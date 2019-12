Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","shortLead":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","id":"20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ead74d-86cc-40b8-832e-7fceec0c69f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","timestamp":"2019. december. 21. 17:09","title":"Mennyire erős a magyar útlevél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d96b861-37fe-49a7-9c9d-db9cb11d300d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Valószínűleg többen jógáznak, mint ahányan templomba járnak.","shortLead":"Valószínűleg többen jógáznak, mint ahányan templomba járnak.","id":"20191220_A_csehek_65_szazaleka_ateista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d96b861-37fe-49a7-9c9d-db9cb11d300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8181fde1-2dcd-4598-b49f-59c239c550cf","keywords":null,"link":"/elet/20191220_A_csehek_65_szazaleka_ateista","timestamp":"2019. december. 20. 13:29","title":"A csehek 65 százaléka ateista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ccc066-a480-4e91-bbf9-b7104f5800bb","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Kétségtelenül csábító kényelmesen, az interneten beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ám ha mégis kellemetlen meglepetések érnek minket, például vissza kell küldenünk a kiszemelt portékát, a pénzt viszont nem kapjuk meg, ne essünk kétségbe, azt pereskedés nélkül is visszaszerezhetjük, ráadásul rövid idő alatt.","shortLead":"Kétségtelenül csábító kényelmesen, az interneten beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ám ha mégis kellemetlen...","id":"mokk_20191220_Felkeszulhet_arra_ha_az_online_aruhaz_nem_akarja_visszafizetni_a_penzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ccc066-a480-4e91-bbf9-b7104f5800bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc2c24-8b3d-4c61-bc22-1347f759211c","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191220_Felkeszulhet_arra_ha_az_online_aruhaz_nem_akarja_visszafizetni_a_penzet","timestamp":"2019. december. 20. 11:30","title":"Felkészülhet arra, ha az online áruház nem akarja visszafizetni a pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel több mint 3,8 millió szavazásra jogosult állampolgárt várnak.","shortLead":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel...","id":"20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c78a91c-34aa-4c28-9c4b-5bef3f68d87b","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","timestamp":"2019. december. 22. 08:20","title":"Elnököt választanak a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1532054-cc57-4449-be9b-f4baeed6ff71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt évtized legsúlyosabb bozóttüzei pusztítanak Ausztráliában, és 41 foknál is melegebbet mértek.","shortLead":"Az elmúlt évtized legsúlyosabb bozóttüzei pusztítanak Ausztráliában, és 41 foknál is melegebbet mértek.","id":"20191222_Bocsanatot_kert_az_ausztral_miniszterelnok_amiert_Hawaiin_nyaralt_mikozben_orszaga_langokban_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1532054-cc57-4449-be9b-f4baeed6ff71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478806d4-03c0-4124-9b43-811ecf3c7c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Bocsanatot_kert_az_ausztral_miniszterelnok_amiert_Hawaiin_nyaralt_mikozben_orszaga_langokban_all","timestamp":"2019. december. 22. 08:26","title":"Bocsánatot kért az ausztrál miniszterelnök, amiért Hawaii-n nyaralt, miközben országa lángokban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilépett a nyilvánosság elé szombaton az a férfi, aki egy narválagyarat ragadva vette fel a küzdelmet a londoni késes támadóval szemben a november 29-i terrortámadásban. Az igazságügyi minisztériumi köztisztviselő Darryn Frost a Press Association brit belföldi hírügynökségnek nyilatkozott és számolt be részletesen a történtekről.","shortLead":"Kilépett a nyilvánosság elé szombaton az a férfi, aki egy narválagyarat ragadva vette fel a küzdelmet a londoni késes...","id":"20191221_Elmeselte_hogyan_szallt_szembe_narvalagyarral_a_londoni_keses_merenylovel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ff91ab-7fbc-458e-8938-0d0b92faf0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Elmeselte_hogyan_szallt_szembe_narvalagyarral_a_londoni_keses_merenylovel_szemben","timestamp":"2019. december. 21. 14:11","title":"Elmesélte, hogyan szállt szembe narválagyarral a londoni késes merénylővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43e515a-d72f-4d59-a8da-2b0901337a11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elállt a kormány a vitatott javaslat megvalósításától.","shortLead":"Elállt a kormány a vitatott javaslat megvalósításától.","id":"20191221_Megis_ingyenesek_lesznek_a_cegadatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e43e515a-d72f-4d59-a8da-2b0901337a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b359ca53-02fd-4802-a49f-ccf7b27faa8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191221_Megis_ingyenesek_lesznek_a_cegadatok","timestamp":"2019. december. 21. 10:20","title":"Mégis ingyenesek lesznek a cégadatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5228b0df-c29e-4bbe-99f1-51c698d4bab0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerepmodell is lehet belőle. Amerikában kipróbálták. ","shortLead":"Szerepmodell is lehet belőle. Amerikában kipróbálták. ","id":"20191220_Eloszor_tancolhatja_no_a_Diotoro_cimszerepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5228b0df-c29e-4bbe-99f1-51c698d4bab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9975be33-1850-4e4f-b7bc-466929775b31","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Eloszor_tancolhatja_no_a_Diotoro_cimszerepet","timestamp":"2019. december. 20. 15:21","title":"És ha a Diótörő egy nő, akkor mi van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]