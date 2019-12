Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták kedden Oslóban a Nobel-békedíjat Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnöknek, aki az Eritreával elért békekötés érdekében tett erőfeszítéseiért kapta a kitüntetést, Stockholmban ugyanekkor 12 tudósnak és két írónak adták át a rangos elismerést. Több ország nagykövete Peter Handke Nobel-díja elleni tiltakozásképpen távol maradt az ünnepségtől. ","shortLead":"Átadták kedden Oslóban a Nobel-békedíjat Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnöknek, aki az Eritreával elért békekötés...","id":"20191211_Tobb_szazan_tuntettek_Peter_Handke_Nobeldija_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df21ec-201d-4919-9500-7b9703879965","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Tobb_szazan_tuntettek_Peter_Handke_Nobeldija_ellen","timestamp":"2019. december. 11. 10:26","title":"Több száz tüntető zavarta meg Peter Handke Nobel-díjának az átadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a6ef71-205e-4535-bd10-24610d6719da","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Amikor a hivataluk és tisztségük nevét kellett kimondaniuk az eskütétel során, az nem ment zökkenőmentesen. Ezt már Orbán sem bírta faarccal.","shortLead":"Amikor a hivataluk és tisztségük nevét kellett kimondaniuk az eskütétel során, az nem ment zökkenőmentesen. Ezt már...","id":"20191210_mediatanacs_nmhh_eskutetel_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9a6ef71-205e-4535-bd10-24610d6719da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ea2bc6-f548-4f04-ac7a-4d625cec913f","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_mediatanacs_nmhh_eskutetel_orszaggyules","timestamp":"2019. december. 10. 15:07","title":"Bakiztak az eskütételen, Orbán sem bírta faarccal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak közben jól felverték az árát. A műemléki épület a Mátyás templommal szemben található.","shortLead":"Csak közben jól felverték az árát. A műemléki épület a Mátyás templommal szemben található.","id":"20191211_magyar_nemzeti_bank_jegybank_matolcsy_gyorgy_pada_ingatlan_muemleki_epulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39dbae6-ec35-4bf1-a0ef-e825ee449e17","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191211_magyar_nemzeti_bank_jegybank_matolcsy_gyorgy_pada_ingatlan_muemleki_epulet","timestamp":"2019. december. 11. 08:59","title":"Kétszer fizettek ugyanazért az épületért Matolcsyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767f309c-d745-4321-b980-660233739387","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"\"Az idővel való reménytelen kergetőzéstől a tokafóbián át a pálcikatestű szuperhősig egyetlen szenvedélyes nagymonológban minden, ami kiszakad, ha az embert éppen tükörbe nézés közben provokálják. Ezt akarta hallani a Művésznő? Hát tessék.\" Hajós András írása. ","shortLead":"\"Az idővel való reménytelen kergetőzéstől a tokafóbián át a pálcikatestű szuperhősig egyetlen szenvedélyes...","id":"20191210_Hajos_Andras_Ti_legalabb_fiatalon_is_szepek_voltatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=767f309c-d745-4321-b980-660233739387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12479ad-4603-4bb9-86d6-f32f6f3d3d47","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191210_Hajos_Andras_Ti_legalabb_fiatalon_is_szepek_voltatok","timestamp":"2019. december. 11. 10:30","title":"Hajós András: Ti legalább fiatalon is szépek voltatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"0f487c2f-ea3f-4c71-a5ec-c15e152c459c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Shelby meghozta a döntést, gyártásba küldi a nemrégiben még csak koncepcióként bemutatott erőgépet.","shortLead":"A Shelby meghozta a döntést, gyártásba küldi a nemrégiben még csak koncepcióként bemutatott erőgépet.","id":"20191210_politikailag_abszolut_nem_korrekt_ez_a_770_loeros_ford_pickup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f487c2f-ea3f-4c71-a5ec-c15e152c459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fed4a1-aceb-42bb-b7ad-3090ba5f0f83","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_politikailag_abszolut_nem_korrekt_ez_a_770_loeros_ford_pickup","timestamp":"2019. december. 10. 06:41","title":"Politikailag abszolút nem korrekt ez a 770 lóerős új Ford pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","shortLead":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","id":"20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a73d775-e89f-492a-9c88-acbcd0cb677c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","timestamp":"2019. december. 10. 17:00","title":"A sürgősségi padlóján fekvő kisfiú döntheti el a brit választást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ae9feb-90f5-4bff-a625-f02deb222265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte minden terméken megtalálható a vonalkód, amelynek kifejlesztésében a most elhunyt George Laurer is közreműködött.","shortLead":"Ma már szinte minden terméken megtalálható a vonalkód, amelynek kifejlesztésében a most elhunyt George Laurer is...","id":"20191210_vonalkod_george_laurer_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ae9feb-90f5-4bff-a625-f02deb222265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f213e0d4-b70d-490a-b9c5-18670e258e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_vonalkod_george_laurer_meghalt","timestamp":"2019. december. 10. 17:03","title":"Meghalt az ember, aki segített kitalálni a vonalkódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van szükség a környezetvédelemért, amelyek miatt rövid és középtávon alacsonyabb lenne a gazdasági növekedés.","shortLead":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van...","id":"20191210_MNB_novekedesi_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c56c03f-0135-45a3-abda-3867ff744a79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_MNB_novekedesi_jelentes","timestamp":"2019. december. 10. 15:33","title":"A klímaváltozást semmibe vevő politikusokat kritizálja a Matolcsy vezette jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]