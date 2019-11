Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e9dbddf-b39d-4eaa-b01c-fba7ff28918d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába nagyobbak, fejlettebbek az akkumulátorok, a felhasználók sosem elégedettek mobiljuk üzemidejével. Jól jöhetnek ilyenkor az olyan tokok, amelyekben pluszakkumulátor van. Az Apple most kiadta saját hivatalos megoldásait az idei iPhone-okhoz.","shortLead":"Hiába nagyobbak, fejlettebbek az akkumulátorok, a felhasználók sosem elégedettek mobiljuk üzemidejével. Jól jöhetnek...","id":"20191121_apple_iphone_11_pro_max_akkumulatoros_tok_smart_battery_case","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e9dbddf-b39d-4eaa-b01c-fba7ff28918d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003f37db-c5b9-429b-a4ef-cc766afe6b60","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_apple_iphone_11_pro_max_akkumulatoros_tok_smart_battery_case","timestamp":"2019. november. 21. 12:03","title":"Kiadta az Apple a sokak által várt iPhone-tokokat, melyekkel duplázható a telefon üzemideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4deaccf7-aeea-4e6b-b64a-32d06ecdf19a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindössze 22 lóerős a hatalmas GLS-be szerelt villanymotor, de az ígéretek szerint sokat segíthet a károsanyag-kibocsátás csökkentésében. ","shortLead":"Mindössze 22 lóerős a hatalmas GLS-be szerelt villanymotor, de az ígéretek szerint sokat segíthet...","id":"20191122_picit_hibrid_es_nagyon_biturbo_v8_a_mercedes_legnagyobb_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4deaccf7-aeea-4e6b-b64a-32d06ecdf19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0452e949-04ad-47db-a46f-dcdfe402bba2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_picit_hibrid_es_nagyon_biturbo_v8_a_mercedes_legnagyobb_divatterepjaroja","timestamp":"2019. november. 22. 06:41","title":"Picit hibrid és nagyon biturbó V8 a Mercedes legnagyobb divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A román miniszterelnök egyértelműen elhatárolódott névrokonától.","shortLead":"A román miniszterelnök egyértelműen elhatárolódott névrokonától.","id":"20191121_ludovic_orban_orban_viktor_europai_neppart_roman_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d105e5-b8e6-4cc4-b8bc-84495378778a","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_ludovic_orban_orban_viktor_europai_neppart_roman_miniszterelnok","timestamp":"2019. november. 21. 19:36","title":"Orban közölte, hogy ő véletlenül sem Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Az eredeti terv szerint az orosz Transmashholding megvenné a Dunakeszi Járműjavítót, és a magyar céggel közösen gyártana 1300 vasúti kocsit az afrikai országnak. Eddig azonban csak két vasúti kocsi készült el, Oroszországban, amelyeket a magyar vasúti pályákon tesztelnek. Dunakeszi megvételéről semmi hír, pedig a második erre adott határidő is rövidesen lejár, viszont időközben bejelentkezett a cégért egy másik gyártó is.","shortLead":"Az eredeti terv szerint az orosz Transmashholding megvenné a Dunakeszi Járműjavítót, és a magyar céggel közösen...","id":"20191123_Magyarorszagon_tesztelik_az_Egyiptomnak_szant_vasuti_kocsikat_az_oroszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cbdc93-f81c-4b70-ad3b-ac5f8201424f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Magyarorszagon_tesztelik_az_Egyiptomnak_szant_vasuti_kocsikat_az_oroszok","timestamp":"2019. november. 23. 08:46","title":"Az oroszok Magyarországon tesztelik az Egyiptomnak szánt vasúti kocsikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1975-ben e naptól 9 hétig vezette a slágerlistát a Bohemian Rapsody, az egyetlen dal a 70-es évekből, ami bekerült a Youtube-milliárdosok klubjába. ","shortLead":"1975-ben e naptól 9 hétig vezette a slágerlistát a Bohemian Rapsody, az egyetlen dal a 70-es évekből, ami bekerült...","id":"20191123_1975ben_e_naptol_9_hetig_vezette_a_slagerlistat_a_Bohemian_Rapsody","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400b0fab-19db-49e0-ad86-89ea9ee6e7ce","keywords":null,"link":"/kultura/20191123_1975ben_e_naptol_9_hetig_vezette_a_slagerlistat_a_Bohemian_Rapsody","timestamp":"2019. november. 23. 10:05","title":"Minden idők legismeretebb popdala több mint 40 éve e napon kezdte letarolni a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolnoki műtrágyakirály a Bloombergnek nyilatkozott, azt mondta, Csányi Sándorral való vitája miatt indulhatott hadjárat ellene.","shortLead":"A szolnoki műtrágyakirály a Bloombergnek nyilatkozott, azt mondta, Csányi Sándorral való vitája miatt indulhatott...","id":"20191122_bige_laszlo_csanyi_sandor_mutragya_szolnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92a3817-5412-4256-aee2-e2f75bb4988f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_bige_laszlo_csanyi_sandor_mutragya_szolnok","timestamp":"2019. november. 22. 09:17","title":"Bige megnevezte, ki az a személy szerinte, aki miatt rászállhattak a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0003a5c-a555-4cd5-ae07-c518996bd91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 63 éves férfi ittasan és késsel jelent meg a tüntetésen, ahol szóváltásba is keveredett egy másik személlyel november 7-én, amikor Budapesten járt a török Erdogan elnök. Az ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította.","shortLead":"Egy 63 éves férfi ittasan és késsel jelent meg a tüntetésen, ahol szóváltásba is keveredett egy másik személlyel...","id":"20191122_Kessel_jelent_meg_egy_ferfi_az_Erdogan_elleni_tuntetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0003a5c-a555-4cd5-ae07-c518996bd91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1c5524-e914-426f-9021-a21a6bab787e","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Kessel_jelent_meg_egy_ferfi_az_Erdogan_elleni_tuntetesen","timestamp":"2019. november. 22. 14:00","title":"Késsel jelent meg egy férfi az Erdogan elleni tüntetésen, 48 óra közérdekű munkára ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c896d92-0d08-4391-ac7b-cc395125857c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ajtóval elválasztott helyiséget fedezett fel a Kutyapárt.","shortLead":"Ajtóval elválasztott helyiséget fedezett fel a Kutyapárt.","id":"20191121_Egy_szekreny_moge_rejtett_atjarot_talaltak_a_ix_polgarmesteri_irodaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c896d92-0d08-4391-ac7b-cc395125857c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae4fb20-79e8-4b2f-b4ee-3cb4f426df07","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Egy_szekreny_moge_rejtett_atjarot_talaltak_a_ix_polgarmesteri_irodaban","timestamp":"2019. november. 21. 19:30","title":"Egy szekrény mögé rejtett átjárót találtak a IX. kerületi polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]