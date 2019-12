Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A kétéves Arthurral hódította meg a vásárlók szívét egy walesi kisbolt karácsonyi reklámja
2019. december. 05. 11:52
Fontos üzenete is van a videónak.

Elkészült a por, ami szinte borrá változtatja a vizet
2019. december. 05. 11:22
Csakúgy, mint Jézus Krisztus.

70 milliótól indul itthon az Aston Martin szabadidő-autója – beleültünk
2019. december. 04. 12:57
Alig pár nappal azt követően, hogy megvolt az Aston Martin DBX világpremierje, elhozták és megmutatták a magyar ügyfélkörnek is. Tóta W.: Skywalker él, Lenin halott, és a Fidelitas sem érzi jól magát
2019. december. 04. 13:27
Megkésett köszöntő a Fidelitas kongresszusára. 1982-ben az úttörők valamivel elegánsabbak voltak.

Ritka, albínó őzet láthattak Sopron környékén – vagy valami mást
2019. december. 05. 10:33
A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak éppen hófehér. Erre szükség is van, Magyarországon ugyanis nemzetközi összehasonlításban nagyon elterjedt a vesztegetés.","shortLead":"A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Antikorrupciós szabványt vezettek be Magyarországon
2019. december. 05. 12:25
A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Erre szükség is van, Magyarországon ugyanis nemzetközi összehasonlításban nagyon elterjedt a vesztegetés.

Aggasztó a helyzet, szinte teljesen eltűnt a Viktória-vízesés
2019. december. 05. 15:03
A globális felmelegedés számlájára írható súlyos aszály miatt szinte teljesen kiszáradt a Zambia és Zimbabwe határán található Viktória-vízesés.

Vidnyánszky berágott a Színház című folyóiratra: nem enged több nemzetis fotót közölni
2019. december. 04. 12:05
A Nemzeti Színház többé nem járul hozzá, hogy fotókat közöljünk előadásairól lapunkban – olvasható a szaklap „szolgálati közleményében".

\r

","shortLead":"A Nemzeti Színház többé nem járul hozzá, hogy fotókat közöljünk előadásairól lapunkban – olvasható a szaklap...","id":"20191204_Vidnyanszky_beragott_a_Szinhaz_cimu_folyoiratra_nem_enged_tobb_nemzetis_fotot_kozolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490e99ba-e38b-4f4c-af7d-f90393d02267","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Vidnyanszky_beragott_a_Szinhaz_cimu_folyoiratra_nem_enged_tobb_nemzetis_fotot_kozolni","timestamp":"2019. december. 04. 12:05","title":"Vidnyánszky berágott a Színház című folyóiratra: nem enged több nemzetis fotót közölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]