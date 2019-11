Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Váradi József szerint a hagyományos légitársaságok felelősek a környezetszennyezésért, a nyugat-európaiak pedig arrogánsak a kérdésben. ","shortLead":"Váradi József szerint a hagyományos légitársaságok felelősek a környezetszennyezésért, a nyugat-európaiak pedig...","id":"20191114_wizz_air_varadi_jozsef_lufthansa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f760f4c0-96c8-4c0a-b964-dd67e3caa053","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_wizz_air_varadi_jozsef_lufthansa","timestamp":"2019. november. 14. 14:44","title":"Keményen nekiment a Wizz Air vezérigazgatója a Lufthansának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9447164-a926-4eb1-bb97-e8238c4d3187","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapító szerint nem sikerült megértetni a minisztériummal, hogy ugyanazt tanítják a gyerekeknek, csak máshogy, és ezért nem kapott akkreditációt a Budapest School. ","shortLead":"Az alapító szerint nem sikerült megértetni a minisztériummal, hogy ugyanazt tanítják a gyerekeknek, csak máshogy, és...","id":"20191114_Nem_kapott_akkreditaciot_a_Prezialapito_iskolaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9447164-a926-4eb1-bb97-e8238c4d3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a663120-24dd-4793-bb4c-445f735a1980","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Nem_kapott_akkreditaciot_a_Prezialapito_iskolaja","timestamp":"2019. november. 14. 16:12","title":"Nem kapott állami akkreditációt a Prezi-alapító iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c07423-7268-4a2d-a576-df94e4f670da","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A reziliencia – rugalmas ellenállási képesség – segítségével az egyén a nehézségek ellenére is fenntartja, illetve visszanyeri a lelki egészségét. Íme néhány tipp a fejlesztéséhez!","shortLead":"A reziliencia – rugalmas ellenállási képesség – segítségével az egyén a nehézségek ellenére is fenntartja, illetve...","id":"20191114_Hogyan_legyunk_rugalmasak_es_ellenallok_reziliencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67c07423-7268-4a2d-a576-df94e4f670da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975f8cca-c552-4bf4-8419-6b61e06394fd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191114_Hogyan_legyunk_rugalmasak_es_ellenallok_reziliencia","timestamp":"2019. november. 14. 14:15","title":"Hogyan legyünk rugalmasak és ellenállók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple végre meghallotta a felhasználók kérését, és újratervezte a Butterfly billentyűzetet, így a 16 colos MacBook Pro már egy új konstrukcióval került a boltokba. De nem ez az egyetlen fontos tulajdonsága.","shortLead":"Az Apple végre meghallotta a felhasználók kérését, és újratervezte a Butterfly billentyűzetet, így a 16 colos MacBook...","id":"20191113_apple_16_colos_macbook_pro_specifikacio_magyar_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369e060f-b284-4368-bfcd-267d4a100a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_apple_16_colos_macbook_pro_specifikacio_magyar_ara","timestamp":"2019. november. 13. 17:33","title":"Bivalyerős processzor, új billentyűzet: itt az Apple új, 16 colos MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e92414-d3bc-4239-9920-5bfd746c379e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Háromszázkilencven éve, 1629. november 15-én halt meg Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, választott magyar király, aki alatt virágkorát élte Erdély.","shortLead":"Háromszázkilencven éve, 1629. november 15-én halt meg Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, választott magyar király, aki...","id":"20191114_Bethlen_Gabor_a_legnagyobb_erdelyi_fejedelem_390_eve_halt_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66e92414-d3bc-4239-9920-5bfd746c379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38c0c79-7398-414d-9554-1f7a35ddffd9","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_Bethlen_Gabor_a_legnagyobb_erdelyi_fejedelem_390_eve_halt_meg","timestamp":"2019. november. 15. 10:08","title":"Hatalmas török sereg élén érkezett, de aztán felvirágoztatta Erdélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f19e3f-37c0-44c9-93f6-ba2291743fd2","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Magyarországon több milliós megtakarításra vágynak az emberek nyugdíjas korukra, mégis kevesen terveznek előre. Számukra marad a félelem a kiszolgáltatottságtól, az anyagi bizonytalanságtól. Mi most olyan friss nyugdíjasokkal beszélgettünk, akik még jócskán aktív munkavállalóként elkezdtek félretenni a nyugdíjas éveikre. ","shortLead":"Magyarországon több milliós megtakarításra vágynak az emberek nyugdíjas korukra, mégis kevesen terveznek előre...","id":"generali_20191104_Minel_elobb_annal_tobb__hogy_a_nyugdijas_evek_az_almok_megvalositasarol_szoljanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f19e3f-37c0-44c9-93f6-ba2291743fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ea0dbc-62b8-4d14-a715-b84ad73d9c48","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20191104_Minel_elobb_annal_tobb__hogy_a_nyugdijas_evek_az_almok_megvalositasarol_szoljanak","timestamp":"2019. november. 14. 07:30","title":"Minél előbb, annál több – hogy a nyugdíjas évek az álmok megvalósításáról szóljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter szerint Orbán Viktort akarták büntetni az ő elutasításával, ráadásul a sorsát összekapcsolták a román jelöltével.","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter szerint Orbán Viktort akarták büntetni az ő elutasításával, ráadásul a sorsát...","id":"20191114_trocsanyi_laszlo_marionett_figura_meghallgatas_unios_biztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72839ec-1efb-4973-86aa-8cb3cd6f8d86","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_trocsanyi_laszlo_marionett_figura_meghallgatas_unios_biztos","timestamp":"2019. november. 14. 11:19","title":"Trócsányi szerint csak egy báb volt, amikor meghallgatták biztosjelöltként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e4abc7-e437-4e01-bb0e-bcbc137090b6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Pongrácz Máté és Pongráczné Győri Boglárka evangélikus lelkészházaspár. Három gyerekük lombikprogram segítségével született, amit ők nemhogy takargatnak, egyenesen annyit beszélnek róla, amennyit csak lehet, hogy segítsenek sorstársaiknak. ","shortLead":"Pongrácz Máté és Pongráczné Győri Boglárka evangélikus lelkészházaspár. Három gyerekük lombikprogram segítségével...","id":"20191114_Lombikprogram_meddoseg_lelkeszhazaspar_Kaposvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e4abc7-e437-4e01-bb0e-bcbc137090b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23916ca-13cf-4eae-9600-a35be9378925","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Lombikprogram_meddoseg_lelkeszhazaspar_Kaposvar","timestamp":"2019. november. 14. 20:00","title":"És ha a lombikprogram Isten ajándéka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]