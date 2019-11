Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is lehetett már arról hallani, hogy 108 megapixeles kamera kerül a Samsung Galaxy S11-be, de most a One UI 2.0 forráskódjában is megtalálták ennek bizonyítékát.","shortLead":"Eddig is lehetett már arról hallani, hogy 108 megapixeles kamera kerül a Samsung Galaxy S11-be, de most a One UI 2.0...","id":"20191113_samsung_galaxy_s11_kameraja_108_megapixeles_kamera_one_ui_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83286b7-8c6e-4c34-a552-d5051989265e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_samsung_galaxy_s11_kameraja_108_megapixeles_kamera_one_ui_2","timestamp":"2019. november. 13. 16:03","title":"Most már biztos: jön az első, 108 megapixeles kamerával szerelt Samsung telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"A Kincsemmel és A tanár című tévésorozattal korosztályának első számú magyar férfisztárjává nőtte ki magát Nagy Ervin, a mozikban jelenleg futó Drakulics elvtársban pedig bebizonyítja, hogy a szemérmetlen komédiázás is nagyon megy neki. A Kádár-korabeli romantikus vámpírvígjátékban fergetegesen vicces alakítást nyújt a Katona József Színház 43 éves művésze, aki elárulta, megkapta-e végül az elégtételt Andy Vajnától, mi a gáz a hazai filmforgalmazásban, illetve hogyan rakta össze ennek a „megfelelési kényszeres tuloknak a figuráját”. ","shortLead":"A Kincsemmel és A tanár című tévésorozattal korosztályának első számú magyar férfisztárjává nőtte ki magát Nagy Ervin...","id":"20191113_Nagy_Ervin_interju_drakulics_elvtars","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be23872-9f18-4a45-83a4-3a79fd3c3ffb","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Nagy_Ervin_interju_drakulics_elvtars","timestamp":"2019. november. 13. 20:00","title":"Nagy Ervin: Szeretek az öntelt magyar macsó típusból hülyét csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A magyar biztosjelölt azt ígérte, mindent megtesz, hogy a csatlakozásra váró országokban betartsák az emberi jogokat és biztosítsák a sajtószabadságot. Azt pedig már csütörtök reggeli európai parlamenti meghallgatása előtt leszögezte, \"nem kérek és fogadok el utasítást egyetlen kormánytól – beleértve a magyart\". ","shortLead":"A magyar biztosjelölt azt ígérte, mindent megtesz, hogy a csatlakozásra váró országokban betartsák az emberi jogokat és...","id":"20191113_Varhelyi_Oliver_meghallgatas_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bb62f3-6701-4e9c-b685-92bb2ca82a96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Varhelyi_Oliver_meghallgatas_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. november. 13. 18:40","title":"Meghallgatása előtt már elhatárolódott a kormányzati befolyástól Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gazdasági elemzőket lepipáló kommentár a kormánypárttól.","shortLead":"Gazdasági elemzőket lepipáló kommentár a kormánypárttól.","id":"20191114_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Fidesznek_tenyleg_mindenrol_az_jut_eszebe_Gyurcsany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0518f35-ff06-4255-a47f-d4961db10016","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Fidesznek_tenyleg_mindenrol_az_jut_eszebe_Gyurcsany","timestamp":"2019. november. 14. 12:29","title":"Itt a bizonyíték, hogy a Fidesznek tényleg mindenről az jut eszébe: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40923111-f0e2-4044-ab95-2db60fe1812e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról beszélgettek, hogy a nemzet fogalma csak akkor teljes, ha \"Isten alatt\" helyezkedik el. ","shortLead":"Arról beszélgettek, hogy a nemzet fogalma csak akkor teljes, ha \"Isten alatt\" helyezkedik el. ","id":"20191114_Amerikai_illiberalis_ideologussal_talalkozott_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40923111-f0e2-4044-ab95-2db60fe1812e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9207cc42-b21c-4b5e-b5f9-984936dc00e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Amerikai_illiberalis_ideologussal_talalkozott_Orban","timestamp":"2019. november. 14. 19:56","title":"Amerikai illiberális ideológust fogadott Orbán a Karmelitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter szerint Orbán Viktort akarták büntetni az ő elutasításával, ráadásul a sorsát összekapcsolták a román jelöltével.","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter szerint Orbán Viktort akarták büntetni az ő elutasításával, ráadásul a sorsát...","id":"20191114_trocsanyi_laszlo_marionett_figura_meghallgatas_unios_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72839ec-1efb-4973-86aa-8cb3cd6f8d86","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_trocsanyi_laszlo_marionett_figura_meghallgatas_unios_biztos","timestamp":"2019. november. 14. 11:19","title":"Trócsányi szerint csak egy báb volt, amikor meghallgatták biztosjelöltként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Decemberben harmadik alkalommal tartanak polgármester- és képviselő-választást a Zala megyei Várföldén, ahol hirtelen megugrott a választói névjegyzékben szereplők száma, és emiatt már két voksolás is érvénytelen lett.","shortLead":"Decemberben harmadik alkalommal tartanak polgármester- és képviselő-választást a Zala megyei Várföldén, ahol hirtelen...","id":"20191114_onkormanyzati_valasztas_harmadszor_varfolde","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09959b52-60b7-4e27-80a4-1de050df1411","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_onkormanyzati_valasztas_harmadszor_varfolde","timestamp":"2019. november. 14. 11:24","title":"Harmadszor is nekifutnak a választásnak Várföldén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","shortLead":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","id":"20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7f0acf-b1fa-475b-b3b2-e990ce4b712c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","timestamp":"2019. november. 15. 08:34","title":"Ellenőrizze a téli gumiját, mielőtt a rendőr teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]