[{"available":true,"c_guid":"fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy magyar űrhajóst fognak kiképezni, közülük egy mehet a nemzetközi űrállomásra.","shortLead":"Négy magyar űrhajóst fognak kiképezni, közülük egy mehet a nemzetközi űrállomásra.","id":"20191128_10_milliardot_kolthet_a_magyar_urhajosokra_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b62b771-04ba-458f-80d9-a2ffbb2cc249","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_10_milliardot_kolthet_a_magyar_urhajosokra_a_kormany","timestamp":"2019. november. 28. 20:06","title":"10 milliárdot költhet a magyar űrhajósokra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1305d83-83ad-44bd-88de-49d96684dfb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghatározott óraszámú működési idő után felmondják a szolgálatot a Hewlett Packard által gyártott egyes SSD meghajtók, és végleg elvesznek róluk az adatok. Ez különösen kellemetlen helyzeteket teremthet a probléma által érintett üzleti ügyfélkörben. Aki nem szeretné ezt kockáztatni, azonnal telepítsen egy firmware-frissítést – javasolja a gyártó.","shortLead":"Meghatározott óraszámú működési idő után felmondják a szolgálatot a Hewlett Packard által gyártott egyes SSD meghajtók...","id":"20191129_hpe_sas_ssd_firmware_frissites_adatvesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1305d83-83ad-44bd-88de-49d96684dfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463bd531-3b92-4416-90da-86763f5d0760","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_hpe_sas_ssd_firmware_frissites_adatvesztes","timestamp":"2019. november. 29. 10:03","title":"Végzetes hibát találtak több SSD-ben: 32 768 órányi működés után minden adat törlődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz képviselője elemezte az önkormányzati választást a Fidelitas tisztújításán, amikor erről beszélt.","shortLead":"A Fidesz képviselője elemezte az önkormányzati választást a Fidelitas tisztújításán, amikor erről beszélt.","id":"20191130_Kosa_A_zsidoknak_lehet_meg_jol_is_esett_a_nyilasokra_szavazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b29381-f1bb-4670-8a94-1718578e7b26","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Kosa_A_zsidoknak_lehet_meg_jol_is_esett_a_nyilasokra_szavazni","timestamp":"2019. november. 30. 16:49","title":"Kósa: A zsidóknak lehet, még jól is esett a nyilasokra szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Tízmilliárdokkal kapcsolódnak be az oligarchák sokszor befektetésre nem ajánlott minősítésű cégei a Magyar Nemzeti Bank kötvényvásárlási programjába, ami a tiltott monetáris finanszírozás elvébe ütközhet.","shortLead":"Tízmilliárdokkal kapcsolódnak be az oligarchák sokszor befektetésre nem ajánlott minősítésű cégei a Magyar Nemzeti Bank...","id":"201948__mnbkotvenyprogram__bovliban__milliardok_baratoknak__hazipiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a375c-6f0e-47e2-9c33-f6f755c1d4c4","keywords":null,"link":"/360/201948__mnbkotvenyprogram__bovliban__milliardok_baratoknak__hazipiac","timestamp":"2019. november. 30. 08:15","title":"Bóvli kötvényekre megy a közpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bcd030-7d47-4a31-8b28-4ed363a0ea80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi kijelentései miatt nem hívják Salamon András rendezőt a rádióba, és most már vélhetően Zelki János forgatókönyvírót sem fogják keresni.","shortLead":"Korábbi kijelentései miatt nem hívják Salamon András rendezőt a rádióba, és most már vélhetően Zelki János...","id":"20191129_kossuth_radio_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50bcd030-7d47-4a31-8b28-4ed363a0ea80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ef51d0-2316-412c-a2c7-af5da3a58c58","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_kossuth_radio_interju","timestamp":"2019. november. 29. 11:50","title":"Nagyon úgy tűnik, a Kossuth rádióban is vannak tiltólistás személyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Thomas Bowers után az FBI is érdeklődött.","shortLead":"Thomas Bowers után az FBI is érdeklődött.","id":"20191128_Ongyilkos_lett_a_bankar_aki_Trump_hiteleit_is_jovahagyta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b9dc25-dd48-4e86-862f-346bbf5e27c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Ongyilkos_lett_a_bankar_aki_Trump_hiteleit_is_jovahagyta","timestamp":"2019. november. 28. 18:27","title":"Öngyilkos lett a bankár, aki Trump hiteleit is jóváhagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d31ffd2-a0d2-4819-9ac9-977438dbc59d","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ahogy Scarlett Johansson és Adam Driver válik, felér egy csoportterápiával. Pedig Noah Baumbach Oscar-várományos filmje mindent csinál, csak nem okoskodik. Mégis olyan hatással lehet a nézőre, mint kevés mai film. Katartikus hatással. Kritika. ","shortLead":"Ahogy Scarlett Johansson és Adam Driver válik, felér egy csoportterápiával. Pedig Noah Baumbach Oscar-várományos filmje...","id":"20191129_Igy_mocskosul_nehez_uj_eletet_kezdeni_Hazassagi_tortenet_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d31ffd2-a0d2-4819-9ac9-977438dbc59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f040f4d-ad00-4d27-82d6-bee8757994f5","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Igy_mocskosul_nehez_uj_eletet_kezdeni_Hazassagi_tortenet_kritika","timestamp":"2019. november. 29. 20:00","title":"Így mocskosul nehéz új életet kezdeni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5121455-f8bf-4985-a67c-e3c1bb66d66e","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"Aki már eldöntötte, hogy hibrid autót szeretne magának, nem árt, ha azzal is tisztában van, hogyan és milyen költségek mellett lehet szervizeltetni a járművet.","shortLead":"Aki már eldöntötte, hogy hibrid autót szeretne magának, nem árt, ha azzal is tisztában van, hogyan és milyen költségek...","id":"20191129_hibrid_auto_szervizelese_szerviz_koltsegek_atvizsgalas_alkatreszek_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5121455-f8bf-4985-a67c-e3c1bb66d66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27cc911-a608-4f2a-8b8f-adcf8a562b54","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_hibrid_auto_szervizelese_szerviz_koltsegek_atvizsgalas_alkatreszek_akkumulator","timestamp":"2019. november. 29. 12:00","title":"Hibrid a szervizben: mennyibe kerül a javítás, és mire kell figyelni, hogy sokáig bírja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]