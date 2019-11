Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cac3040c-e3fc-4b2a-be2b-3994f7a0bb80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone 11 Pro sem tartozik az olcsó eszközök közé, eltörpül az ára a 7500 dolláros DSLR fényképezőgépé mellett. De vajon ilyen nagy a különbség fotózási képességeikben is?","shortLead":"Bár az iPhone 11 Pro sem tartozik az olcsó eszközök közé, eltörpül az ára a 7500 dolláros DSLR fényképezőgépé mellett...","id":"20191106_apple_iphone_11_pro_kamera_vs_canon_profi_dslr_fenykepezogep_osszehasonlitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac3040c-e3fc-4b2a-be2b-3994f7a0bb80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e21a18-9de3-48dc-a8b7-6d6b34d6f5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_apple_iphone_11_pro_kamera_vs_canon_profi_dslr_fenykepezogep_osszehasonlitas","timestamp":"2019. november. 06. 12:03","title":"Összeeresztették az iPhone 11 Pro kameráját egy méregdrága, profi DSLR-rel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint kedden délelőtt hivatalosan is bemutatta a Xiaomi a korábban már többször beharangozott csúcsmobilját, a Mi CC9 Prót.","shortLead":"Magyar idő szerint kedden délelőtt hivatalosan is bemutatta a Xiaomi a korábban már többször beharangozott...","id":"20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_specifikacio_108_mp_kamera_androidos_telefon_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a91225-615b-4739-a127-25513437d990","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_specifikacio_108_mp_kamera_androidos_telefon_ar","timestamp":"2019. november. 05. 15:03","title":"Óriási akkumulátorral és 108 megapixeles kamerával itt a Xiaomi eddigi legütősebb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0116ff09-c19c-4a4f-965c-63d9f52eb752","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Még Ronald Reagan és Margaret Thatcher is példaként emlegette a chilei szabadpiaci kapitalizmust. A modell viszont kifulladt, mert a leggazdagabb latin-amerikai országban a magukat vesztesnek érzők tömegtüntetésekben fejezték ki elégedetlenségüket, és engedményekre kényszerítették a kormányt.","shortLead":"Még Ronald Reagan és Margaret Thatcher is példaként emlegette a chilei szabadpiaci kapitalizmust. A modell viszont...","id":"201944__elegedetlenseg_chileben__besult_modell__egyenlotlenseg__megbukott_streber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0116ff09-c19c-4a4f-965c-63d9f52eb752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6126f50d-8de1-4921-95f1-703e088da393","keywords":null,"link":"/360/201944__elegedetlenseg_chileben__besult_modell__egyenlotlenseg__megbukott_streber","timestamp":"2019. november. 05. 16:00","title":"Mintapélda volt, de összeomlott a chilei szabadpiaci modell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9f2524-0591-47a7-9b1f-92ac3cf344b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Baltikum három uniós tagállamában a legsúlyosabb a helyzet, míg Luxemburgban a legjobb.","shortLead":"A Baltikum három uniós tagállamában a legsúlyosabb a helyzet, míg Luxemburgban a legjobb.","id":"20191106_Magyarorszag_rendelkezik_az_EUban_a_hatodik_legrosszabb_gyilkossagi_statisztikaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d9f2524-0591-47a7-9b1f-92ac3cf344b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3e9cdd-12e4-491b-8018-23d18cfd3dda","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Magyarorszag_rendelkezik_az_EUban_a_hatodik_legrosszabb_gyilkossagi_statisztikaval","timestamp":"2019. november. 06. 13:10","title":"Magyarország rendelkezik az EU-ban a hatodik legrosszabb gyilkossági statisztikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emeltek szerdán San Franciscóban a Twitter két munkatársa ellen, akik személyes adatokat gyűjtöttek a szaúdi kormány számára a közösségi médium több ezer, a rijádi rezsimet bíráló felhasználójáról.","shortLead":"Vádat emeltek szerdán San Franciscóban a Twitter két munkatársa ellen, akik személyes adatokat gyűjtöttek a szaúdi...","id":"20191107_szaud_arabia_kemkedes_twitter_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e4f80d-c0ea-4e11-96ce-21f33228f86c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_szaud_arabia_kemkedes_twitter_vademeles","timestamp":"2019. november. 07. 06:57","title":"A szaúdiaknak kémkedhetett a Twitter két alkalmazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d01c93-f2c9-4b71-b2e1-b04345b6811b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság igazat adott Ács Rezső szekszárdi polgármesternek, és megsemmisítette a Pécsi Ítélőtábla őt elmarasztaló döntését.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság igazat adott Ács Rezső szekszárdi polgármesternek, és megsemmisítette a Pécsi Ítélőtábla őt...","id":"20191106_Az_Ab_szerint_torvenyesen_kampanyolt_a_szekszardi_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5d01c93-f2c9-4b71-b2e1-b04345b6811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef09e0be-8561-4fd6-a3d6-b5b83abc4ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Az_Ab_szerint_torvenyesen_kampanyolt_a_szekszardi_polgarmester","timestamp":"2019. november. 06. 11:12","title":"Az Ab szerint törvényesen kampányolt a szekszárdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,8 százalékos növekedést mért a KSH a magyar kiskereskedelemben.","shortLead":"5,8 százalékos növekedést mért a KSH a magyar kiskereskedelemben.","id":"20191106_Egyre_tobbet_vasarolnak_a_magyarok_meg_nem_erzik_a_valsag_eloszelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a5d0ef-6afc-45cf-b484-583676fbba8e","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Egyre_tobbet_vasarolnak_a_magyarok_meg_nem_erzik_a_valsag_eloszelet","timestamp":"2019. november. 06. 09:24","title":"Egyre többet vásárolnak a magyarok, még nem érzik a válság előszelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191106_3PIO_meg_utoljara_vegignez_a_baratain_Itt_az_uj_Star_Wars_szinkronos_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8242dff8-3763-46f8-8e87-849248d376d1","keywords":null,"link":"/elet/20191106_3PIO_meg_utoljara_vegignez_a_baratain_Itt_az_uj_Star_Wars_szinkronos_elozetese","timestamp":"2019. november. 06. 15:42","title":"C-3PO még utoljára végignéz a barátain: itt az új Star Wars-film szinkronos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]