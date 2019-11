Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa71e9dd-c0b4-4dfd-8678-7fff7f5d5b1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most eladott óriásrák több mint kétszer annyiba került, mint az eddigi legdrágább.","shortLead":"A most eladott óriásrák több mint kétszer annyiba került, mint az eddigi legdrágább.","id":"20191108_13_millio_forintert_kelt_el_egy_rak_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa71e9dd-c0b4-4dfd-8678-7fff7f5d5b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32eb6fa7-4cc3-4fbf-955f-9e02fd703e54","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_13_millio_forintert_kelt_el_egy_rak_Japanban","timestamp":"2019. november. 08. 11:29","title":"14 millió forintért kelt el egy jeges-tengeri pókrák Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bölcs Várat 8,7 milliárd forintért vette meg a jegybank cége, a Pallas Athéné Domus Sapientiae alapítványtól. Amit egyébként a Magyar Nemzeti Bank alapított.","shortLead":"A Bölcs Várat 8,7 milliárd forintért vette meg a jegybank cége, a Pallas Athéné Domus Sapientiae alapítványtól. Amit...","id":"20191108_Az_MNB_leanyvallalata_megvette_a_regi_budai_varoshazat_a_sajat_alapitvanyatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05896234-2c33-446e-bba4-0fd7dd96fe13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_Az_MNB_leanyvallalata_megvette_a_regi_budai_varoshazat_a_sajat_alapitvanyatol","timestamp":"2019. november. 08. 19:25","title":"Az MNB leányvállalata megvette a régi budai városházát a jegybank alapítványától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad7dc05-a7d7-4cc6-92b3-359f5cb00929","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 50 év után nyitották fel az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) szakemberei az 1972-es Apollo-17 misszió során begyűjtött holdkőzet- és talajminták egyikét, amely reményeik szerint új információkkal fog szolgálni az égitestről.","shortLead":"Csaknem 50 év után nyitották fel az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) szakemberei az 1972-es Apollo-17 misszió során...","id":"20191108_nasa_holdkozet_talaj_73002_minta_felnyitasa_apollo17","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fad7dc05-a7d7-4cc6-92b3-359f5cb00929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a63a35-2124-492b-9ec0-6ec654767a55","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_nasa_holdkozet_talaj_73002_minta_felnyitasa_apollo17","timestamp":"2019. november. 08. 09:03","title":"47 év után felnyitották a NASA Holdról származó mintáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A HVG Top 500-ban szereplő cégek adatainak legkritikusabb számolgatása is azt mutatja, hogy gyorsabban gyarapodtak, mint a magyar GDP. ","shortLead":"A HVG Top 500-ban szereplő cégek adatainak legkritikusabb számolgatása is azt mutatja, hogy gyorsabban gyarapodtak...","id":"20191109_Top_500_Akik_sajat_erobol_nyertek__es_veszitettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d964d0d-3620-475b-8612-9134ae15ad41","keywords":null,"link":"/360/20191109_Top_500_Akik_sajat_erobol_nyertek__es_veszitettek","timestamp":"2019. november. 09. 10:01","title":"Top 500: Akad itthon nagy cég, amely saját erőből is tud nyerni – vagy veszíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e4d50e-484f-4e87-934b-b05d1eb4e49a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a TEK-nél azt gondolják, hogy a közlekedők türelmesek voltak.","shortLead":"Úgy tűnik, a TEK-nél azt gondolják, hogy a közlekedők türelmesek voltak.","id":"20191107_A_TEK_koszonetet_mondott_a_budapesti_kozlekedok_turelmeert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9e4d50e-484f-4e87-934b-b05d1eb4e49a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12117e0f-ae29-4cbb-9b4a-9ba9a06a1d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_TEK_koszonetet_mondott_a_budapesti_kozlekedok_turelmeert","timestamp":"2019. november. 07. 20:46","title":"A TEK köszönetet mondott a budapesti közlekedők türelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét kerületet DK-s polgármester vezeti.","shortLead":"Mindkét kerületet DK-s polgármester vezeti.","id":"20191109_Czegledy_Csaba_irodaja_munkat_kapott_Erzsebetvarosban_es_Ujbudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989f5297-e028-42b9-b725-6054f4f67670","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Czegledy_Csaba_irodaja_munkat_kapott_Erzsebetvarosban_es_Ujbudan","timestamp":"2019. november. 09. 09:12","title":"Czeglédy Csaba irodája munkát kapott Erzsébetvárosban és Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04a4bbc-a033-435d-a889-f3b6f7688014","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombathelyen történt délelőtt a baleset. ","shortLead":"Szombathelyen történt délelőtt a baleset. ","id":"20191109_Ittas_autos_csapott_el_egy_idos_gyalogost_zebran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b04a4bbc-a033-435d-a889-f3b6f7688014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbffd00c-4922-4da3-bb5e-a5f826999fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Ittas_autos_csapott_el_egy_idos_gyalogost_zebran","timestamp":"2019. november. 09. 14:45","title":"Ittas autós csapott el egy idős férfit, aki a biciklijét tolva kelt át egy zebrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0b9c8f-08d8-47f2-80ba-b20c44227341","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kellő mennyiségű gyerekkori vízfogyasztás előnyeire mutat rá amerikai kutatók új tanulmánya, egy egészen egyértelmű kísérleti eredménnyel.","shortLead":"A kellő mennyiségű gyerekkori vízfogyasztás előnyeire mutat rá amerikai kutatók új tanulmánya, egy egészen egyértelmű...","id":"201945_vizfogyasztas_gyerekkorban_amikor_atobb_atobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd0b9c8f-08d8-47f2-80ba-b20c44227341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770e5cf1-9207-4f9c-9930-11b71b7964ba","keywords":null,"link":"/360/201945_vizfogyasztas_gyerekkorban_amikor_atobb_atobb","timestamp":"2019. november. 09. 16:30","title":"Meglepő hatása van, ha egy gyerek naponta megiszik 2,5 liter vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]