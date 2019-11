Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kulcsszó: üzlet.","shortLead":"A kulcsszó: üzlet.","id":"20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b3b5e2-9095-4ba1-8093-0d8b41fb7fc0","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 14. 07:07","title":"Érdekes kapcsolatra derült fény Trump és Erdogan vejei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-ről és Vincze Balázsról van szó.","shortLead":"A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-ről és Vincze Balázsról van szó.","id":"20191114_pecsi_onkormanyzat_atvilagitas_zsolnay_oroksegkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23c93be-5d52-4fed-a21f-a48e9da34834","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_pecsi_onkormanyzat_atvilagitas_zsolnay_oroksegkezelo","timestamp":"2019. november. 14. 17:06","title":"Egy cégvezető már megbukott a pécsi önkormányzat átvilágításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kárörvendve figyeli a Fidesz az ellenzéki vezetésű kerületek belső vitáit. 