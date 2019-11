Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökség nem támogatja az ötletet. Az Országgyűlés elé kell vinni a kérdést. ","shortLead":"A Miniszterelnökség nem támogatja az ötletet. Az Országgyűlés elé kell vinni a kérdést. ","id":"20191120_dugodij_karacsony_gergely_orszaggyules_miniszterelnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48e8adb-090f-4afc-94c4-180f1c281d04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_dugodij_karacsony_gergely_orszaggyules_miniszterelnokseg","timestamp":"2019. november. 20. 16:49","title":"A kormány ellenállásába ütközhet a dugódíj bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel is tartott a vita, sőt, délelőtt is vitáztak még a képviselők. ","shortLead":"Reggel is tartott a vita, sőt, délelőtt is vitáztak még a képviselők. ","id":"20191121_Egesz_ejjel_vitaztak_a_kepviselok_a_parlamentben_az_uj_hazszabalyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab50bc4-643e-4e38-8aec-3b1921c72838","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Egesz_ejjel_vitaztak_a_kepviselok_a_parlamentben_az_uj_hazszabalyrol","timestamp":"2019. november. 21. 07:59","title":"Egész éjjel vitáztak a képviselők a parlamentben az új házszabályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d0a2d6-bea7-4ec2-8351-9a3e76f40d1d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A kormánypárti törvénygyár működését akadályozni próbáló honatyákat nemcsak manapság, hanem már 105 éve is kitiltással próbálták rendszabályozni. Igaz, 1912 nem ezért, sokkal inkább a rendőrség üléstermi bevetése miatt lett a T. Ház történetének egyik legviharosabb éve.","shortLead":"A kormánypárti törvénygyár működését akadályozni próbáló honatyákat nemcsak manapság, hanem már 105 éve is kitiltással...","id":"201947__hazelnoki_fenyitesek__kitiltott_ellenzek__cintanyer_es_tepett_melleny__napirend_elotti_felszamolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d0a2d6-bea7-4ec2-8351-9a3e76f40d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a250f553-662d-4dd2-bd09-332c76f62443","keywords":null,"link":"/360/201947__hazelnoki_fenyitesek__kitiltott_ellenzek__cintanyer_es_tepett_melleny__napirend_elotti_felszamolas","timestamp":"2019. november. 21. 13:00","title":"A házelnök és az ellenzék csatájának 1912-ben rendőrroham, merénylet lett a vége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e635132e-daa0-49d6-bfe9-4c6e76326204","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Egy nő életében az egyik legtipikusabb karrierváltó időszak a gyermekvállalásé. A KSH adatai szerint a kisgyermekes anyáknak csupán egyharmada tér vissza a korábbi munkahelyére. A megváltozott hétköznapok és a klasszikusan rugalmatlan munkahelyi elvárások döntéshelyzetbe kényszerítik a nőket, akik két út közül választhatnak: beletörnek a rendszerbe, vagy pedig karriert váltanak. \r

\r

\r

","shortLead":"Egy nő életében az egyik legtipikusabb karrierváltó időszak a gyermekvállalásé. A KSH adatai szerint a kisgyermekes...","id":"HVG_Konferencia_20191114_Karriervaltashoz_vezethet_a_gyermekvallalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e635132e-daa0-49d6-bfe9-4c6e76326204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10404c8-4379-4f7f-8f17-76eefa451d50","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191114_Karriervaltashoz_vezethet_a_gyermekvallalas","timestamp":"2019. november. 21. 10:45","title":"Karrierváltáshoz vezethet a gyermekvállalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott interjúban azt mondta: sajnálattal nem tud dolgozni.","shortLead":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott...","id":"20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f2014-7d49-4537-8146-bf919c421cb4","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","timestamp":"2019. november. 21. 13:58","title":"„A menekültek helyzetében én már rég kukákat gyújtogatnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zsarolás vádja miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Zsarolás vádja miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20191120_borkai_zsolt_zsarolas_szexbotrany_prostitualt_eloallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276d2bbd-b813-4de9-9e01-a066d4842646","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_borkai_zsolt_zsarolas_szexbotrany_prostitualt_eloallitas","timestamp":"2019. november. 20. 09:30","title":"Két prostituáltat is előállítottak a Borkai-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d07d9c3-452f-4284-b58c-a3750169cb81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltérképezték a Szaturnusz egzotikus holdját, a Titánt. A globális térképen rögzítették a kutatók a hold hatalmas kiterjedésű sík vidékeit, fagyott szerves anyagból álló dűnéit, folyékony metán alkotta tavait. Olyan egzotikus világot tártak fel, mely erős jelölt lehet a Földön kívüli élet utáni kutatás során.","shortLead":"Feltérképezték a Szaturnusz egzotikus holdját, a Titánt. A globális térképen rögzítették a kutatók a hold hatalmas...","id":"20191121_szaturnusz_titan_hold_terkepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d07d9c3-452f-4284-b58c-a3750169cb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94e73c8-b87f-4274-849b-227fad8f5a34","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_szaturnusz_titan_hold_terkepe","timestamp":"2019. november. 21. 10:33","title":"A hold, ahol esik az eső, és sok a szerves anyag – térkép készült a Szaturnusz Titánjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0970ebd1-4707-4c1a-93af-acd679a86065","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatott játékosai önkritikusan értékeltek az Eb-selejtező után.","shortLead":"A válogatott játékosai önkritikusan értékeltek az Eb-selejtező után.","id":"20191120_Sallai_ot_pontos_passzunk_nem_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0970ebd1-4707-4c1a-93af-acd679a86065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e5d69d-1762-4f81-918f-1dc6d037dd98","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Sallai_ot_pontos_passzunk_nem_volt","timestamp":"2019. november. 20. 05:13","title":"Sallai: öt pontos passzunk nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]