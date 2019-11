Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó bizalma megingott Petrov Árpádban.","shortLead":"Az úszó bizalma megingott Petrov Árpádban.","id":"20191127_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokio_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf51633d-2d18-43b9-8230-c1f636493d6e","keywords":null,"link":"/sport/20191127_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokio_2020","timestamp":"2019. november. 27. 17:36","title":"Hosszú Katinka szakított az edzőjével, egyedül készül fel az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb nyomozás indult a Híd a munka világába programmal kapcsolatban. A Lungo Drom próbálja menteni a menthetőt.","shortLead":"Újabb nyomozás indult a Híd a munka világába programmal kapcsolatban. A Lungo Drom próbálja menteni a menthetőt.","id":"20191127_farkas_florian_lungo_drom_orszagos_roma_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f16e730-189f-484f-b890-0674d6e7167b","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_farkas_florian_lungo_drom_orszagos_roma_onkormanyzat","timestamp":"2019. november. 27. 13:49","title":"Más szervezetekből elcsábítják, saját tagjaikat listázzák Farkas Flóriánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kelleni fog ma az esernyő.","shortLead":"Kelleni fog ma az esernyő.","id":"20191128_idojaras_csutortok_borongos_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acca5fae-191e-4a73-8285-50567e5359f1","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_idojaras_csutortok_borongos_eso","timestamp":"2019. november. 28. 05:10","title":"Szomorkás idő lesz, többfelé esővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná a főpolgármester feltételeit.","shortLead":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná...","id":"20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf333a-5c77-4c88-a149-b24567a55df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","timestamp":"2019. november. 27. 10:07","title":"Závecz Research: Az ellenzéki szavazókat is meg lehet győzni, hogy kell az atlétika-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a Viewpoints nevű applikáció segítségével érné el, hogy pontosabb képet kapjon arról, min kell még csiszolni a szolgáltatásaiban. Ennek érdekében kérdőíveztetik a felhasználókat, és aki segít, annak fizetnek.","shortLead":"A Facebook a Viewpoints nevű applikáció segítségével érné el, hogy pontosabb képet kapjon arról, min kell még csiszolni...","id":"20191127_facebook_viewpoints_alkalmazas_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13faaf25-f937-4660-8664-7d1569636057","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_facebook_viewpoints_alkalmazas_felmeres","timestamp":"2019. november. 27. 09:03","title":"Nem vicc: csinált egy új alkalmazást a Facebook, és fizetni fog annak, aki használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a51c8d-6380-45ca-b316-5261adec9001","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bejelentett, legálisan itt dolgozó ukrán állampolgárok száma már elérte a 15 ezret.","shortLead":"A bejelentett, legálisan itt dolgozó ukrán állampolgárok száma már elérte a 15 ezret.","id":"20191127_ukran_vendegmunkasok_foglalkoztatas_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a51c8d-6380-45ca-b316-5261adec9001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3022bef-e1fa-46d8-8edb-150a75a078b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_ukran_vendegmunkasok_foglalkoztatas_ksh","timestamp":"2019. november. 27. 13:19","title":"Két és félszeresére nőtt egy év alatt a Magyarországon dolgozó ukránok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c18621-a6db-442f-862c-ff3b04f5d18f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191127_Marabu_FekNyuz_Borkai_1_evad_2_epizod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46c18621-a6db-442f-862c-ff3b04f5d18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad8bec4-bf71-4d57-926a-dafc1c04e74a","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Marabu_FekNyuz_Borkai_1_evad_2_epizod","timestamp":"2019. november. 27. 10:20","title":"Marabu FékNyúz: Borkai 1. évad 2. epizód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e53c73-9b67-4990-b05d-7e48580c70ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt busz is terelve jár, de az autósok sem ússzák meg.","shortLead":"Öt busz is terelve jár, de az autósok sem ússzák meg.","id":"20191128_Beszakadt_az_ut_Budapesten_a_XXII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64e53c73-9b67-4990-b05d-7e48580c70ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1ec076-d919-433c-8302-ae956d41e8f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_Beszakadt_az_ut_Budapesten_a_XXII_keruletben","timestamp":"2019. november. 28. 18:51","title":"Beszakadt az út a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]