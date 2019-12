Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A növényeket károsító fertőzések behurcolását akadályoznák a szigorúbb uniós szabályozással. A szombattól érvényes korlátozás az egyéni fogyasztásra szánt tételeket is érinti.","shortLead":"A növényeket károsító fertőzések behurcolását akadályoznák a szigorúbb uniós szabályozással. A szombattól érvényes...","id":"20191213_Szombattol_egy_kilo_almat_sem_lehet_behozni_az_Unioba_engedely_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658f0eec-ebbf-48d2-83ce-4c254a6ada5d","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_Szombattol_egy_kilo_almat_sem_lehet_behozni_az_Unioba_engedely_nelkul","timestamp":"2019. december. 13. 16:21","title":"Szombattól egy kiló almát sem lehet behozni az EU-ba engedély nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19eb36b-f3ba-48d0-8294-0deef0b88e66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szövetségesek az egyre agresszívabb Oroszországgal szemben.","shortLead":"Szövetségesek az egyre agresszívabb Oroszországgal szemben.","id":"20191213_Csehorszag_bevasarolt_amerikai_helikopterekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f19eb36b-f3ba-48d0-8294-0deef0b88e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d54f70a-2cf1-41ee-a717-0e51c38adcc1","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Csehorszag_bevasarolt_amerikai_helikopterekbol","timestamp":"2019. december. 13. 11:03","title":"Csehország bevásárolt amerikai helikopterekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem késett Moszkva válasza, miután a németek is hazaküldtek két orosz diplomatát.","shortLead":"Nem késett Moszkva válasza, miután a németek is hazaküldtek két orosz diplomatát.","id":"20191212_Kiutasitott_Oroszorszag_ket_nemet_diplomatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3debe1fe-29d7-48d4-8ef3-73fd787952c3","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Kiutasitott_Oroszorszag_ket_nemet_diplomatat","timestamp":"2019. december. 12. 11:06","title":"Oroszország kiutasított két német diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086a132f-69c2-4b76-88aa-7a85d76549fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Steindl Imre-programban zajló beruházások költsége megközelítette a 20 milliárd forintot.\r

\r

","shortLead":"A Steindl Imre-programban zajló beruházások költsége megközelítette a 20 milliárd forintot.\r

\r

","id":"20191212_Kesessel_dragabban_de_elkeszult_az_uj_orszaggyulesi_irodahaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=086a132f-69c2-4b76-88aa-7a85d76549fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74fbea0-c821-4175-bd62-214d9c31567f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191212_Kesessel_dragabban_de_elkeszult_az_uj_orszaggyulesi_irodahaz","timestamp":"2019. december. 12. 18:15","title":"Késéssel, drágábban, de elkészült az új országgyűlési irodaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425d37e4-9182-4263-a214-69e33298a91f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem olcsó, de nagyon megy, és szinte alig fogyaszt a négykarikás márka sportos új divatterepjárója.","shortLead":"Nem olcsó, de nagyon megy, és szinte alig fogyaszt a négykarikás márka sportos új divatterepjárója.","id":"20191213_dizel_fenevad_hazankban_a_435_loeros_gazolajos_uj_audi_sq7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=425d37e4-9182-4263-a214-69e33298a91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d08123-9268-488f-bc01-bae4d7864f1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_dizel_fenevad_hazankban_a_435_loeros_gazolajos_uj_audi_sq7","timestamp":"2019. december. 13. 07:59","title":"Dízel fenevad: itthon 20 millióért adják a 435 lóerős gázolajos új Audi SQ7-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14aa0e63-818f-4af6-b118-bdf264272c13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 100 Microsoft-termékikon áttervezésére került sor, és úgy tűnik, a Windows-logó sem kivétel.","shortLead":"Több mint 100 Microsoft-termékikon áttervezésére került sor, és úgy tűnik, a Windows-logó sem kivétel.","id":"20191213_microsoft_uj_windows_logo_ikonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14aa0e63-818f-4af6-b118-bdf264272c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb1e4bb-032c-45b6-9251-daecdf882533","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_microsoft_uj_windows_logo_ikonok","timestamp":"2019. december. 13. 16:03","title":"Megváltozik a Windows logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"A magyarországi komolyzenészek és szimfonikus zenekarok is erősítik annyira a nemzeti öntudatot, mint a sport és a futballisták - állítja a HVG-nek írt véleménycikkében Bojár Gábor üzletember, aki szerint észre kellene már venni, hogy a magyar foci talán éppen az állami dotáció miatt egyre rosszabb.","shortLead":"A magyarországi komolyzenészek és szimfonikus zenekarok is erősítik annyira a nemzeti öntudatot, mint a sport és...","id":"201950_ertekek_es_prioritasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a53410-fbeb-4261-9935-bc50390bf9b3","keywords":null,"link":"/360/201950_ertekek_es_prioritasok","timestamp":"2019. december. 13. 13:00","title":"Bojár Gábor: Orbán értékrendje, a pocsék foci és a világhírű komolyzene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nincs változás a júniusban bejelentett mértékhez képest.","shortLead":"Nincs változás a júniusban bejelentett mértékhez képest.","id":"20191212_nyugdij_emeles_kormanyrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61ab417-600f-45e4-b597-ac703abe9d77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_nyugdij_emeles_kormanyrendelet","timestamp":"2019. december. 12. 13:40","title":"Kiadták a kormányrendeletet a nyugdíjak emeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]