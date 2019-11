Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ff18762-6b32-4eee-a939-31d13a3383e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatban történnek változások a kormányhoz közelálló emberekkel teli Excellent Game Kft.-nél.","shortLead":"Sorozatban történnek változások a kormányhoz közelálló emberekkel teli Excellent Game Kft.-nél.","id":"201947_excellent_game_risztov_is_valik_ceciliatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ff18762-6b32-4eee-a939-31d13a3383e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e7384e-211b-423a-be3c-df8d8757ddce","keywords":null,"link":"/360/201947_excellent_game_risztov_is_valik_ceciliatol","timestamp":"2019. november. 22. 10:00","title":"Risztov Éva is válik Rogán Cecíliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital elemzése szerint könnyen lehet, hogy a korábbi változtatások most már nem a kormánypártnak kedveznek.","shortLead":"A Political Capital elemzése szerint könnyen lehet, hogy a korábbi változtatások most már nem a kormánypártnak...","id":"20191122_Akkor_valtoztatjak_meg_a_valasztasi_rendszert_ha_az_nem_kedvez_a_Fidesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fd96cc-fd74-4e59-8873-74f1e835e3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Akkor_valtoztatjak_meg_a_valasztasi_rendszert_ha_az_nem_kedvez_a_Fidesznek","timestamp":"2019. november. 22. 16:16","title":"Akkor változtatják meg a választási rendszert, ha az nem kedvez a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly szópárbaj alakult ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Julija Timosenko egykori kormányfő között, s az utolsó fordulóban a most ellenzékben lévő Timosenko arra emlékeztette az ország polgárait, hogy volt idő, amikor a humoristából lett államfő még azzal próbálta növelni ismertségét, hogy a péniszével szólaltatott meg egy zongorát. Vagy legalábbis úgy tett, mintha. ","shortLead":"Komoly szópárbaj alakult ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Julija Timosenko egykori kormányfő között, s...","id":"20191121_Ujra_elokerult_a_video_ahol_az_ukran_elnok_nem_a_kezevel_nem_a_labaval_es_nem_is_a_fejevel_zongorazik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6758ac3-2430-41b6-a5c4-547e1593f95e","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Ujra_elokerult_a_video_ahol_az_ukran_elnok_nem_a_kezevel_nem_a_labaval_es_nem_is_a_fejevel_zongorazik","timestamp":"2019. november. 21. 16:40","title":"Újra előkerült a videó, ahol az ukrán elnök nem a kezével, nem a lábával és nem is a fejével zongorázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e4fad2-8cd5-4fcd-81ca-46398ba0f07f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A családi harmónia nem magától jön létre, meg kell érte dolgozni. Néha könnyebb, néha nehezebb, és attól, hogy egyszer összejött, nem biztos, hogy a jövőben is össze fog jönni. De még ha a gyerekek nem a szülők klónjai, és ha a közös halmaz kicsi is, értő odafigyeléssel megtalálható és megőrizhető a harmónia.","shortLead":"A családi harmónia nem magától jön létre, meg kell érte dolgozni. Néha könnyebb, néha nehezebb, és attól, hogy egyszer...","id":"20191121_Ha_nagyon_mas_a_szulo_es_a_gyerek_szemelyisege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e4fad2-8cd5-4fcd-81ca-46398ba0f07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add72a8-72aa-4cfe-83be-af160d0d8c2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191121_Ha_nagyon_mas_a_szulo_es_a_gyerek_szemelyisege","timestamp":"2019. november. 21. 08:30","title":"Ha nagyon más a szülő és a gyerek személyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatói és az oktatói kiválósági rangsorban is első lett az ELTE. ","shortLead":"A hallgatói és az oktatói kiválósági rangsorban is első lett az ELTE. ","id":"20191122_Megint_az_ELTE_vezeti_a_HVG_egyetemi_rangsorat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691c7b5a-fdd1-4634-850d-11ec8aab5e06","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megint_az_ELTE_vezeti_a_HVG_egyetemi_rangsorat","timestamp":"2019. november. 22. 04:00","title":"Megint az ELTE vezeti a HVG egyetemi rangsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fa840e-db8f-4135-9db6-51c3211676db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexnek küldött olvasói videón jól látszik, hogy valami nincs rendben. Az illető állította: a folyó vize büdös, maró szagú.","shortLead":"Az Indexnek küldött olvasói videón jól látszik, hogy valami nincs rendben. Az illető állította: a folyó vize büdös...","id":"20191122_turkizkek_duna_ujpest_szennyezodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71fa840e-db8f-4135-9db6-51c3211676db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca70a6fc-a318-4a45-b49f-d09ba4ccb1ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_turkizkek_duna_ujpest_szennyezodes","timestamp":"2019. november. 22. 10:37","title":"Valamitől türkizkékké vált a Duna Újpestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikaiaknál bezzeg rendesen keresnek a focistanők.","shortLead":"Az amerikaiaknál bezzeg rendesen keresnek a focistanők.","id":"20191120_16_ezer_euros_minimalberert_sztrajkolnak_a_noi_futballistak_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809572f7-5deb-45f5-8456-7e15cd04d665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_16_ezer_euros_minimalberert_sztrajkolnak_a_noi_futballistak_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. november. 20. 19:53","title":"16 ezer eurós minimálbérért sztrájkolnak a női futballisták Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó és egy kisbusz ütközött. ","shortLead":"Két autó és egy kisbusz ütközött. ","id":"20191120_Nagy_a_dugo_Zugloban_baleset_volt_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e56185-3684-4aa5-b3c6-1172e9ead338","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Nagy_a_dugo_Zugloban_baleset_volt_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","timestamp":"2019. november. 20. 18:40","title":"Nagy a dugó Zuglóban, baleset volt a Nagy Lajos király útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]