[{"available":true,"c_guid":"109da510-c922-46fb-bc65-62c386b6ef54","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az Ausztriában élők közel ötöde nem ott született, a világ legélhetőbb városában ehhez képest is több, mint kétszeres a bevándorlók aránya.","shortLead":"Az Ausztriában élők közel ötöde nem ott született, a világ legélhetőbb városában ehhez képest is több, mint kétszeres...","id":"20191228_Becs_lakoinak_40_szazaleka_kulfoldi_szarmazasu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=109da510-c922-46fb-bc65-62c386b6ef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8ea011-2cc0-4980-a48a-5b54e58090e2","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Becs_lakoinak_40_szazaleka_kulfoldi_szarmazasu","timestamp":"2019. december. 28. 18:26","title":"Bécs lakóinak 40 százaléka külföldi származású","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac05f032-19f1-47fe-b7df-175ef78ecc34","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatást és oktatást egyaránt szolgáló központi szolgáltató laboratórium hálózatot alakítottak ki uniós támogatással, csaknem egymilliárd forintból Szegeden és Debrecenben.","shortLead":"A kutatást és oktatást egyaránt szolgáló központi szolgáltató laboratórium hálózatot alakítottak ki uniós támogatással...","id":"20191227_kozponti_szolgaltato_laboratorium_halozat_szeged_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac05f032-19f1-47fe-b7df-175ef78ecc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d4493a-a51e-4fd7-947e-49dc416d4c4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_kozponti_szolgaltato_laboratorium_halozat_szeged_debrecen","timestamp":"2019. december. 27. 15:03","title":"Hálózatba kapcsolták Szegedet és Debrecent, nem semmi laborokat alakítottak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Idővel a hagyományos légitársaságokra is kiterjesztenék az akciótervet.","shortLead":"Idővel a hagyományos légitársaságokra is kiterjesztenék az akciótervet.","id":"20191228_Uj_fogyasztovedelmi_szabalyokkal_segitenek_a_fapados_legitarsasagok_utasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebd9ae2-9d2c-4bae-ba8b-9098894eb604","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Uj_fogyasztovedelmi_szabalyokkal_segitenek_a_fapados_legitarsasagok_utasait","timestamp":"2019. december. 28. 15:06","title":"Új fogyasztóvédelmi szabályokkal segítenék a fapados légitársaságok utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy álarcos egy rabbi otthonában kezdett vérengzésbe.","shortLead":"Egy álarcos egy rabbi otthonában kezdett vérengzésbe.","id":"20191229_Megkeselt_ot_embert_egy_alarcos_New_York_allamban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580051e4-9e1c-4e69-9aa6-03a4811cc136","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Megkeselt_ot_embert_egy_alarcos_New_York_allamban","timestamp":"2019. december. 29. 08:07","title":"Hanukát ünneplőkre támadt egy álarcos New York államban, öt embert megkéselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"Blogíró, bestsellerszerző, boldogságkutató, motivációs tréner, manapság pedig mozgóképes vonalra váltott. Mosolyka, azaz Hozleiter Fanny és férje, Sándor (Sankó), valamint Vékony Zoli producer a közelmúltban fejezték be első közös filmjük, a Mosolyka – Majd helyett MOST forgatását. Csuja Imrétől Udvaros Dorottyáig, Kiss Tibitől Szabó Győzőig a művészvilág nagy nevei csatlakoztak a szerethetőnek és különlegesnek ígérkező vállalkozáshoz. Mosolyka történetére ugyanis tényleg azt lehet mondani, hogy filmbe illő. ","shortLead":"Blogíró, bestsellerszerző, boldogságkutató, motivációs tréner, manapság pedig mozgóképes vonalra váltott. Mosolyka...","id":"20191227_Hozleiter_Fanny_Mosolyka_Nem_akarom_senkivel_elhitetni_hogy_mindig_boldog_vagyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2ebf98-9585-46f6-ae48-9930ec43adf1","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Hozleiter_Fanny_Mosolyka_Nem_akarom_senkivel_elhitetni_hogy_mindig_boldog_vagyok","timestamp":"2019. december. 27. 20:00","title":"Hozleiter Fanny Mosolyka: Nem akarom elhitetni, hogy mindig boldog vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén minden huszadik vásárló külföldi volt a magyar lakáspiacon.","shortLead":"Idén minden huszadik vásárló külföldi volt a magyar lakáspiacon.","id":"20191229_ingatlanpiac_2020_lakasvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7ad7bb-f8e4-4e56-8c5e-74447351a619","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191229_ingatlanpiac_2020_lakasvasarlas","timestamp":"2019. december. 29. 11:40","title":"Fordulatot várnak az ingatlanpiacon 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs szó utólagos törvénymódosításról, hogy helyettes államtitkár lehessen Rácz Zsófia, hiszen még a kinevezése előtt írták át a törvényt – magyarázta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.","shortLead":"Nincs szó utólagos törvénymódosításról, hogy helyettes államtitkár lehessen Rácz Zsófia, hiszen még a kinevezése előtt...","id":"20191228_Novak_Katalin_ugy_vedte_meg_Racz_Zsofia_kinevezeset_hogy_bar_inkabb_ne_tette_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350f2f11-e148-4ae1-aa91-d113f3fd0e7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Novak_Katalin_ugy_vedte_meg_Racz_Zsofia_kinevezeset_hogy_bar_inkabb_ne_tette_volna","timestamp":"2019. december. 28. 14:53","title":"Novák Katalin úgy védte meg Rácz Zsófia kinevezését, hogy bár inkább ne tette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9771d054-d32b-4563-83c6-659a6deaa31a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2019-es naptári évre megváltott éves bérleteket január 11. hajnali 2 óráig elfogadják a Budapesti Közlekedési Központ ellenőrei.","shortLead":"A 2019-es naptári évre megváltott éves bérleteket január 11. hajnali 2 óráig elfogadják a Budapesti Közlekedési Központ...","id":"20191227_bkk_eves_berlet_hosszabbitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9771d054-d32b-4563-83c6-659a6deaa31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8705aff-1d29-4999-933a-04df098dc4b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_bkk_eves_berlet_hosszabbitas","timestamp":"2019. december. 27. 16:11","title":"Éves bérlete van? Jó hírt kapott a BKK-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]