhoz nyúl, elvégre a hatalomhoz kell egy kis hiúság.","shortLead":"Egy haszna mindenképpen van annak, hogy Orbán Viktor 2010 óta évente legalább egyszer találkozik Vlagyimir Putyinnal...","id":"20191104_Hogy_lehet_Putyin_arca_ennyire_kisimult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9e9703-63da-4aea-be3c-dfc3812a6f94","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Hogy_lehet_Putyin_arca_ennyire_kisimult","timestamp":"2019. november. 04. 18:00","title":"Hogy lehet Putyin arca ennyire kisimult?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hathavi bérét kapja meg végkielégítésként Tarlós István volt főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés döntése szerint.\r

Soproni Tamás, Baranyi Krisztina és a DK nem szavazta meg az erről szóló előterjesztést.\r

","shortLead":"Hathavi bérét kapja meg végkielégítésként Tarlós István volt főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés döntése...","id":"20191105_tarlos_istvan_vegkielegites_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91d1bb6-2ca0-4483-bedf-aa8aa4c15440","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_tarlos_istvan_vegkielegites_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. november. 05. 13:48","title":"Megszavazták: dupla végkielégítést kap Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselők akár 6 millióra is felemelhetik Borkai Zsolt végkielégítésének összegét, de a törvényileg garantált minimum 3 millió forint.","shortLead":"A képviselők akár 6 millióra is felemelhetik Borkai Zsolt végkielégítésének összegét, de a törvényileg garantált...","id":"20191106_Legalabb_3_millio_forint_vegkielegitest_kap_Borkai_Zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576d6ccb-96be-4f7d-9c8c-4906be1ad703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Legalabb_3_millio_forint_vegkielegitest_kap_Borkai_Zsolt","timestamp":"2019. november. 06. 11:15","title":"Legalább 3 millió forint végkielégítést kap Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daead06a-2fc0-4ed0-9b08-c17e19f1aaad","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191106_Marabu_FekNyuz_Latogatas_az_oroszlan_barlangjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daead06a-2fc0-4ed0-9b08-c17e19f1aaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c911e093-6420-4e8f-9a6f-3a1e72d30a5d","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Marabu_FekNyuz_Latogatas_az_oroszlan_barlangjaban","timestamp":"2019. november. 06. 09:05","title":"Marabu FékNyúz: Látogatás az oroszlán barlangjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szerdai játéknapon öt csapat is bejuthat a legjobb 16 közé a BL-ben. Kedden ez még senkinek sem sikerült, de a semleges nézőknek így sem lehetett okuk a panaszra.","shortLead":"A szerdai játéknapon öt csapat is bejuthat a legjobb 16 közé a BL-ben. Kedden ez még senkinek sem sikerült, de...","id":"20191106_Hatalmas_forditasok_es_golzapor_a_BLben_de_tovabbjutok_meg_nincsenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757da55-4d28-4a07-afff-0c2bf48785ba","keywords":null,"link":"/sport/20191106_Hatalmas_forditasok_es_golzapor_a_BLben_de_tovabbjutok_meg_nincsenek","timestamp":"2019. november. 06. 06:02","title":"Hatalmas fordítások és gólzápor a BL-ben, de továbbjutók még nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]