[{"available":true,"c_guid":"7dd82420-dcca-43ae-a20d-781cd7f15001","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne féljetek szeretni - ezt üzente a népszerű színész.","shortLead":"Ne féljetek szeretni - ezt üzente a népszerű színész.","id":"20200101_Kulka_Janose_volt_az_ujevi_koszonto_az_RTL_Klubban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dd82420-dcca-43ae-a20d-781cd7f15001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15843a6-5d1f-472f-a3d5-61e8f290fa45","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Kulka_Janose_volt_az_ujevi_koszonto_az_RTL_Klubban","timestamp":"2020. január. 01. 08:44","title":"Kulka Jánosé volt az újévi köszöntő az RTL Klubban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon legújabb fejlesztése, a Transcibe Medical nem csak az egészségügyi szöveg lejegyzetelésében segít, hanem képes kiszűrni a mondandó lényegét is.","shortLead":"Az Amazon legújabb fejlesztése, a Transcibe Medical nem csak az egészségügyi szöveg lejegyzetelésében segít, hanem...","id":"20191230_orvosi_mesterseges_intelligencia_amazon_transcribe_medical","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d1a617-7b78-4277-ad27-0670bcb2b7b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_orvosi_mesterseges_intelligencia_amazon_transcribe_medical","timestamp":"2019. december. 30. 16:03","title":"Az orvosok és a betegek is örülhetnek az Amazon mesterséges intelligenciájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c13a8b-8800-4821-a46c-883a8234e706","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Néhány poént még nem mutattunk meg a Duma Aktuál őszéből, de most az élő műsor hangulatát idéző videóban szedtük csokorba a kimaradt jeleneteket. Kikapcsolódó tévé sem akasztotta meg az előadást (sőt viccesen jöttek ki belőle), rendezői változatot készítettek Tüttő Kata kampányvideójához és Chewbaccával tarkított történelemtesztet is összeállítottak. ","shortLead":"Néhány poént még nem mutattunk meg a Duma Aktuál őszéből, de most az élő műsor hangulatát idéző videóban szedtük...","id":"20191230_Duma_Aktual_kimaradt_jelenetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c13a8b-8800-4821-a46c-883a8234e706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27325b8f-76ae-4917-ab7f-7588cb4e3589","keywords":null,"link":"/360/20191230_Duma_Aktual_kimaradt_jelenetek","timestamp":"2019. december. 30. 19:00","title":"A háttérhatalom sem tudta elhallgattatni őket – kimaradt jelenetek a Duma Aktuálból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Győrfi Pál szerint a szilveszter az egyik legnagyobb erőpróbája a mentőknek.","shortLead":"Győrfi Pál szerint a szilveszter az egyik legnagyobb erőpróbája a mentőknek.","id":"20191231_megerositett_szolgalat_mentok_szilveszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffeddeb3-f27f-4ca1-8aaf-586864e473c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_megerositett_szolgalat_mentok_szilveszter","timestamp":"2019. december. 31. 15:14","title":"Megerősített szolgálattal készülnek a mentők szilveszterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"Révész Sándor","category":"vilag","description":"Ezen a szilveszteren lesz húsz éve, hogy Vlagyimir Putyin átvette az uralmat az egykori szovjet blokkot vezető állam, a világ legnagyobb országa fölött. A volt Szovjetunió területén kívül nincs már olyan ország, amelyet a pártállami diktatúra bukása óta folyamatosan annak egykori káderei vezetnek. Oroszország ilyen.","shortLead":"Ezen a szilveszteren lesz húsz éve, hogy Vlagyimir Putyin átvette az uralmat az egykori szovjet blokkot vezető állam...","id":"20191230_Putyin_a_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd69dfd0-30fe-446c-8b9e-4b65a0b970b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_Putyin_a_megoldas","timestamp":"2019. december. 30. 14:00","title":"Putyin: a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7af26a0-69ce-4a31-855d-c1bf709cf466","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japánban adta be az Apple azt a szabadalmi tervet, amin egy lehetséges új iPhone újragondolt kijelzője látható. De az is lehet, hogy az iPod Touch-ot frissítené az Apple.","shortLead":"Japánban adta be az Apple azt a szabadalmi tervet, amin egy lehetséges új iPhone újragondolt kijelzője látható. De...","id":"20191231_apple_szabadalmi_terv_iphone_2020_ipod_touch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7af26a0-69ce-4a31-855d-c1bf709cf466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03a6293-42fb-42bb-adde-73fcbc28777f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_apple_szabadalmi_terv_iphone_2020_ipod_touch","timestamp":"2019. december. 31. 17:03","title":"Különleges szabadalmi terv bukkant fel – ilyen lesz a 2020-as iPhone?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alkoholos fertőtlenítőszerrel mosták le a beteget műtét előtt, ami kigyulladt az orvos elektromos szikéjétől.","shortLead":"Alkoholos fertőtlenítőszerrel mosták le a beteget műtét előtt, ami kigyulladt az orvos elektromos szikéjétől.","id":"20191230_Vizsgalat_indul_Romaniaban_a_mutoasztalon_langra_lobbant_beteg_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ae08b7-5882-48f4-91bf-c6784cab66b6","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_Vizsgalat_indul_Romaniaban_a_mutoasztalon_langra_lobbant_beteg_ugyeben","timestamp":"2019. december. 30. 15:46","title":"Vizsgálat indul Romániában egy műtőasztalon lángra lobbant beteg ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b20b757-3cbd-4064-bdc1-55c3c1d89095","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is több baleset történt pirotechnikai eszközök miatt - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. ","shortLead":"Idén is több baleset történt pirotechnikai eszközök miatt - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. ","id":"20200101_Iden_is_sok_balesetet_okoztak_a_pirotechnikai_eszkozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b20b757-3cbd-4064-bdc1-55c3c1d89095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cb068a-6a49-4a84-830c-9b9d0b2abe4d","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Iden_is_sok_balesetet_okoztak_a_pirotechnikai_eszkozok","timestamp":"2020. január. 01. 10:17","title":"Idén is sok balesetet okoztak a pirotechnikai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]