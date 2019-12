A békés líbiai rendezést hangsúlyozta Putyin és Conte

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya december 25-én 11 óra körüli időben a karcagi lakóhelyéről 4 hónapos lánygyermekével ismeretlen helyre távozott. Keresi a rendőrség. ","shortLead":"Az anya december 25-én 11 óra körüli időben a karcagi lakóhelyéről 4 hónapos lánygyermekével ismeretlen helyre...","id":"20191226_Negy_honapos_gyerekevel_egyutt_tunt_el_Karcagrol_egy_16_eves_tinedzser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eaa109f-c223-4687-8111-509de5b88c27","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Negy_honapos_gyerekevel_egyutt_tunt_el_Karcagrol_egy_16_eves_tinedzser","timestamp":"2019. december. 26. 08:21","title":"Négy hónapos gyerekével együtt tűnt el Karcagról egy 16 éves tinédzser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb300c0-7fc9-40f5-aa03-5a895c70f71c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Ez egy igen jó év volt\" - mondta a színész a Kártyavár sorozatban játszott karaktere mögé bújva.","shortLead":"\"Ez egy igen jó év volt\" - mondta a színész a Kártyavár sorozatban játszott karaktere mögé bújva.","id":"20191225_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_house_of_cards","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb300c0-7fc9-40f5-aa03-5a895c70f71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607739b1-370a-4965-ae6f-497da2b377b5","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_house_of_cards","timestamp":"2019. december. 25. 08:25","title":"Hátborzongató videót közölt a szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Nem csak a briteknek, az újságíróknak is rögeszméjévé vált a Brexit.","shortLead":"Nem csak a briteknek, az újságíróknak is rögeszméjévé vált a Brexit.","id":"20191226_az_ev_embere_a_brexitre_varo_brit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856fdd3d-152b-43b5-9116-4ce3226fbb25","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_az_ev_embere_a_brexitre_varo_brit","timestamp":"2019. december. 26. 14:00","title":"Az év embere: a Brexitre váró brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab33bbe-bcd6-4add-9184-383d35e1e1c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonyi üdvözlőlapot tett közzé a közösségi médiában a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).","shortLead":"Karácsonyi üdvözlőlapot tett közzé a közösségi médiában a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).","id":"20191226_Ezuttal_a_Mikulas_a_celszemely__humoruknal_vannak_a_roman_hirszerzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ab33bbe-bcd6-4add-9184-383d35e1e1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d7d1b6-1911-402c-9818-99ac364e64b6","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Ezuttal_a_Mikulas_a_celszemely__humoruknal_vannak_a_roman_hirszerzok","timestamp":"2019. december. 26. 10:58","title":"Ezúttal a Mikulás a célszemély - humoruknál vannak a román hírszerzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6c1e68-cca9-423e-996b-27f22c120cef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legsötétebb, lelassult téli napok, illetve az ünnepek utáni bágyadtság a legalkalmasabb időszak és állapot arra, hogy átadjuk magunkat a kedvenc könyveinknek. Azoknak, amelyeket nem lehet rohanva, a villamoson olvasni. Amelyekhez nyugalom, csend, egy kis egyedüllét és egy jó meleg takaró kell. Azoknak, amelyeket valamiért újra és újra előveszünk, mert szeretjük, amivé leszünk általunk, hogy elvarázsolnak, hogy felkészítenek az új évre, hogy kiszakítanak minket mindabból, amiből már nagyon elegünk van december végére. A hvg.hu Élet + Stílus rovatának bekuckózásra kiváló, nagyon szubjektív könyvajánlóját adjunk ajándékba olvasóinknak. ","shortLead":"A legsötétebb, lelassult téli napok, illetve az ünnepek utáni bágyadtság a legalkalmasabb időszak és állapot arra...","id":"20191226_bekuckozos_konyvek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6c1e68-cca9-423e-996b-27f22c120cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104493d2-79ee-44c3-be8a-10316acdaf29","keywords":null,"link":"/elet/20191226_bekuckozos_konyvek","timestamp":"2019. december. 26. 20:00","title":"Így tanultunk meg elszakadni a feladatainktól, megfeledkezni az időről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dacb2d-b553-40c3-a40e-25dcb5fbd7aa","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Harminc évvel ezelőtt még nem voltak televíziós hírcsatornák, az országos napilapok viszont rendkívüli kiadásokban számoltak be a véres romániai rendszerváltás eseményeiről.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt még nem voltak televíziós hírcsatornák, az országos napilapok viszont rendkívüli kiadásokban...","id":"201951_magyarorszagrol_nezve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90dacb2d-b553-40c3-a40e-25dcb5fbd7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97406c0a-cbd8-497b-a3a0-8f7c0b54743f","keywords":null,"link":"/360/201951_magyarorszagrol_nezve","timestamp":"2019. december. 25. 08:15","title":"1989 karácsonyán mindenki a romániai forradalom híreit figyelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af079b5-f754-40f7-b4ff-15e94e3035e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió bármikor szívesen látná ismét tagjainak sorában a kilépni készülő Nagy-Britanniát - írta csütörtökön megjelent cikkében Frans Timmermans, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke.\r

\r

","shortLead":"Az Európai Unió bármikor szívesen látná ismét tagjainak sorában a kilépni készülő Nagy-Britanniát - írta csütörtökön...","id":"20191226_Timmermans_az_EU_szivesen_latna_ismet_tagjainak_soraban_NagyBritanniat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1af079b5-f754-40f7-b4ff-15e94e3035e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d2925f-ef20-447a-a44e-cf087cdc4520","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Timmermans_az_EU_szivesen_latna_ismet_tagjainak_soraban_NagyBritanniat","timestamp":"2019. december. 26. 16:42","title":"Timmermans: az EU szívesen látná ismét tagjainak sorában Nagy-Britanniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az lenne aggályos egy demokráciában, ha a levelezés titokban maradna. Ez következik a törvényekből, az alkotmányos elvekből és a hazai és nemzetközi bírósági gyakorlatból is.

","shortLead":"Az lenne aggályos egy demokráciában, ha a levelezés titokban maradna. Ez következik a törvényekből, az alkotmányos...","id":"20191225_A_Helsinki_jogasza_Kozugy_hogy_hogyan_szoltak_bele_fideszes_politikusok_onkormanyzati_ujsag_szerkesztesebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64430c23-315d-4d9d-8107-62a751e68cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_A_Helsinki_jogasza_Kozugy_hogy_hogyan_szoltak_bele_fideszes_politikusok_onkormanyzati_ujsag_szerkesztesebe","timestamp":"2019. december. 25. 20:28","title":"A Helsinki jogásza: Közügy, hogy hogyan szóltak bele fideszes politikusok önkormányzati újság szerkesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]