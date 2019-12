Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes hírek szerint az állat nem is azé a férfié volt, aki megkínozta.","shortLead":"Egyes hírek szerint az állat nem is azé a férfié volt, aki megkínozta.","id":"20191209_A_porazanal_fogva_az_utcan_vonszoltak_egy_kutyat_Vacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc909b-5127-4ada-a2a2-8724b1fefaf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_A_porazanal_fogva_az_utcan_vonszoltak_egy_kutyat_Vacon","timestamp":"2019. december. 09. 14:37","title":"A pórázánál fogva az utcán vonszoltak egy kutyát Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Új hét, új lehetőségek.","shortLead":"Új hét, új lehetőségek.","id":"20191208_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4de35f-6807-4bb0-adaa-e7270f01cc16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","timestamp":"2019. december. 08. 17:24","title":"Ezt a hat számot nem találta el senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c468a027-0fb7-4dbc-8af7-0cf0b90cc574","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elején még ott az erő, a támogatás, aztán elfogy, és a végén haragszunk a depressziósra. Hogyan vegyük elejét a folyamatnak? ","shortLead":"Az elején még ott az erő, a támogatás, aztán elfogy, és a végén haragszunk a depressziósra. Hogyan vegyük elejét...","id":"20191210_Ezt_ne_tegyuk_ha_a_hozzatartozonk_depresszios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c468a027-0fb7-4dbc-8af7-0cf0b90cc574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82f075b-8e7b-4a6b-9d54-8a06695d8b05","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191210_Ezt_ne_tegyuk_ha_a_hozzatartozonk_depresszios","timestamp":"2019. december. 10. 12:15","title":"Ezt ne tegyük, ha a hozzátartozónk depressziós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az ország néhány nyugati és déli részén nem kell rossz időre készülni ma.","shortLead":"Csak az ország néhány nyugati és déli részén nem kell rossz időre készülni ma.","id":"20191209_Onos_eso_kod_omsz_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49f40d4-3738-45c1-89e1-f0ac6457009e","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Onos_eso_kod_omsz_idojaras","timestamp":"2019. december. 09. 05:27","title":"Ónos esővel és a fél országra ráboruló köddel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5950db7d-ada1-4752-9dcc-ad6c2979e6a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás reggel 7 óra körül történt, a kórházat evakuálták. Az elkövetőt még keresik. ","shortLead":"A támadás reggel 7 óra körül történt, a kórházat evakuálták. Az elkövetőt még keresik. ","id":"20191210_amokfuto_lovoldozes_ostrava_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5950db7d-ada1-4752-9dcc-ad6c2979e6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b547ae-6ab3-469c-b12e-5ae674f3f8bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_amokfuto_lovoldozes_ostrava_korhaz","timestamp":"2019. december. 10. 09:18","title":"Ámokfutó lövöldözött egy cseh kórházban, hat halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen lesz a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata. Ezúttal a kameráról érkezett egy érdekes hírmorzsa.","shortLead":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen lesz a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata...","id":"20191210_samsung_galaxy_fold_2_108_megapixeles_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc253210-809a-46df-aabb-63bed3862306","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_samsung_galaxy_fold_2_108_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. december. 10. 10:33","title":"A Samsung eddigi legjobb mobilos kameráját kaphatja meg a Galaxy Fold 2 is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is dolgozott. Az úttörőnek számító távcsöves megfigyelés során a kutatók arra keresték a választ, hogy mi okozza a Nap koronájához köthető hőmérsékletemelkedést.","shortLead":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is...","id":"20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f515f4c-80cc-4c19-9454-6994198b8167","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","timestamp":"2019. december. 09. 00:03","title":"Olyat láttak a tudósok a Napon, amit korábban még senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Birminghamben fújt fel Banksy a falra némi karácsonyi dekorációt, amivel nagyban javította egy hajléktalan esélyeit némi adományra.","shortLead":"Birminghamben fújt fel Banksy a falra némi karácsonyi dekorációt, amivel nagyban javította egy hajléktalan esélyeit...","id":"20191209_Banksy_meglepett_egy_hajlektalant_egy_graffitivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6f054a-fe17-4bbb-8819-a5cf8316db94","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Banksy_meglepett_egy_hajlektalant_egy_graffitivel","timestamp":"2019. december. 09. 15:45","title":"Banksy meglepett egy hajléktalant egy graffitivel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]